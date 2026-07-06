Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Маленький Семенов в Нижегородской области знаменит на весь мир.В группе до 30 человек отправляйтесь в городок, где зародилась одна из самых узнаваемых росписей России - хохлома.Наблюдайте, как художники создают яркие

изделия, и сделайте свой собственный сувенир на мастер-классе. После этого посетите мистическое озеро Светлояр и откройте его секреты. Экскурсия проходит на автобусе, обед и дополнительные экскурсии оплачиваются отдельно. Профессиональные гиды и художники помогут вам окунуться в атмосферу творчества и загадок

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок вокруг озера Светлояр, а также для посещения Семенова. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холода и снега.

Сейчас август — это идеальное время.