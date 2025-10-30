Нижний Новгород - город с богатой историей и уникальной архитектурой.
Экскурсия познакомит с Нижегородской ярмаркой, старинными купеческими особняками и современными архитектурными шедеврами.
Площадь Народного единства и могила первого гражданина страны - сакральные места, которые стоит посетить. Участники узнают о нижегородцах, спасших Русь, и о династии Романовых. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит ощутить атмосферу прошлого
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная история Нижнего Новгорода
- 🏞️ Великолепные виды на Волгу и Оку
- 🏰 Знакомство с архитектурными шедеврами
- 🕍 Посещение исторических мест
- 🧭 Интересные факты о знаменитых нижегородцах
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Нижегородская ярмарка
- Нижегородский кремль
- Храм святого Александра Невского
- Чкаловская лестница
- Михайло-Архангельский собор
- Стрелка
- Набережная Федоровского
- Верхне-Волжская набережная
- Площадь Народного единства
- Дом купца-гостя Афанасия Олисова
Описание экскурсии
- Нижегородская ярмарка
- Нижегородский кремль
- Храм в честь святого Александра Невского — самый высокий в мире
- Чкаловская лестница — одна из самых длинных в России
- Михайло-Архангельский собор — самое старое здание в городе
- Стрелка — место слияния Волги и Оки
- Набережная Федоровского — именно здесь (я уверен!) самые красивые в мире закаты
- Верхне-Волжская набережная с роскошными особняками и знаменитой усадьбой Рукавишниковых
- Площадь Народного единства
- Дом купца-гостя Афанасия Олисова — одно из самых старых каменных купеческих зданий России
Вы узнаете:
- Как нижегородцы спасли Русь в период смутного времени
- Как на российском престоле оказалась династия Романовых
- О знаменитом механике-самоучке Иване Кулибине и его изобретениях
- Почему Алексей Пешков взял себе псевдоним Максим Горький
- О тайнах новгородского кремля и истории строительства Чкаловской лестницы
- О самой большой картине России, которая находится в Нижнем Новгороде с 1908 года
А также:
- Представите себе атмосферу гигантского торжища 19 века
- Оцените ловкость и предприимчивость нижегородских купцов
- Подивитесь судьбе основателя города — святого князя Георгия Всеволодовича
- После экскурсии при желании вы прокатитесь на канатной дороге, которая вошла в книгу рекордов Европы как самая протяжённая над водой
Я с удовольствием подскажу интересные музеи, видовые площадки, достойные кафе и рестораны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном седане Changan Alsvin или на кроссовере Cherry Tiggo 4
- В подарок каждый путешественник получит бутылку питьевой воды и карту Нижнего Новгорода
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 7 лет
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 118 туристов
Друзья! Меня зовут Михаил, я историк-краевед и профессиональный гид. Провожу экскурсии в Нижнем Новгороде и Нижегородской области (Городец, Большое Болдино, Дивеево, Семёнов, Арзамас, Пешелань, Чкаловск). У меня много интересных авторских программ, огромный опыт работы и увлекательная подача материала. Надеюсь на скорую встречу с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
30 окт 2025
Огромная благодарность Михаилу не только за великолепную подачу материала, за интересные факты и влюбленность в свой город! Но ещё и за огромное внимание и заботу на протяжении всего увлекательного маршрута! Настоящий профессионал высокого уровня! ❤️
Елена
13 сен 2025
Насыщенная впечатлениями, интересная экскурсия. Михаил очень артистично погрузил нас в прошлое, рассказывая о ярмарке, роли Минина в русской истории, о памятниках и соборах, Кремле. Авто-пешеходный формат оказался очень удобен для
Е
Евгения
9 сен 2025
Великолепная экскурсия! Потрясающий экскурсовод, который с первой секунды вовлекает участников в свой рассказ. Необычные факты и неожиданные ракурсы, неординарный подход к изложению информации - все это увлекает настолько, что три часа пролетают, как одна минута. Спасибо большое за погружение в историю Нижнего Новгорода от озерчан из Челябинской области. Обязательно порекомендуем данную экскурсию свои землякам!!
А
Алексей
5 сен 2025
Получил огромнейшее удовольствие от мероприятия. Очень приятно слушать человека, знающего своё дело, свой город и историю!
О
Оксана
30 авг 2025
Михаил очень интересный рассказчик. Необычная подача информации! Эрудированный! Большой специалист! Нам очень понравилась! Экскурсия проводится в совместном общении, что способствует хорошему запоминанию информации! Михаил, спасибо!!!
Е
Екатерина
9 авг 2025
От всей нашей семьи благодарю за эмоциональную и содержательную экскурсию! У нас получилась уникальная компания: из пяти человек четверо Юрьевичи и один Юрий, что сразу задало тон всей нашей прогулке!
Т
Татьяна
29 июл 2025
Большое спасибо Михаилу. Экскурсовод замечательный. Все сошлось. Отличное знание материала. Любовь к своему городу. Доброжелательность и полное взаимопонимание с нашей группой из 4 человек. Комфортный автомобиль. И даже такая мелочь, как бутылка воды предложенная каждому экскурсанту в жаркий день, говорит об отношении экскурсовода к своей работе.
С
Сергей
16 июл 2025
Всё отлично, благодарим за интересный и увлекательный рассказ.
Светлана
9 июл 2025
Замечательная экскурсия. Прекрасный гид. Всем рекомендую!
Тамара
10 фев 2025
Уважаемый Михаил! Огромнейшее спасибо за прекрасную экскурсию для нашей семьи! Такого вовлечения, ярких эмоций и незабываемого впечатления мы давно не получали. Обязательно еще раз приедем в Ваш чудесный город и
О
Оксана
7 фев 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Это даже больше было похоже на встречу старых закадычных друзей. Вот так Михаил Юрьевич провел эту прогулку, в непринуждённой атмосфере. Мне кажется, Михаил знает все про
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
