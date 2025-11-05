Идеальные преступления в Нижнем Новгороде

Экскурсия по Нижнему Новгороду предлагает уникальную возможность погрузиться в криминальную историю конца 19 - начала 20 века.
Город, известный своей ярмаркой, стал центром притяжения не только для бизнесменов, но и для
Город, известный своей ярмаркой, стал центром притяжения не только для бизнесменов, но и для
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальная история города
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🕵️♂️ Интересные криминальные истории
- 🌆 Панорамные виды
- 📚 Знания от экспертов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Что можно увидеть
- Тюремный замок
- Дворы с историей
- Доходные дома на Большой Покровской
- Нижегородская ярмарка
- Кремль и его смотровая площадка
Описание экскурсии
Город предстанет перед вами не в гламурном блеске, а изнутри — мы потревожим его душу. От тюремного замка по тихим переулкам мы доберёмся до панорамного вида на бывшее всероссийское торжище — Нижегородскую ярмарку. Нас будут интересовать тихие дворы и места, в которых отрабатывались мошеннические схемы, происходили ловкие махинации, ограбления и отравления.
Вы увидите:
- Тюремный замок — одна из старейших тюрем России, в которой держали самых разных людей: от политических преступников до фальшивомонетчиков
- Дворы с историей — тайные уголки Старого города, где скрывались подпольные лавки и секретные квартиры
- Доходные дома на Большой Покровской — здесь процветали нелегальные игорные клубы, «конторы» по обману доверчивых купцов, а кое-где даже отрабатывались аферы с недвижимостью
- Нижегородская ярмарка — символ богатства и возможностей, и в то же время — арена дерзких ограблений и махинаций
- Кремль и его смотровая площадка — финал нашего маршрута и место, откуда можно окинуть взглядом всю преступную империю Старого города
Вы узнаете все криминальные новости прямо с передовиц местной прессы, из уст известных писателей, дневников великих сыщиков и дел прославленных адвокатов. Также я расскажу:
- Как ограбить губернский музей и взломать ломбард
- Какими делами восхищались и ужасались в залах суда
- Как в выходной проникнуть в ювелирный магазин на центральной улице и пристукнуть хлыстовскую «богородицу»
- Кто такие дурманщики, мазурики, грушечники и хипесницы
- Как провести аферу без единого выстрела
Организационные детали
Протяжённость пешего маршрута — 1,5 км. Мы пройдём от Острожной площади до самого сердца города — Большой Покровской улицы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 4591 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Денис. Я гид с высшим историческим образованием и профессиональный фотограф. Главная моя задача — помочь вам увидеть прекрасное и почувствовать душу города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Дает представление о городе изнутри, с точки зрения жителей. Приятный, не напряженный маршрут. Увидели нетуристические места. Ребенку 15 лет и взрослым было интересно.
Елена
5 ноя 2025
Экскурсия понравилась, узнали много новых фактов, которых нигде не слышали. Тема очень необычна и интересна. Спасибо Денису за прекрасно проведенное время, экскурсию рекомендую.
Дмитрий
4 сен 2025
Спасибо
Николай
11 мая 2025
Всем членам нашей семьи, даже сыну 13 лет, понравилась экскурсия. За 2 часа нас провели по самым интересным историческим местам Нижнего.
Больше всего понравилось то, что Денис оказался замечательным рассказчиком. В каждой истории он находил что-то такое, что оживляло рассказ.
Очень рекомендую эту экскурсию.
Больше всего понравилось то, что Денис оказался замечательным рассказчиком. В каждой истории он находил что-то такое, что оживляло рассказ.
Очень рекомендую эту экскурсию.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
О жизни и творчестве знаменитых писателей, уличном искусстве и многом другом
Начало: На площади Минина
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Познакомиться с городом через его главную улицу и судьбы нижегородцев
Начало: Пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 08:00
12 ноя в 08:30
6400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории
Погрузитесь в историю народного ополчения и узнайте, как Кузьма Минин повлиял на судьбу России. Посетите ключевые места Нижегородского кремля
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5335 ₽ за всё до 5 чел.