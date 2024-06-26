Т Татьяна Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево Полный восторг от познавательной экскурсии. Наш проводник Елена- замечательный рассказчик, очень эрудированный и позитивный человек. За увлекательной и интересной беседой время промчалось очень быстро. Мы очень довольны и благодарим организатора за доставленное удовольствие.

Е Елена Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр Прекрасная и очень интересная экскурсия. Хорошо построен маршрут: сначала познавательная экскурсия на фабрику, творческий мастер-класс, а потом - поход вокруг озера. Если бы всё было в обратном порядке, после озера все были бы уставшие. Спасибо!

Н Наталия Легендарный Городец Отличная экскурсия! ГИД Сергей - интересный, интеллигентный, знающий и очень приятный человек! Поездка в Городец очень понравилась! Огромное спасибо!

Н Наталья 8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия Очень интересная, познавательная экскурсия. Нам не повезло с погодой: два часа из трех лил дождь. Но это не помешало получить огромное удовольствие от экскурсии. Однозначно рекомендую.

Ю ЮЛИЯ Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево Поездка очень хорошая получилась. Все четко и аккуратно. Гид опытный, подсказывал что посмотреть в первую очередь и т. д. Смотреть действительно есть что! Успели искупаться в источниках. СпасиБо!

Е Елена Нижний Новгород: история в лицах и судьбах Интеллектуальная неспешная прогулка с Константином оставила очень приятные впечатления.

А Андрей Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно Спасибо за экскурсию. Нам все очень понравилось.

Е Елена Легендарный Городец Друзья, рекомендуем! 💛 Живописные места, чудесные виды, изумительный городок🌈 Отдельно спасибо нашему гиду - Никифорову Алексею: интеллигентный, с большим запасом знаний, внимательный и любящий свою Родину. Все прошло максимально комфортно и познавательно💛💛💛

А Анастасия Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево читать дальше открыла дя нас много новых и интересных исторических фактов, связанных с Дивеево. Поездка прошла на комфортабельном автомобиле, по пути в Дивеево познакомились с милым и красивым городом Арзамас. Остались только позитивные впечатления, обязательно вернемся еще) Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с одной из достопримечательностей Нижегородской области. Огромное спасибо гиду Елену за чудесную информативную, содержательную экскурсию. Елена