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сыро и холодно. Замечательный тур, прекрасные экскурсии в каждом городе, замечательные экскурсоводы, просто фанаты своего дела, влюбленные в свои города и историю России. Очень хорошие гостиницы, в которых останавливались на ночевку, прекрасные обеды, и завтраки. Все очень красиво, достойно и вкусно (завтраки- шведский стол, наибогатейший выбор, на любой вкус). Все организовано прекрасно, отлично все продумано. Теперь хочется повторить, только подобрать тур, что бы в каждом городе было побольше времени, или брать тур по одному городу, но больше по времени. Особенную благодарность хочется выразить нашему гиду Людмиле Николаевне, которая сопровождала нас всю дорогу. Очень приятная, эрудированная, интересная женщина. С ней было очень приятно и легко. И спасибо нашему водителю Александру Алексеевичу, за безопасную и приятную дорогу. Рекомендую всем.