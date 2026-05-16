Илья проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для посещения Града Китеж и озера Светлояр - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа вокруг поражает своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на более суровые погодные условия, посещение возможно, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и менее комфортным условиям.

Мистическое озеро Светлояр, где по преданию исчез град Китеж, привлекает своими легендами. Путешествие начинается с рассказов о придорожных селах и деревнях, истории Нижегородского Заволжья. Посетители узнают о разбойниках, старообрядцах и их скитах. На озере можно увидеть камень с отметиной Богородицы и ключ Кибелек. В завершение экскурсии предлагается посетить Малиновский скит и древнюю церковь с могилами раскольников

Описание экскурсии

Нижегородские предания

Все 140 километров пути до Светлояра я буду рассказывать Вам про историю и происхождение придорожных сел и деревень, интересные факты о Нижегородском Заволжье. Вы узнаете о разбойниках Золотова, бортнике Кандауре и дворянах Везломцевых. А также о церковном расколе, борьбе властей со старой верой, скитах на реке Керженец и суровых раскольниках «кержаках». О том как жили и работали люди в этих местах, как «поташили» лес и точили «горянщину»

По дороге мы посетим маленький монастырь, приютившийся на левом бергу реки Керженец. А также заедем в город Семенов, столицу раскола и родину Золотой Хохломы, где зайдем в музей при фабрике «Золотая Хохлома». А вот про два удивительных музея, в которые мы пойдем на самом озере, я заранее рассказывать не хочу, но из «Града Светлого» еще никто не ушел без восхищения.

Тайны и легенды Светлояра

Вы обойдете вокруг озера, подниметесь к деревянной церкви и увидите камень со «стопочкой Богородицы» — следом, оставленным Царицей Небесной. А еще отыщете ключ Кибелек, где по легенде оступился конь князя Георгия Всеволодовича и где он принял смерть от рук захватчиков. На обратном пути по желанию заедете в Малиновский скит и в древнюю заброшенную церковь, где по сей день стоят «голбцы» над могилами раскольников.

Организационные детали

Мы посещаем действующие культовые объекты, поэтому женщинам нужно взять платки

По желанию мы можем добавить в маршрут Троицкую церковь в с. Троицкое

При заказе экскурсии, пожалуйста, укажите желаемый временной интервал.

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