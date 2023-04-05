Выставка военной техники времен ВОВ «Горьковчане — фронту» — здесь становится понятно, почему город Горький был «кузницей победы».

Кладовая башня — клада там, может быть, и нет, зато можно перекусить!

Макет Нижнего Новгорода XIX столетия.

Памятник Дмитрию Донскому и Ефросинии Московской — свидетельство того, что и династические браки бывают счастливыми.

Манеж, где бегали и кони, и дети, и трамваи.

Монумент Вечного Огня.

Михайло-Архангельский собор — место погребения Козьмы Минина.

Обелиск Минину и Пожарскому, являющийся первым гражданским памятником Нижнего Новгорода.

Колокольня без храма — памятник тому, что было, но исчезло без следа.

Арсенал, где когда-то хранили военную амуницию, а сегодня превратили в Музей современного искусства.

Здание бывшего губернаторского дворца, где однажды принимали самого Александра Дюма.

Георгиевская башня Нижегородского Кремля — башня, которая «утонула».

Памятник летчику Валерию Чкалову, а также смотровая площадка на вершине титанической Чкаловской Лестницы.

Кремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других — на стены Кремля не всегда можно было пройти по билетам! Каждая эпоха оставила здесь свой след. По Кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания и до наших дней. Этим мы и займемся! Что Вас ждет: • Вы увидите Дмитриевскую башню — самую старую и самую красивую башню Нижегородского Кремля.