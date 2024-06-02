Экскурсии на озеро Светлояр

Найдено 14 экскурсий в категории «Озеро Светлояр» в Нижнем Новгороде, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200 за человека
Светлояр. В поисках Китеж-града
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Светлояр. В поисках Китеж-града
Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру
23 июня в 08:00
5 июля в 08:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500 за всё до 4 чел.
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000 за всё до 4 чел.
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000 за человека
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 13 350 за всё до 6 чел.
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Шереметевский замок и озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
103 отзыва
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000 за человека
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
17 отзывов
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно, любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 5 чел.
Сыроварня, Старообрядческий край и столица Золотой хохломы - Семенов
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Сыроварня, Старообрядческий край и столица Золотой хохломы - Семенов
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Невидимый Китеж-град и таинственный Светлояр
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Невидимый Китеж-град и таинственный Светлояр
Начало: Заберу на автомобиле по желанию путешественника
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
24 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Град Китеж и озеро Светлояр
    Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
    читать дальше

    путешественникам от души рекомендую Илью в качестве гида, потому что лучше найти будет сложно. Озеро Светлояр - вокруг озера выложена деревянная дорожка, можно (и нужно) обойти его очень комфортно. Много комаров и мошек, берите что-то с длинным рукавом. Музей Хохломы - небольшой, но красивый. Там есть магазин, выбор большой всего на любой вкус (не дешёвый). Музей, про который Илья заранее не говорит, - это действительно что-то необыкновенное! Поездка на комфортном автомобиле с кондиционером. По пути можно сделать остановку на обед (по желанию).

  • В
    Всеволод
    31 мая 2024
    Светлояр. В поисках Китеж-града
    Экскурсия на озеро Светлояр с Константином. Добирались долго, почти 2 часа на маршрутном автобусе, но оно того стоило. История и легенды
    читать дальше

    озера Светлояр, особенности быта, обычаев и нравов местного населения, малых народов, старообрядцев. Удивительно. Основательно. Захватывающе! История образования озера и все исследования, которые здесь проводились. Очень рекомендую!

  • О
    Олег
    29 мая 2024
    Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
    Экскурсия понравилась. Все экскурсоводы на маршруте - молодцы. Озеро - очень красивое, а сыр - вкусный.
  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Шереметевский замок и озеро Светлояр
    Экскурсией осталась довольна. Мягкий автобус, приятный экскурсовод, рассказывала интересно, узнала что-то новое для себя. Плюс была хорошая погода. 🙂
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Шереметевский замок и озеро Светлояр
    Интересный маршрут, экскурсовод Марина Викторовна чудесный гид, очень интересно рассказывает.
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Шереметевский замок и озеро Светлояр
    Все понравилось. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Экскурсия понравилась. Василий забрал нас рано с поезда. За время пути очень много рассказывал о Нижегородской области, Нижнем Новгороде и
    читать дальше

    озере Светлояр. Путешествие было комфортным и интересным. Озеро красивое, но не более того. 11 летний ребёнок слушал с интересом. Василий активно вовлекал его в беседу. Очень рекомендуем!

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
    Программа отличная, всё как в описании, оба места очень интересные. Гид хороший, возможно, какие-то вещи, которые она рассказывала про места
    читать дальше

    силы, спорные, но это тоже по-своему интересно. Местный экскурсовод в замке отличный. Звезду снимаем за организацию. Всё, что касается организационной части (до встречи с гидом), оставляло желать лучшего.

  • Р
    Резида
    19 мая 2024
    Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
    Всё классно. Ольга Михайловна - супер-гид. Огромное спасибо. Привет вам всем от нашей семьи из Казани. Хотелось бы ещё просто
    читать дальше

    пожелать, чтобы экскурсовод на озере Светлояр имела бы микрофон, а то многие (в основном пожилые) за ней не успевали идти и половину из рассказанного прослушали.

  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Спасибо нашему гиду Василию за увлекательную экскурсию! Два часа дороги до озера пролетели незаметно, мы узнали много интересного об истории
    читать дальше

    нашей страны и Нижнего Новгорода. Василий не только хороший рассказчик и знаток истории, он умеет вовлечь в обсуждение, сделать экскурсию интерактивной. Нас также очень впечатлила атмосфера сельского быта в краеведческом музее в селе Владимирское, яркая и необычная коллекция в музее керамики и само озеро Светлояр. Это то место, где можно погрузиться в свои мысли, послушать тишину и пение птиц.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Озеро Светлояр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
  2. Светлояр. В поисках Китеж-града
  3. Град Китеж и озеро Светлояр
  4. Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
  5. Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Озеро Светлояр" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 2 500 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Озеро Светлояр», 269 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам