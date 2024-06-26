1 чел.
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Групповая
11 часов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
4 июля в 07:00
5 июля в 18:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
4 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 17 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия
Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
4 июля в 08:00
12 июля в 08:30
от 12 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Начало: Центр города недалеко от Кремля
7 июля в 14:00
8 июля в 08:00
от 4 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
3 июля в 08:00
6 авг в 08:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Отправиться за вдохновением и историями из жизни поэта в литературный музей-заповедник
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
4 июля в 07:00
9 июля в 07:00
от 21 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальные монастыри и церкви Нижнего Новгорода
Начало: Заберу на авто из любого места в центре города
Расписание: По договоренности
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижегородского Кремля
Начало: Кремль, 7А (Информационный центр)
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды и были Нижнего Новгорода
Начало: Подъедем к любому месту в центре города
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 июня 2024Полный восторг от познавательной экскурсии. Наш проводник Елена- замечательный рассказчик, очень эрудированный и позитивный человек. За увлекательной и интересной беседой время промчалось очень быстро. Мы очень довольны и благодарим организатора за доставленное удовольствие.
- ЕЕлена25 июня 2024Прекрасная и очень интересная экскурсия. Хорошо построен маршрут: сначала познавательная экскурсия на фабрику, творческий мастер-класс, а потом - поход вокруг озера. Если бы всё было в обратном порядке, после озера все были бы уставшие. Спасибо!
- ННаталия23 июня 2024Отличная экскурсия! ГИД Сергей - интересный, интеллигентный, знающий и очень приятный человек! Поездка в Городец очень понравилась! Огромное спасибо!
- ННаталья20 июня 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Нам не повезло с погодой: два часа из трех лил дождь. Но это не помешало получить огромное удовольствие от экскурсии. Однозначно рекомендую.
- ЮЮЛИЯ20 июня 2024Поездка очень хорошая получилась. Все четко и аккуратно. Гид опытный, подсказывал что посмотреть в первую очередь и т. д. Смотреть действительно есть что! Успели искупаться в источниках. СпасиБо!
- ЕЕлена17 июня 2024Интеллектуальная неспешная прогулка с Константином оставила очень приятные впечатления.
- ААндрей17 июня 2024Спасибо за экскурсию. Нам все очень понравилось.
- ЕЕлена13 июня 2024Друзья, рекомендуем! 💛 Живописные места, чудесные виды, изумительный городок🌈 Отдельно спасибо нашему гиду - Никифорову Алексею: интеллигентный, с большим запасом знаний, внимательный и любящий свою Родину. Все прошло максимально комфортно и познавательно💛💛💛
- ААнастасия11 июня 2024Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с одной из достопримечательностей Нижегородской области. Огромное спасибо гиду Елену за чудесную информативную, содержательную экскурсию. Елена
- ННаталья8 июня 2024Спасибо Василию за интересную экскурсию. Узнали многое об истории города, о знаменитых людях Нижнего Новгорода, об архитектуре и достопримечательностях города. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле. Был интересный маршрут. Советуем всем этого гида
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Из центра»
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