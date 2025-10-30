Е Евгения Огромная благодарность Михаилу не только за великолепную подачу материала, за интересные факты и влюбленность в свой город! Но ещё и за огромное внимание и заботу на протяжении всего увлекательного маршрута! Настоящий профессионал высокого уровня! ❤️

Елена читать дальше первого дня в городе, тем более, что погода была неустойчива. Из-за нее, к сожалению, не увидели знаменитых закатов. Уже после было легче определить, что еще надо увидеть, рассмотреть подробнее. Большое спасибо! Насыщенная впечатлениями, интересная экскурсия. Михаил очень артистично погрузил нас в прошлое, рассказывая о ярмарке, роли Минина в русской истории, о памятниках и соборах, Кремле. Авто-пешеходный формат оказался очень удобен для

Е Евгения Великолепная экскурсия! Потрясающий экскурсовод, который с первой секунды вовлекает участников в свой рассказ. Необычные факты и неожиданные ракурсы, неординарный подход к изложению информации - все это увлекает настолько, что три часа пролетают, как одна минута. Спасибо большое за погружение в историю Нижнего Новгорода от озерчан из Челябинской области. Обязательно порекомендуем данную экскурсию свои землякам!!

А Алексей Получил огромнейшее удовольствие от мероприятия. Очень приятно слушать человека, знающего своё дело, свой город и историю!

О Оксана Михаил очень интересный рассказчик. Необычная подача информации! Эрудированный! Большой специалист! Нам очень понравилась! Экскурсия проводится в совместном общении, что способствует хорошему запоминанию информации! Михаил, спасибо!!!

Е Екатерина читать дальше Михаил любит город, очень приветлив к гостям, маршрут был насыщенным - не все места из описания мы посетили, но учитывая возраст аудитории (детям 10 и 13) было в самый раз! От себя только одно замечание: уже после экскурсии стала искать информацию к заглавному фото в описании, нашла, что это особняк Марии Игнатьевой в Чите… Вот такой фокус))) От всей нашей семьи благодарю за эмоциональную и содержательную экскурсию! У нас получилась уникальная компания: из пяти человек четверо Юрьевичи и один Юрий, что сразу задало тон всей нашей прогулке!

Т Татьяна Большое спасибо Михаилу. Экскурсовод замечательный. Все сошлось. Отличное знание материала. Любовь к своему городу. Доброжелательность и полное взаимопонимание с нашей группой из 4 человек. Комфортный автомобиль. И даже такая мелочь, как бутылка воды предложенная каждому экскурсанту в жаркий день, говорит об отношении экскурсовода к своей работе.

С Сергей Всё отлично, благодарим за интересный и увлекательный рассказ.

Светлана Замечательная экскурсия. Прекрасный гид. Всем рекомендую!

Тамара читать дальше будем внимательными слушателями Ваших увлекательных исторических рассказов.

Друзья, если вы еще сомневаетесь в выборе, то даже не думайте - Михаил это тот экскурсовод, который не только покажет вам свой родной и любимый Нижний Новгород, но и окунет вас в хоровод исторических событий, причем непринужденно и незаметно для вас! Уважаемый Михаил! Огромнейшее спасибо за прекрасную экскурсию для нашей семьи! Такого вовлечения, ярких эмоций и незабываемого впечатления мы давно не получали. Обязательно еще раз приедем в Ваш чудесный город и