1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по кинообъективу Балабанова: «Жмурки» в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в атмосферу культового фильма «Жмурки», исследуя его локации в Нижнем Новгороде. Интерактив, истории и киноляпы ждут вас
Начало: На Сенной площади или по договоренности
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история
Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
«Вы получите около 40 фотографий в авторской обработке в течение 2 дней после прогулки (я пришлю ссылку на облачное хранилище)»
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
«Самые интересные тайны я собрала для вас в авторской экскурсии и на прогулке покажу, что скрывают фасады домов от центральной площади до стен цитадели»
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижегородский модерн: экскурсия по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода начала XX века, исследуя шедевры модерна с профессиональным гидом
13 июня в 08:30
14 июня в 12:00
от 5 470₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
Узнать о пугающей стороне российской жизни прошлых столетий на авторской экскурсии
Начало: На ул. Рождественская,11
«Это авторская экскурсия, результат моих личных архивных поисков»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 790₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: Верхне-Волжская набережная
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
«В двух авторских маршрутах — на север или юг вдоль реки Ветлуги — вы перенесетесь в другую реальность: увидите фактурные уездные городки 19 века»
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
Как любили Ленин, Достоевский и Трубецкой и как это отразилось на истории России
Начало: На площади Горького
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
Открыть курьезные истории о пороках нижегородцев на прогулке по кремлю и улице Рождественской
Начало: На пл. Минина
«На этой авторской экскурсии будет всё: лучшие виды Нижнего, древние памятники и — самое главное — волнующие истории»
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 июня 2024Спасибо большое за чудесную экскурсию! Сын остался в восторге и теперь выискивает кирпичи и люки) здорово! Процветания!
- ЕЕлизавета1 июня 2024Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)
- ООльга26 мая 2024Спасибо Юле за интересную и занимательную экскурсию. Юля рассказывала эмоционально, было очень интересно узнать о городе с неожиданной стороны. Тайные
- ООльга26 мая 2024Были на прогулке с маленьким ребенком. 1.5 часа пролетели незаметно. Екатерина нашла общий язык и со взрослыми, и с ребенком.
- ДДмитрий22 мая 2024Идея пойти на эту экскурсию была моя. Фильм смотрел неоднократно и каждый раз с огромным удовольствием. Те, кто застал эти
- ИИлья20 мая 2024Все очень понравилось. Получили огромное удовольствие и кучу впечатлений. А подарила нам все это – замечательный человек, большой профессионал своего
- ЛЛариса19 мая 2024Спасибо большое Алексею за такую увлекательную и познавательную экскурсию! Получили огромное удовольствие!!! Всем очень рекомендую!!! Необыкновенной красоты город и богатый глубокими знаниями рассказчик создали необыкновенную атмосферу и непреодолимое желание вернуться, в этот город снова!
- ЕЕлена18 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Артём владеет материалом в совершенстве. Спасибо!
- ТТатьяна12 мая 2024С большим удовольствием поставила оценку «отлично» за экскурсию. Антон - настоящий краевед, человек, досконально изучивший свой город. Мне кажется, он
- ИИрина11 мая 2024Остались очень довольны экскурсией Артема! За два с половиной часа прошли достаточно большой маршрут по городу, почувствовали его атмосферу, узнали интересные истории и познакомились с разными архитектурными стилями. Всем советую))
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Авторские»
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