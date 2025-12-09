Отправьтесь в увлекательное путешествие по трём древним городам России! Вас ждут старинные улочки Нижнего Новгорода, величественные храмы, знаменитая фабрика хохломской росписи, яркие матрёшки, музеи самоваров и деревянного зодчества, а также легендарная «Усадьба Рукавишниковых».
Описание тура
Погружение в историю и традиции Поволжья
Нижний Новгород, Семёнов и Городец — три города, каждый из которых хранит свою уникальную историю и традиции.
- Нижний Новгород — столица Поволжья, впечатляющая старинными улицами, купеческими особняками и великолепными храмами. Здесь чувствуется дух богатой культурной и исторической жизни города.
- Семёнов — город народных промыслов, где бережно сохраняют искусство хохломской росписи. Вы посетите фабрику, где создаются знаменитые изделия, и познакомитесь с мастерством росписи и традиционными матрёшками.
Городец — один из древнейших городов Нижегородской земли, известный как «Город мастеров». Здесь расположен уникальный музей под открытым небом, где можно прикоснуться к истории деревянного зодчества и народных ремёсел. Этот тур подарит вам погружение в мир русских традиций, ремёсел и искусства, а также яркие впечатления от знакомства с богатой историей Поволжья. Важная информация:.
Городец — один из древнейших городов Нижегородской земли, известный как «Город мастеров». Здесь расположен уникальный музей под открытым небом, где можно прикоснуться к истории деревянного зодчества и народных ремёсел. Этот тур подарит вам погружение в мир русских традиций, ремёсел и искусства, а также яркие впечатления от знакомства с богатой историей Поволжья. Важная информация:.
• Городец — один из древнейших городов Нижегородской земли, известный как «Город мастеров». Здесь расположен уникальный музей под открытым небом, где можно прикоснуться к истории деревянного зодчества и народных ремёсел. Этот тур подарит вам погружение в мир русских традиций, ремёсел и искусства, а также яркие впечатления от знакомства с богатой историей Поволжья. Важная информация:
- Отели 3* — Ибис, Ботаника Лофт.
- Отели 4* — Маринс Парк отель, Азимут, Кортьярд.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чкаловская лестница
- Собор Александра Невского
- Вид на стрелку
- Улица Ильинская
- Улица Большая Покровская
- Нижегородский Кремль
- Нижегородская Ярмарка
- Музей «Усадьба Рукавишниковых»
- Фабрика хохломской росписи
- Музей «Терем русского самовара»
- Музей деревянного зодчества «Город мастеров»
Что включено
- Проживание в гостинице - 1 ночь
- Питание - 2 обеда, 1 завтрак
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Ужины
- Личные расходы
- Посещение объектов, не заявленных в программе
- Дополнительная ночь до или после тура в гостинице - 3000 рублей
Место начала и завершения?
Нижний Новгород, Московский вокзал, Площадь Революции, 2А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Отели 3* - Ибис, Ботаника Лофт
- Отели 4* - Маринс Парк отель, Азимут, Кортьярд
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие туры из Нижнего Новгорода
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека
Двухдневный тур «Знакомство с Нижним»
Начало: Площадь Минина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
10 550 ₽ за человека
Тур в Нижний Новгород - Городец 2 дня / 1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
13 дек в 11:00
20 дек в 11:00
18 400 ₽ за человека