Илья проводит ещё 2 экскурсии

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Град Китеж и озеро Светлояр

Погулять вокруг таинственного озера и услышать легенду о затонувшем городе

Илья
Илья – Гид из Нижнего Новгорода
Светлояр — мистическое озеро, на дно которого по преданию спустился град Китеж со всеми его жителями.

Вы узнаете о последней битве и гибели князя-основателя города, о тайных старообрядческих поселениях на реке Линда и о том, как на озере отмечают день Ивана Купалы.

А также посетите старинную деревянную церковь ⛪ и отыщете камень с загадочной отметиной.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Град Китеж и озеро Светлояр
Град Китеж и озеро Светлояр

Что вас ожидает

Нижегородские предания
По пути на Светлояр я раскрою историю 📖 и происхождение придорожных сел и деревень и расскажу интересные факты о Нижегородском Заволжье. Вы узнаете о разбойниках Золотова, бортнике Кандауре и дворянах Везломцевых. А также о церковном расколе, борьбе властей со старой верой, скитах на реке Керженец и суровых раскольниках «кержаках».

Тайны и легенды Светлояра
Вы обойдете вокруг озера, подниметесь к деревянной церкви и увидите камень со «стопочкой Богородицы» — следом, оставленным Царицей Небесной. А еще отыщете ключ Кибелек, где по легенде оступился конь князя Георгия Всеволодовича и где он принял смерть от рук захватчиков. На обратном пути по желанию заедете в Малиновский скит и в единоверческую церковь ⛪, где по сей день стоят «голбцы» над могилами раскольников.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает посещение действующих культовых объектов, поэтому женщинам нужно взять платки
  • По желанию мы можем добавить в маршрут Троицкую церковь в с. Троицкое
Град Китеж и озеро Светлояр
Град Китеж и озеро Светлояр
Град Китеж и озеро Светлояр
Град Китеж и озеро Светлояр
Град Китеж и озеро Светлояр
Град Китеж и озеро Светлояр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Меня зовут Илья. Мне 50 лет, я профессиональный историк и краевед. Люблю «делиться» своим городом с путешественниками, показывать интересные старинные постройки и нескучно рассказывать о ярких личностях и их делах. Надеюсь на скорую встречу с вами!
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Илья проводит ещё 2 экскурсии

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