Илья проводит ещё 2 экскурсии

Нижегородские предания По пути на Светлояр я раскрою историю 📖 и происхождение придорожных сел и деревень и расскажу интересные факты о Нижегородском Заволжье. Вы узнаете о разбойниках Золотова, бортнике Кандауре и дворянах Везломцевых. А также о церковном расколе, борьбе властей со старой верой, скитах на реке Керженец и суровых раскольниках «кержаках».
Тайны и легенды Светлояра Вы обойдете вокруг озера, подниметесь к деревянной церкви и увидите камень со «стопочкой Богородицы» — следом, оставленным Царицей Небесной. А еще отыщете ключ Кибелек, где по легенде оступился конь князя Георгия Всеволодовича и где он принял смерть от рук захватчиков. На обратном пути по желанию заедете в Малиновский скит и в единоверческую церковь ⛪, где по сей день стоят «голбцы» над могилами раскольников.
Организационные детали
Экскурсия предполагает посещение действующих культовых объектов, поэтому женщинам нужно взять платки
По желанию мы можем добавить в маршрут Троицкую церковь в с. Троицкое
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Илья. Мне 50 лет, я профессиональный историк и краевед. Люблю «делиться» своим городом с путешественниками, показывать интересные старинные постройки и нескучно рассказывать о ярких личностях и их делах. Надеюсь на скорую встречу с вами!