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знает не только каждый дом, но и каждый кирпич в доме) Очень интересный рассказ про историю города, его жизнь, его людей. Антон охотно отвечает на вопросы, возникающие по ходу прогулки, подстраивает экскурсию под интересы слушателей. Рекомендую прогуляться с Антоном по Нижнему Новгороду всем туристам - и тем, кто впервые приехал в этот город (как мы), и тем, кто уже знаком с ним, но хочет внимательно вглядеться в него. И да - одевайтесь по погоде! Ветер (очень сильный) будет сопровождать вас всё время)