Идеальные преступления в Нижнем Новгороде

Экскурсия по Нижнему Новгороду предлагает уникальную возможность погрузиться в криминальную историю конца 19 - начала 20 века.Город, известный своей ярмаркой, стал центром притяжения не только для бизнесменов, но и для

аферистов. Посетители увидят старейшую тюрьму, дворы с историей, доходные дома и Нижегородскую ярмарку. На маршруте расскажут о громких преступлениях, ограблениях и аферах, которые происходили в этих местах. Это шанс узнать, как в прошлом действовали мошенники и как развивалась криминальная жизнь города

за 1–4 человек или 1650 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Город предстанет перед вами не в гламурном блеске, а изнутри — мы потревожим его душу. От тюремного замка по тихим переулкам мы доберёмся до панорамного вида на бывшее всероссийское торжище — Нижегородскую ярмарку. Нас будут интересовать тихие дворы и места, в которых отрабатывались мошеннические схемы, происходили ловкие махинации, ограбления и отравления.

Вы увидите:

Тюремный замок — одна из старейших тюрем России, в которой держали самых разных людей: от политических преступников до фальшивомонетчиков

Дворы с историей — тайные уголки Старого города, где скрывались подпольные лавки и секретные квартиры

Доходные дома на Большой Покровской — здесь процветали нелегальные игорные клубы, «конторы» по обману доверчивых купцов, а кое-где даже отрабатывались аферы с недвижимостью

Нижегородская ярмарка — символ богатства и возможностей, и в то же время — арена дерзких ограблений и махинаций

Кремль и его смотровая площадка — финал нашего маршрута и место, откуда можно окинуть взглядом всю преступную империю Старого города

Вы узнаете все криминальные новости прямо с передовиц местной прессы, из уст известных писателей, дневников великих сыщиков и дел прославленных адвокатов. Также я расскажу:

Как ограбить губернский музей и взломать ломбард

Какими делами восхищались и ужасались в залах суда

Как в выходной проникнуть в ювелирный магазин на центральной улице и пристукнуть хлыстовскую «богородицу»

Кто такие дурманщики, мазурики, грушечники и хипесницы

Как провести аферу без единого выстрела

Организационные детали

Протяжённость пешего маршрута — 1,5 км. Мы пройдём от Острожной площади до самого сердца города — Большой Покровской улицы.