Мы влюбим вас в наш город за одну экскурсию! Отправимся по увлекательному маршруту, увидим нижегородский Кремль – один из самых красивых и хорошо сохранившихся Кремлей России, и прогуляемся по улице Рождественской, облик которой дошел до нас практически без изменений и воплощает истинный дух купечества с его доходными домами, банками и церквями.

Описание экскурсии

За что можно полюбить Нижний Новгород? У каждого свой ответ на этот вопрос! Приглашаем на прогулку по самым красивым местам Старого города — неприступному древнему Нижегородскому Кремлю и нарядной купеческой улице Рождественской. Мы услышим множество захватывающих историй, похожих на сказки, но при этом совершенно правдивых. В любую погоду мы сделаем потрясающие фото. Мы поймем саму суть города, узнаем его характер, расшифруем его код — и полюбим!