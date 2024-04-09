Туры в Городец из Нижнего Новгорода

Найдено 4 тура в категории «Городец» в Нижнем Новгороде, цены от 18 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
На автобусе
1 отзыв
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
16 авг в 11:00
23 авг в 11:00
от 18 300 за человека
Весеннее очарование Нижегородского края
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Весеннее очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 39 300 за человека
Большое весеннее путешествие по Земле Нижегородской
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Большое весеннее путешествие по Земле Нижегородской
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 39 300 за человека
Зимнее очарование Нижегородского края
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Зимнее очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
27 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 39 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    Большое весеннее путешествие по Земле Нижегородской
    Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
  • Д
    Дарина
    13 марта 2024
    Большое весеннее путешествие по Земле Нижегородской
    Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
  • Т
    Татьяна
    31 января 2024
    Большое весеннее путешествие по Земле Нижегородской
    Произошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организовать заселение, а то приходится в холле сидеть и ждать до обеда. (После поезда очень тяжело) В остальном все замечательно. Спасибо за отлично проведенное время.
    Произошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организоватьПроизошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организоватьПроизошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организовать
  • Е
    Елена
    17 января 2024
    Зимнее очарование Нижегородского края
    Добрый день! В целом поездка прошла на позитиве, но есть некоторые моменты, которыми я хотела бы поделиться. Это касается, в основном,
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    принимающей стороны, потому как по описанию экскурсий этого предположить было нельзя. Можно начать прямо с первого дня, со встречи на вокзале в 11 часов утра. Нас загрузили в автобус, мы заехали в свой отель (Ибис), сдали вещи в камеру хранения и отправились на обзорную экскурсию по городу. Все хорошо, все красиво, хоть и очень холодно. НО…. За ВЕСЬ день (в гостиницу нас привезли вечером) нам не дали даже пол-часа, чтобы перекусить. Я так понимаю, что это предусмотрено не было. А с нами были двое мужчин, которые выехали из дома в 5 утра, в поезде выпили чай с бутербродом и до вечера оставались голодными. И ситуация эта повторилась на всех других экскурсиях. В Городце нам посоветовали кафе, в котором было спец. обслуживание (ждали другую группу, которая ЗАРАНЕЕ договорилась об обеде для своих людей). Сами побежали, что-то нашли, перекусили. В Семенове не пошли в дом ложкаря, зашли в магазин, что-то купили, перекусили. И так далее. В Дивеево уже, наученные горьким опытом, взяли бутерброды с собой. Съели их в монастырской трапезной, запив прекрасным чаем. Подвожу итог. Мы люди очень позитивные, и нам этим настроение не испортили. Можно было бы об этом и не писать, НО хочется пожелать принимающей стороне дальнейшего процветания и побольше заботы о людях, которые будут приезжать в славный город Нижний Новгород! Можно ведь составить экскурсию так, чтобы питание получал не только мозг, но и тело? Претензий к экскурсоводам НИКАКИХ! Очень грамотные, знающие и эрудированные люди! Мы получили огромное удовольствие, слушая их. Гостиница Ибис, хоть и трешка, тоже оставила приятное впечатление. У нас плохо работал кондиционер. Сказали на ресепшен, тут же пришел мастер, все починил. Словом, одну звезду сняла за отсутствие возможности питания в течение экскурсий.

  • Е
    Евгений
    14 августа 2023
    Двухдневный тур «Нижегородские просторы»
    Хорошие экскурсоводы, трансфер от отеля. Очень понравился Городец. Расстроил отель, очень слабый, в номере оказалась грязная кровать, не было питьевой
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    воды (отель предлагал пить воду из под крана, руководствуясь заботой об экологии, кулеры в коридоре во внимание не берем, там фильтр уже ничего не отфильтровывает). Так же расстроило отсутствие обедов и отсутствие опоминаемся об этом при приобретении тура. Очень тяжело слушать 8 часов экскурсии без перерыва на обед

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Городец»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
  2. Весеннее очарование Нижегородского края
  3. Большое весеннее путешествие по Земле Нижегородской
  4. Зимнее очарование Нижегородского края
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Нижегородская канатная дорога
  5. Усадьба Рукавишниковых
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Городец" можно забронировать 4 тура от 18 300 до 39 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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