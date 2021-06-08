Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр

Посетить столицу хохломы, создать сувенир на мастер-классе и услышать легенды о граде Китеже

5
1 отзыв
Маленький Семенов в Нижегородской области не зря знаменит на весь мир.

В группе до 25 человек вы отправитесь в городок, где зародилась и расцвела одна из самых узнаваемых росписей России — хохлома.

Вы понаблюдаете, как художники создают яркие изделия, и сделаете свой собственный сувенир на мастер-классе.

А после посетите мистическое озеро Светлояр и откроете его секреты.
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр

Что вас ожидает

  • Столица хохломы. Вы отправитесь в уютный городок Семенов и посетите легендарную фабрику «Хохломская роспись». Здесь вам откроются все этапы создания хохломских изделий: вы понаблюдаете, как руки мастера превращают кусок дерева в произведение искусства, сверкающее золотом и киноварью.
  • Мастер-класс по хохломской росписи. От теории перейдем к практике: профессиональные художники поделятся с вами секретами мастерства и покажут приемы традиционной росписи. В результате вы создадите и заберете с собой авторское изделие, а также сможете приобрести сувениры в магазине фабрики.
  • Таинственный Светлояр. Следом отправимся к одному из самых загадочных озер России, которое расположилось в природном парке «Воскресенское Поветлужье». Вы услышите легенду о граде Китеже и узнаете, какие еще поверья окружают это место. А после сможете самостоятельно прогуляться вокруг озера.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 20 человек
  • Дополнительно оплачивается (по желанию) обед (400 руб. с человека), других расходов не предполагается
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: около автобусной остановки «Диагностический Центр» на улице Горького
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Larisa
Larisa
Меня зовут Лариса. Я представитель агентства. Более 20 лет мы занимаемся обслуживанием российских и иностранных гостей в Нижегородской области — и гордимся тем, что тысячи путешественников в наших турах и экскурсиях получили не только новые знания, но и прекрасные впечатления от знакомства с Нижегородской губернией и её историей.
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1 реальный отзыв

В
8 июня 2021
Хорошо организована экскурсия по времени и месту. Посетили фабрику, музей при фабрике, мастер-класс по росписи матрешки. Это оказалось не так просто, но мы старались и все увезли свои «шедевры» на память. К сожалению, был закрыт на санитарный день музей «золотая хохлома», мы зашли в магазин и купили сувениры на память. А потом был Светлояр - чудесное озеро. Нам повезло с погодой, кто-то пошёл купаться, я, например, обошла озеро по настеленной досками тропинке. У нас был очень хороший экскурсовод Любовь. Благодаря ей мне захотелось ещё вернуться в эти края. Приятно, когда гид вкладывает в рассказ частичку
души и хочет, чтобы гостям понравилась экскурсия, чтобы мы полюбили эти места тоже.

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