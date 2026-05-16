Илья проводит ещё 2 экскурсии

Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
Мистическое озеро Светлояр, где по преданию исчез град Китеж, привлекает своими легендами. Путешествие начинается с рассказов о придорожных селах и деревнях, истории Нижегородского Заволжья. Посетители узнают о разбойниках, старообрядцах и их скитах. На озере можно увидеть камень с отметиной Богородицы и ключ Кибелек.
В завершение экскурсии предлагается посетить Малиновский скит и древнюю церковь с могилами раскольников
Лучшее время для посещения Града Китеж и озера Светлояр - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа вокруг поражает своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на более суровые погодные условия, посещение возможно, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и менее комфортным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Деревянная церковь
Камень со стопочкой Богородицы
Музей при фабрике Золотая Хохлома
Малиновский скит
Описание экскурсии
Нижегородские предания
Все 140 километров пути до Светлояра я буду рассказывать Вам про историю и происхождение придорожных сел и деревень, интересные факты о Нижегородском Заволжье. Вы узнаете о разбойниках Золотова, бортнике Кандауре и дворянах Везломцевых. А также о церковном расколе, борьбе властей со старой верой, скитах на реке Керженец и суровых раскольниках «кержаках». О том как жили и работали люди в этих местах, как «поташили» лес и точили «горянщину» По дороге мы посетим маленький монастырь, приютившийся на левом бергу реки Керженец. А также заедем в город Семенов, столицу раскола и родину Золотой Хохломы, где зайдем в музей при фабрике «Золотая Хохлома». А вот про два удивительных музея, в которые мы пойдем на самом озере, я заранее рассказывать не хочу, но из «Града Светлого» еще никто не ушел без восхищения.
Тайны и легенды Светлояра
Вы обойдете вокруг озера, подниметесь к деревянной церкви и увидите камень со «стопочкой Богородицы» — следом, оставленным Царицей Небесной. А еще отыщете ключ Кибелек, где по легенде оступился конь князя Георгия Всеволодовича и где он принял смерть от рук захватчиков. На обратном пути по желанию заедете в Малиновский скит и в древнюю заброшенную церковь, где по сей день стоят «голбцы» над могилами раскольников.
Организационные детали
Мы посещаем действующие культовые объекты, поэтому женщинам нужно взять платки
По желанию мы можем добавить в маршрут Троицкую церковь в с. Троицкое
При заказе экскурсии, пожалуйста, укажите желаемый временной интервал. Доступны такие варианты:
c 9-00 до 12-00
с 12-00 до 15-00
с 15-00 до 18-00
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1645 туристов
Я историк-краевед, с детства мечтавший об этой профессии. Окончил исторический факультет ННГУ в его «золотой век», учился у титанов науки, ездил в археологические экспедиции. Моё высшее образование позволяет раскрывать историю читать дальшеуменьшить
Нижнего Новгорода и Горького в контексте всей страны.
Мои главные увлечения — история архитектуры и религии. Через здания и храмы я «слышу» дела и страсти людей прошлого, что рождает интерес к их судьбам. Всё это стало основой для моих экскурсий.
Мне есть чем поделиться: за каждым фасадом скрывается неординарная история. Я помогу вам её услышать и с огромным удовольствием покажу вам мой город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия, давно хотела побывать на озере Светлояр. Экскурсовод Илья глубоко в теме, информация была очень интересной. По пути заезжали в г. Семёнов, посетили музей Хохломы. Также посетили музей керамики с очень читать дальшеуменьшить
своеобразной экспозицией. Очень хорошо провели день, советую эту экскурсию, кто желает познакомиться с озером Светлояр, услышать историю старообрядцев в данной местности, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к чему-то загадочному и светлому. Но берегитесь клещей (меня укусил), хотя нас побрызгали отравой для них
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О
Ольга
Илья, благодарим Вас за экскурсию! Очень интересно, очень комфортно - максимум впечатлений! Всегда хотели посетить озеро Светлояр - и несмотря на конец ноября, сложилось всё - прекрасный Проводник, интереснейший рассказ, погода теплая без дождя! Еще раз Благодарим за проверенный с нами день!!! Успехов!
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Н
Наталья
Илья прекрасный рассказчик. Весь день он возил нас по красивейшим местам, знакомил с интересными людьми и постоянно рассказывал нам об этих местах и людях. Прекрасный день, замечательный человек. Спасибо.
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Светлана
Пяти звёзд за эту экскурсию очень мало!! Она заслуживает 10!! Потрясающее место, замечательный гид. Илью очень интересно слушать, его рассказ четко структурирован, он говорит просто о сложном. Наконец появилось чёткое читать дальшеуменьшить
представление о староверах! Занимательный рассказ о Хохломе и очень интересный музей (жаль времени было очень мало!), но это не вина гида, а такое расписание работы музея. Но цель путешествия- озёро Светлояр, превзошло все мои ожидания!! Те эмоции,которые испытываешь, трудно передать словами. Спасибо огромное за такую замечательную поездку!!
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Елена
Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем путешественникам от души рекомендую Илью в качестве гида, потому что читать дальшеуменьшить
лучше найти будет сложно. Озеро Светлояр - вокруг озера выложена деревянная дорожка, можно (и нужно) обойти его очень комфортно. Много комаров и мошек, берите что-то с длинным рукавом. Музей Хохломы - небольшой, но красивый. Там есть магазин, выбор большой всего на любой вкус (не дешёвый). Музей, про который Илья заранее не говорит, - это действительно что-то необыкновенное! Поездка на комфортном автомобиле с кондиционером. По пути можно сделать остановку на обед (по желанию).
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Елена
Сказать, что нам понравилось-это ничего не сказать!! Самое лучшее, что с нами произошло в Нижнем Новгороде-это знакомство с Ильей и его авторской экскурсией. 140 км до Светлояра и обратно пролетели незаметно, а получили мы огромное количество интереснейшей информации о Нижнем, Светлояре, Китеже, раскольниках. Спасибо огромное за эмоции! Обязательно встретимся еще!
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