Мы влюбим вас в наш город за одну экскурсию! Отправимся по увлекательному маршруту, увидим нижегородский Кремль – один из самых красивых и хорошо сохранившихся Кремлей России, и прогуляемся по улице Рождественской, облик которой дошел до нас практически без изменений и воплощает истинный дух купечества с его доходными домами, банками и церквями.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- В Кремле:
- Дом военного губернатора (19 в.) и Арсенал (19 в.) - память о визитах в Нижний Новгород императора Николая I
- Дом-самолет (20 в.) - уникальный памятник конструктивизма
- Колокольня Спасо-Преображенского собора (реконструкция, 21 в.)
- Дмитриевская башня (16 в.) - самая старая башня Нижегородского Кремля
- Горьковчане-фронту - выставка военной техники, произведенной в Горьком (Нижнем Новгороде) в годы Великой Отечественной войны
- Михайло-Архангельский собор (17 в.) и могила Козьмы Минина - память о подвиге Нижегородского ополчения 1612 г
- Мемориал Вечного огня
- Монумент Минину и Пожарскому - первый гражданский памятник Н. Новгорода (1826)
- На ул. Рождественской:
- Площадь Народного Единства - место сбора ополчения 1612 года. Монумент Минину и Пожарскому
- Бугровская ночлежка - приют для обитателей городского «дна» (19 в.)
- Чайная "Столбы" - безалкогольное благотворительное заведение для нижегородских "босяков" 19 века
- Дом Переплетчикова - здесь жил сзнаменитый писатель Льюис Кэрролл, автор «Алисы в стране чудес»
- Дом Бугрова - «некоронованного короля» Нижнего Новгорода, влиянию которого могли позавидовать высшие сановники Империи
- Блиновский пассаж (торговые ряды 19 в.) и здание Биржи (19 в.) - свидетели золотого века торгового Нижнего
- Строгановская церковь - жемчужина Поволжья, уникальный образчик строгановского барокко (18 в.)
Описание экскурсии
За что можно полюбить Нижний Новгород? У каждого свой ответ на этот вопрос! Приглашаем на прогулку по самым красивым местам Старого города — неприступному древнему Нижегородскому Кремлю и нарядной купеческой улице Рождественской. Мы услышим множество захватывающих историй, похожих на сказки, но при этом совершенно правдивых. В любую погоду мы сделаем потрясающие фото. Мы поймем саму суть города, узнаем его характер, расшифруем его код — и полюбим!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (15+)
|600 ₽
|Детский (до 14 лет)
|500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Кремле:
- Дом военного губернатора (19 в.) и Арсенал (19 в.) - память о визитах в Нижний Новгород императора Николая I
- Дом-самолет (20 в.) - уникальный памятник конструктивизма
- Колокольня Спасо-Преображенского собора (реконструкция, 21 в.)
- Дмитриевская башня (16 в.) - самая старая башня Нижегородского Кремля
- Горьковчане-фронту - выставка военной техники, произведенной в Горьком (Нижнем Новгороде) в годы Великой Отечественной войны
- Михайло-Архангельский собор (17 в.) и могила Козьмы Минина - память о подвиге Нижегородского ополчения 1612 г
- Мемориал Вечного огня
- Монумент Минину и Пожарскому - первый гражданский памятник Н. Новгорода (1826)
- На ул. Рождественской:
- Площадь Народного Единства - место сбора ополчения 1612 года. Монумент Минину и Пожарскому
- Бугровская ночлежка - приют для обитателей городского «дна» (19 в.)
- Чайная "Столбы" - безалкогольное благотворительное заведение для нижегородских "босяков" 19 века
- Дом Переплетчикова - здесь жил сзнаменитый писатель Льюис Кэрролл, автор «Алисы в стране чудес»
- Дом Бугрова - «некоронованного короля» Нижнего Новгорода, влиянию которого могли позавидовать высшие сановники Империи
- Блиновский пассаж (торговые ряды 19 в.) и здание Биржи (19 в.) - свидетели золотого века торгового Нижнего
- Строгановская церковь - жемчужина Поволжья, уникальный образчик строгановского барокко (18 в.)
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
Завершение: Г. Нижний Новгород ул. Рождественская д. 34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Место встречи - у здания туристско-информационного центра (Кремль 7А). Вас будет встречать гид с табличкой «Влюбиться в Нижний»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Суравнева
13 апр 2024
Шикарная экскурсия продолжительностью 3 часа. Большое спасибо Гиду Светлане 👏👏👏
Отличная подача информации.
Всем советую. Кремль и улица Рождественская.
Отличная подача информации.
Всем советую. Кремль и улица Рождественская.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.