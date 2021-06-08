Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Хорошо организована экскурсия по времени и месту. Посетили фабрику, музей при фабрике, мастер-класс по росписи матрешки. Это оказалось не так просто, но мы старались и все увезли свои «шедевры» на память. К сожалению, был закрыт на санитарный день музей «золотая хохлома», мы зашли в магазин и купили сувениры на память. А потом был Светлояр - чудесное озеро. Нам повезло с погодой, кто-то пошёл купаться, я, например, обошла озеро по настеленной досками тропинке. У нас был очень хороший экскурсовод Любовь. Благодаря ей мне захотелось ещё вернуться в эти края. Приятно, когда гид вкладывает в рассказ частичку

души и хочет, чтобы гостям понравилась экскурсия, чтобы мы полюбили эти места тоже.