Авторские экскурсии от местных гидов Нижнего Новгорода

Найдено 12 экскурсий в категории «Авторские» в Нижнем Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Путешествие по кинообъективу Балабанова: «Жмурки» в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в атмосферу культового фильма «Жмурки», исследуя его локации в Нижнем Новгороде. Интерактив, истории и киноляпы ждут вас
Начало: На Сенной площади или по договоренности
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5 000 за всё до 2 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история
Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
103 отзыва
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
31 отзыв
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
«Вы получите около 40 фотографий в авторской обработке в течение 2 дней после прогулки (я пришлю ссылку на облачное хранилище)»
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500 за всё до 2 чел.
Тайные общества Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
«Самые интересные тайны я собрала для вас в авторской экскурсии и на прогулке покажу, что скрывают фасады домов от центральной площади до стен цитадели»
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 500 за всё до 10 чел.
Нижегородский модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Нижегородский модерн: экскурсия по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода начала XX века, исследуя шедевры модерна с профессиональным гидом
13 июня в 08:30
14 июня в 12:00
от 5 470 за всё до 6 чел.
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 340 за всё до 6 чел.
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
Узнать о пугающей стороне российской жизни прошлых столетий на авторской экскурсии
Начало: На ул. Рождественская,11
«Это авторская экскурсия, результат моих личных архивных поисков»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 790 за всё до 10 чел.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
Групповая
1 час
1 отзыв
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: Верхне-Волжская набережная
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800 за человека
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
«В двух авторских маршрутах — на север или юг вдоль реки Ветлуги — вы перенесетесь в другую реальность: увидите фактурные уездные городки 19 века»
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
Как любили Ленин, Достоевский и Трубецкой и как это отразилось на истории России
Начало: На площади Горького
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 200 за всё до 10 чел.
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
Открыть курьезные истории о пороках нижегородцев на прогулке по кремлю и улице Рождественской
Начало: На пл. Минина
«На этой авторской экскурсии будет всё: лучшие виды Нижнего, древние памятники и — самое главное — волнующие истории»
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
    Спасибо большое за чудесную экскурсию! Сын остался в восторге и теперь выискивает кирпичи и люки) здорово! Процветания!
  • Е
    Елизавета
    1 июня 2024
    Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
    Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)
    Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Тайные общества Нижнего Новгорода
    Спасибо Юле за интересную и занимательную экскурсию. Юля рассказывала эмоционально, было очень интересно узнать о городе с неожиданной стороны. Тайные
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    общества, мифы, слухи. Экскурсию рекомендую всем, кто хочет не только познакомиться с городом, но и лучше узнать его скрытые тайные истории.

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
    Были на прогулке с маленьким ребенком. 1.5 часа пролетели незаметно. Екатерина нашла общий язык и со взрослыми, и с ребенком.
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    Очень улыбчивая и общительная. Не было утомительных рассказов из истории Нижнего Новгорода, но при этом основные моменты она всё же рассказала и они остались в памяти и на снимках. Прогулку, несомненно, рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    22 мая 2024
    По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
    Идея пойти на эту экскурсию была моя. Фильм смотрел неоднократно и каждый раз с огромным удовольствием. Те, кто застал эти
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    времена меня поймут. Жена ни разу не видела этот фильм, но как верная подруга, согласилась пойти на экскурсию, предварительно посмотрев его со мной по дороге из Москвы в Нижний. Результат- почти 3 часа увлекательнейшего путешествия в 90-е! Экскурсия организована великолепно, все продумано до мелочей. Всем поклонникам творчества Алексея Балобанова настоятельно рекомендую. Кстати, жена поменяла свое мнение о фильме в лучшую сторону).

  • И
    Илья
    20 мая 2024
    Керженец: старинные деревни и старообрядцы
    Все очень понравилось. Получили огромное удовольствие и кучу впечатлений. А подарила нам все это – замечательный человек, большой профессионал своего
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    дела Маргарита. Огромное ей спасибо за незабываемый день, который обогатил нас новыми знаниями, впечатлениями и общением с замечательными людьми, которые живут в этом крае. Экскурсия четко спланирована, очень информативна, но проходит легко и непринужденно. У Маргариты получается найти подход к любому. Она очень любит свое дело, свой край и людей, которые здесь живут. Складывается впечатление, что ее здесь все знают и она знает всех. Расставаться не хотелось, значит будет повод вернуться и еще раз окунуться в этот мир, который благодаря Маргарите стал нам ближе.

  • Л
    Лариса
    19 мая 2024
    По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
    Спасибо большое Алексею за такую увлекательную и познавательную экскурсию! Получили огромное удовольствие!!! Всем очень рекомендую!!! Необыкновенной красоты город и богатый глубокими знаниями рассказчик создали необыкновенную атмосферу и непреодолимое желание вернуться, в этот город снова!
  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Нижегородский модерн
    Очень понравилась экскурсия. Артём владеет материалом в совершенстве. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
    С большим удовольствием поставила оценку «отлично» за экскурсию. Антон - настоящий краевед, человек, досконально изучивший свой город. Мне кажется, он
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    знает не только каждый дом, но и каждый кирпич в доме) Очень интересный рассказ про историю города, его жизнь, его людей. Антон охотно отвечает на вопросы, возникающие по ходу прогулки, подстраивает экскурсию под интересы слушателей. Рекомендую прогуляться с Антоном по Нижнему Новгороду всем туристам - и тем, кто впервые приехал в этот город (как мы), и тем, кто уже знаком с ним, но хочет внимательно вглядеться в него. И да - одевайтесь по погоде! Ветер (очень сильный) будет сопровождать вас всё время)

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
    Остались очень довольны экскурсией Артема! За два с половиной часа прошли достаточно большой маршрут по городу, почувствовали его атмосферу, узнали интересные истории и познакомились с разными архитектурными стилями. Всем советую))

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
  2. Керженец: старинные деревни и старообрядцы
  3. Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
  4. Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
  5. Тайные общества Нижнего Новгорода
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
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