Илья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Нижегородские предания

По пути на Светлояр я раскрою историю 📖 и происхождение придорожных сел и деревень и расскажу интересные факты о Нижегородском Заволжье. Вы узнаете о разбойниках Золотова, бортнике Кандауре и дворянах Везломцевых. А также о церковном расколе, борьбе властей со старой верой, скитах на реке Керженец и суровых раскольниках «кержаках».

Тайны и легенды Светлояра

Вы обойдете вокруг озера, подниметесь к деревянной церкви и увидите камень со «стопочкой Богородицы» — следом, оставленным Царицей Небесной. А еще отыщете ключ Кибелек, где по легенде оступился конь князя Георгия Всеволодовича и где он принял смерть от рук захватчиков. На обратном пути по желанию заедете в Малиновский скит и в единоверческую церковь ⛪, где по сей день стоят «голбцы» над могилами раскольников.

Организационные детали