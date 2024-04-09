2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
16 авг в 11:00
23 авг в 11:00
от 18 300₽ за человека
6 дней
Весеннее очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 39 300₽ за человека
6 дней
Большое весеннее путешествие по Земле Нижегородской
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 39 300₽ за человека
6 дней
Зимнее очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
27 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 39 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- УУсачева9 апреля 2024Большое весеннее путешествие по Земле НижегородскойЯ приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
- ДДарина13 марта 2024Большое весеннее путешествие по Земле НижегородскойВсе хорошо организовано, спасибо Светлане.
- ТТатьяна31 января 2024Большое весеннее путешествие по Земле НижегородскойПроизошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организовать заселение, а то приходится в холле сидеть и ждать до обеда. (После поезда очень тяжело) В остальном все замечательно. Спасибо за отлично проведенное время.
- ЕЕлена17 января 2024Добрый день! В целом поездка прошла на позитиве, но есть некоторые моменты, которыми я хотела бы поделиться. Это касается, в основном,
- ЕЕвгений14 августа 2023Двухдневный тур «Нижегородские просторы»Хорошие экскурсоводы, трансфер от отеля. Очень понравился Городец. Расстроил отель, очень слабый, в номере оказалась грязная кровать, не было питьевой
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Городец»
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