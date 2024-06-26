Экскурсии из центра Нижнего Новгорода

Найдено 10 экскурсий в категории «Из центра» в Нижнем Новгороде, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
3 200 за человека
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Популярное предложение
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
4 июля в 07:00
5 июля в 18:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
4 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 17 350 за всё до 6 чел.
Легендарный Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
53 отзыва
Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия
Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
4 июля в 08:00
12 июля в 08:30
от 12 700 за всё до 6 чел.
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
124 отзыва
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Начало: Центр города недалеко от Кремля
7 июля в 14:00
8 июля в 08:00
от 4 670 за всё до 6 чел.
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
3 июля в 08:00
6 авг в 08:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Отправиться за вдохновением и историями из жизни поэта в литературный музей-заповедник
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
4 июля в 07:00
9 июля в 07:00
от 21 400 за всё до 6 чел.
Уникальные монастыри и церкви Нижнего Новгорода
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Уникальные монастыри и церкви Нижнего Новгорода
Начало: Заберу на авто из любого места в центре города
Расписание: По договоренности
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Тайны Нижегородского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Тайны Нижегородского Кремля
Начало: Кремль, 7А (Информационный центр)
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Легенды и были Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Легенды и были Нижнего Новгорода
Начало: Подъедем к любому месту в центре города
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 июня 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Полный восторг от познавательной экскурсии. Наш проводник Елена- замечательный рассказчик, очень эрудированный и позитивный человек. За увлекательной и интересной беседой время промчалось очень быстро. Мы очень довольны и благодарим организатора за доставленное удовольствие.
  • Е
    Елена
    25 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
    Прекрасная и очень интересная экскурсия. Хорошо построен маршрут: сначала познавательная экскурсия на фабрику, творческий мастер-класс, а потом - поход вокруг озера. Если бы всё было в обратном порядке, после озера все были бы уставшие. Спасибо!
  • Н
    Наталия
    23 июня 2024
    Легендарный Городец
    Отличная экскурсия! ГИД Сергей - интересный, интеллигентный, знающий и очень приятный человек! Поездка в Городец очень понравилась! Огромное спасибо!
  • Н
    Наталья
    20 июня 2024
    8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
    Очень интересная, познавательная экскурсия. Нам не повезло с погодой: два часа из трех лил дождь. Но это не помешало получить огромное удовольствие от экскурсии. Однозначно рекомендую.
  • Ю
    ЮЛИЯ
    20 июня 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Поездка очень хорошая получилась. Все четко и аккуратно. Гид опытный, подсказывал что посмотреть в первую очередь и т. д. Смотреть действительно есть что! Успели искупаться в источниках. СпасиБо!
  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
    Интеллектуальная неспешная прогулка с Константином оставила очень приятные впечатления.
  • А
    Андрей
    17 июня 2024
    Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
    Спасибо за экскурсию. Нам все очень понравилось.
  • Е
    Елена
    13 июня 2024
    Легендарный Городец
    Друзья, рекомендуем! 💛 Живописные места, чудесные виды, изумительный городок🌈 Отдельно спасибо нашему гиду - Никифорову Алексею: интеллигентный, с большим запасом знаний, внимательный и любящий свою Родину. Все прошло максимально комфортно и познавательно💛💛💛
    Друзья, рекомендуем! 💛Друзья, рекомендуем! 💛Друзья, рекомендуем! 💛Друзья, рекомендуем! 💛
  • А
    Анастасия
    11 июня 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с одной из достопримечательностей Нижегородской области. Огромное спасибо гиду Елену за чудесную информативную, содержательную экскурсию. Елена
    читать дальше

    открыла дя нас много новых и интересных исторических фактов, связанных с Дивеево. Поездка прошла на комфортабельном автомобиле, по пути в Дивеево познакомились с милым и красивым городом Арзамас. Остались только позитивные впечатления, обязательно вернемся еще)

  • Н
    Наталья
    8 июня 2024
    8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
    Спасибо Василию за интересную экскурсию. Узнали многое об истории города, о знаменитых людях Нижнего Новгорода, об архитектуре и достопримечательностях города. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле. Был интересный маршрут. Советуем всем этого гида
    Спасибо Василию за интересную экскурсию. Узнали многое об истории города, о знаменитых людях Нижнего Новгорода, обСпасибо Василию за интересную экскурсию. Узнали многое об истории города, о знаменитых людях Нижнего Новгорода, обСпасибо Василию за интересную экскурсию. Узнали многое об истории города, о знаменитых людях Нижнего Новгорода, обСпасибо Василию за интересную экскурсию. Узнали многое об истории города, о знаменитых людях Нижнего Новгорода, об

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Из центра»

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  1. Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
  2. 8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
  3. Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
  4. Легендарный Городец
  5. Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Из центра" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3 200 до 21 400. Туристы уже оставили гидам 351 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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