Тайны Нижегородского Кремля

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Маршрут идеально подойдет для тех, кто желает увидеть главное украшение Нижнего Новгорода — Кремль! Перед вами предстанут древние башни, великолепные памятники, воздвигнутые мастерами своего дела, а также откроется шикарный вид со смотровой площадки на живописные красоты города.
Тайны Нижегородского Кремля
Тайны Нижегородского Кремля
Тайны Нижегородского Кремля
Тайны Нижегородского Кремля
Тайны Нижегородского Кремля
Тайны Нижегородского Кремля
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Что вас ожидает:

  • Дмитриевская башня
  • Выставка военной техники времен ВОВ «Горьковчане — фронту»
  • Кладовая башня
  • Макет Нижнего Новгорода XIX столетия
  • Памятник Дмитрию Донскому и Ефросинии Московской
  • Манеж
  • Монумент Вечного Огня
  • Михайло-Архангельский собор
  • Обелиск Минину и Пожарскому
  • Колокольня без храма
  • Арсенал (Музей современного искусства)
  • Здание бывшего губернаторского дворца
  • Георгиевская башня Нижегородского Кремля
  • Памятник летчику Валерию Чкалову
  • Смотровая площадка на вершине Чкаловской Лестницы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Кремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других — на стены Кремля не всегда можно было пройти по билетам! Каждая эпоха оставила здесь свой след. По Кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания и до наших дней. Этим мы и займемся! Что Вас ждет: • Вы увидите Дмитриевскую башню — самую старую и самую красивую башню Нижегородского Кремля.
  • Выставка военной техники времен ВОВ «Горьковчане — фронту» — здесь становится понятно, почему город Горький был «кузницей победы».
  • Кладовая башня — клада там, может быть, и нет, зато можно перекусить!
  • Макет Нижнего Новгорода XIX столетия.
  • Памятник Дмитрию Донскому и Ефросинии Московской — свидетельство того, что и династические браки бывают счастливыми.
  • Манеж, где бегали и кони, и дети, и трамваи.
  • Монумент Вечного Огня.
  • Михайло-Архангельский собор — место погребения Козьмы Минина.
  • Обелиск Минину и Пожарскому, являющийся первым гражданским памятником Нижнего Новгорода.
  • Колокольня без храма — памятник тому, что было, но исчезло без следа.
  • Арсенал, где когда-то хранили военную амуницию, а сегодня превратили в Музей современного искусства.
  • Здание бывшего губернаторского дворца, где однажды принимали самого Александра Дюма.
  • Георгиевская башня Нижегородского Кремля — башня, которая «утонула».
  • Памятник летчику Валерию Чкалову, а также смотровая площадка на вершине титанической Чкаловской Лестницы.

В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение музеев Кремля
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кремль, 7А (Информационный центр)
Завершение: Кремль, 4Б (Георгиевская башня)
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание! На территории запрещен проход:
  • 1) С велосипедами, самокатами, на роликовых коньках, скейтбордах и пр.
  • 2) С собаками и другими питомцами
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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Нижегородский Кремль
Популярные места
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