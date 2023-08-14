Нижний Новгород — самый красивый город на Волге. Так считают местные жители. Давайте проверим это? У нас будет целых 2 дня, чтобы пройти историю города с XIII века и до наших дней. За первый день мы изучим Нижний Новгород и поймем, почему он внесен в Список ЮНЕСКО. На второй день мы отправимся в самый древний город Нижегородской области — Городец.

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Описание тура

1 день: Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»

Встреча на вокзале:

8:00 – при прибытии с петербургского направления

11:10 – при прибытии с московского направления

Трансфер в гостиницу.

Автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду:

Сбор в 11:50 или 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Нижний Новгород – один из самых красивых городов на Волге, основанный в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем у слияния рек Оки и Волги. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей этого древнего и вечно молодого города, начиная с XIII века и заканчивая современностью.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода:

Площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького

Улицы Малую Покровскую, Ильинскую

Нижне- и Верхне-Волжскую набережные

Нижегородскую ярмарку

Собор Александра Невского

Памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной)

Также вы посетите смотровые площадки, откуда открывается великолепный вид на заречную часть города.

Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю

Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений своего времени и остается важным элементом в обороне государства. За всю свою историю он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. Уникальное военно-инженерное сооружение XVI века сохраняет облик средневековой крепости и в настоящее время является административным и культурным центром города.

С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор». Экскурсия заканчивается в Кремле, после чего у вас будет свободное время. Туристы добираются до гостиницы самостоятельно.

2 день: Городец – древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в Городец:

Сбор в 8:30 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи с собой, после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).

Городец – настоящий город-музей, в котором находится 20 музеев, а во всем районе их в два раза больше. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей этого древнего города, его народными промыслами и современностью.

Феодоровский монастырь

Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, связанный с обретением одноимённой иконы Богоматери. Здесь находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из самых почитаемых в России. Вы сможете прогуляться по красивой ухоженной территории монастыря и узнать насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода.

14 ноября 1263 года в стенах монастыря скончался Александр Невский, приняв в Городце монашеский постриг.

Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу

Во время обзорной экскурсии вы посетите «музейный квартал» Городца, где каждый дом уникален и украшен ажурной резьбой. Эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Музей Город Мастеров

Город мастеров – это комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области XVI-XIX веков. Здесь представлены роскошный княжеский терем, деревянные дома зажиточных купцов и скромные крестьянские избы. Вы сможете осмотреть экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района.

Музей Терема Русского самовара

Музей самоваров – уникальное собрание, представляющее самую большую коллекцию самоваров в России. Он открылся в Городце в 2008 году в доме купца Гришаева и насчитывает более 1000 самоваров.

17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал.