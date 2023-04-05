Маршрут идеально подойдет для тех, кто желает увидеть главное украшение Нижнего Новгорода — Кремль! Перед вами предстанут древние башни, великолепные памятники, воздвигнутые мастерами своего дела, а также откроется шикарный вид со смотровой площадки на живописные красоты города.
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Что вас ожидает:
- Дмитриевская башня
- Выставка военной техники времен ВОВ «Горьковчане — фронту»
- Кладовая башня
- Макет Нижнего Новгорода XIX столетия
- Памятник Дмитрию Донскому и Ефросинии Московской
- Манеж
- Монумент Вечного Огня
- Михайло-Архангельский собор
- Обелиск Минину и Пожарскому
- Колокольня без храма
- Арсенал (Музей современного искусства)
- Здание бывшего губернаторского дворца
- Георгиевская башня Нижегородского Кремля
- Памятник летчику Валерию Чкалову
- Смотровая площадка на вершине Чкаловской Лестницы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Кремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других — на стены Кремля не всегда можно было пройти по билетам! Каждая эпоха оставила здесь свой след. По Кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания и до наших дней. Этим мы и займемся! Что Вас ждет: • Вы увидите Дмитриевскую башню — самую старую и самую красивую башню Нижегородского Кремля.
- Выставка военной техники времен ВОВ «Горьковчане — фронту» — здесь становится понятно, почему город Горький был «кузницей победы».
- Кладовая башня — клада там, может быть, и нет, зато можно перекусить!
- Макет Нижнего Новгорода XIX столетия.
- Памятник Дмитрию Донскому и Ефросинии Московской — свидетельство того, что и династические браки бывают счастливыми.
- Манеж, где бегали и кони, и дети, и трамваи.
- Монумент Вечного Огня.
- Михайло-Архангельский собор — место погребения Козьмы Минина.
- Обелиск Минину и Пожарскому, являющийся первым гражданским памятником Нижнего Новгорода.
- Колокольня без храма — памятник тому, что было, но исчезло без следа.
- Арсенал, где когда-то хранили военную амуницию, а сегодня превратили в Музей современного искусства.
- Здание бывшего губернаторского дворца, где однажды принимали самого Александра Дюма.
- Георгиевская башня Нижегородского Кремля — башня, которая «утонула».
- Памятник летчику Валерию Чкалову, а также смотровая площадка на вершине титанической Чкаловской Лестницы.
В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Посещение музеев Кремля
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кремль, 7А (Информационный центр)Завершение: Кремль, 4Б (Георгиевская башня)
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Обратите внимание! На территории запрещен проход:
- 1) С велосипедами, самокатами, на роликовых коньках, скейтбордах и пр.
- 2) С собаками и другими питомцами
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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