Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Маленький Семенов в Нижегородской области знаменит на весь мир.
В группе до 30 человек отправляйтесь в городок, где зародилась одна из самых узнаваемых росписей России - хохлома.
Наблюдайте, как художники создают яркие
В группе до 30 человек отправляйтесь в городок, где зародилась одна из самых узнаваемых росписей России - хохлома.
Наблюдайте, как художники создают яркие
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальный мастер-класс по хохломской росписи
- 🚌 Комфортная автобусная экскурсия
- 🏞 Посещение мистического озера Светлояр
- 🛍 Возможность приобрести сувениры
- 📜 Узнаете легенды о граде Китеже
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок вокруг озера Светлояр, а также для посещения Семенова. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холода и снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Фабрика «Хохломская роспись»
- Озеро Светлояр
Описание мастер-класса
- Столица хохломы. Вы отправитесь в уютный городок Семенов и посетите легендарную фабрику «Хохломская роспись». Здесь вам откроются все этапы создания хохломских изделий: вы понаблюдаете, как руки мастера превращают кусок дерева в произведение искусства, сверкающее золотом и киноварью.
- Мастер-класс по хохломской росписи. От теории перейдем к практике: профессиональные художники поделятся с вами секретами мастерства и покажут приемы традиционной росписи. В результате вы создадите и заберете с собой авторское изделие, а также сможете приобрести сувениры в магазине фабрики.
- Таинственный Светлояр. Следом отправимся к одному из самых загадочных озер России, которое расположилось в природном парке «Воскресенское Поветлужье». Вы услышите легенду о граде Китеже и узнаете, какие еще поверья окружают это место. А после сможете самостоятельно прогуляться вокруг озера.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе в группе до 30 человек.
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — 750 ₽ с человека. Обед нужно заказать не менее, чем за сутки до экскурсии.
- Дополнительно (по желанию) возможно посетить экскурсию в музей Керамики в с. Владимирское — 300 ₽ с человека.
- Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|4300 ₽
|Дети до 16 лет
|4100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около автобусной остановки «Диагностический Центр» на улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1889 туристов
Более 20 лет мы занимаемся обслуживанием российских и иностранных гостей в Нижегородской области — и гордимся тем, что тысячи путешественников в наших турах и экскурсиях получили не только новые знания, но и прекрасные впечатления от знакомства с Нижегородской губернией и её историей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дата посещения: 6 июл 2026
Отличный маршрут! Спасибо нашему Гиду - Любови Валентиновне за прекрасное сопровождение, интересный рассказ, человечность и душевное общение! Водителю - респект!!! Рекомендуем. Обед вкусный!
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Е
Отличная экскурсия! Камерный формат (13 человек) и комфортный темп позволили никуда не спешить. Гид порадовала структурированным рассказом — легко и увлекательно. В Семёнове впечатлили не только классика, но и новые коллекции хохломы. Озеро Светлояр — место с удивительной энергетикой и красивой природой. Всем рекомендую!
+2
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Т
Описание экскурсии соответствует полностью за исключением времени - вернулись на два часа раньше. Мне кажется, можно было погулять по Семенову побольше - интересный городок. Экскурсия на фабрике хохломы просто невероятная!
+1
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О
Замечательный экскурсовод, четкая дикция, интересный материал, отличный обед. Очень красивая экскурсия!
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И
Очень понравилась экскурсия, особенно посещение фабрики по производству хохломы. Дальше был музей керамики и озеро Светлояр. Отличный выбор для экскурсии из Нижнего Новгорода. Эта экскурсия больше понравилась, чем Городец
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Замечательная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Любови Валентиновне за интеный рассказ. Отличная организация, хороший обед,комфортабельный автобус. С удовольствием познакомились с хохломой, она открылась для нас с новой стороны. На память останется матрёшка, расписанная собственными руками на мастер-классе. Повезло нам и с погодой, мы смогли насладиться видами на загадочное озеро Светлояр, жаль забыли купальники и не смогли искупаться.
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Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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