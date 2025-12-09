Мои заказы

Тур «Хохломская или городецкая» Нижний Новгород-Семенов-Городец на два дня

Отправьтесь в увлекательное путешествие по трём древним городам России! Вас ждут старинные улочки Нижнего Новгорода, величественные храмы, знаменитая фабрика хохломской росписи, яркие матрёшки, музеи самоваров и деревянного зодчества, а также легендарная «Усадьба Рукавишниковых».
Тур «Хохломская или городецкая» Нижний Новгород-Семенов-Городец на два дня
Тур «Хохломская или городецкая» Нижний Новгород-Семенов-Городец на два дня
Тур «Хохломская или городецкая» Нижний Новгород-Семенов-Городец на два дня

Описание тура

Погружение в историю и традиции Поволжья

Нижний Новгород, Семёнов и Городец — три города, каждый из которых хранит свою уникальную историю и традиции.
  • Нижний Новгород — столица Поволжья, впечатляющая старинными улицами, купеческими особняками и великолепными храмами. Здесь чувствуется дух богатой культурной и исторической жизни города.
  • Семёнов — город народных промыслов, где бережно сохраняют искусство хохломской росписи. Вы посетите фабрику, где создаются знаменитые изделия, и познакомитесь с мастерством росписи и традиционными матрёшками.
Городец — один из древнейших городов Нижегородской земли, известный как «Город мастеров». Здесь расположен уникальный музей под открытым небом, где можно прикоснуться к истории деревянного зодчества и народных ремёсел. Этот тур подарит вам погружение в мир русских традиций, ремёсел и искусства, а также яркие впечатления от знакомства с богатой историей Поволжья. Важная информация:.
Городец — один из древнейших городов Нижегородской земли, известный как «Город мастеров». Здесь расположен уникальный музей под открытым небом, где можно прикоснуться к истории деревянного зодчества и народных ремёсел. Этот тур подарит вам погружение в мир русских традиций, ремёсел и искусства, а также яркие впечатления от знакомства с богатой историей Поволжья. Важная информация:.
• Городец — один из древнейших городов Нижегородской земли, известный как «Город мастеров». Здесь расположен уникальный музей под открытым небом, где можно прикоснуться к истории деревянного зодчества и народных ремёсел. Этот тур подарит вам погружение в мир русских традиций, ремёсел и искусства, а также яркие впечатления от знакомства с богатой историей Поволжья. Важная информация:
  • Отели 3* — Ибис, Ботаника Лофт.
  • Отели 4* — Маринс Парк отель, Азимут, Кортьярд.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чкаловская лестница
  • Собор Александра Невского
  • Вид на стрелку
  • Улица Ильинская
  • Улица Большая Покровская
  • Нижегородский Кремль
  • Нижегородская Ярмарка
  • Музей «Усадьба Рукавишниковых»
  • Фабрика хохломской росписи
  • Музей «Терем русского самовара»
  • Музей деревянного зодчества «Город мастеров»
Что включено
  • Проживание в гостинице - 1 ночь
  • Питание - 2 обеда, 1 завтрак
  • Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Личные расходы
  • Посещение объектов, не заявленных в программе
  • Дополнительная ночь до или после тура в гостинице - 3000 рублей
Место начала и завершения?
Нижний Новгород, Московский вокзал, Площадь Революции, 2А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Отели 3* - Ибис, Ботаника Лофт
  • Отели 4* - Маринс Парк отель, Азимут, Кортьярд
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
На автобусе
2 дня
22 отзыва
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека
Двухдневный тур «Знакомство с Нижним»
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Двухдневный тур «Знакомство с Нижним»
Начало: Площадь Минина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
10 550 ₽ за человека
Тур в Нижний Новгород - Городец 2 дня / 1 ночь
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Тур в Нижний Новгород - Городец 2 дня / 1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
13 дек в 11:00
20 дек в 11:00
18 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Нижнем Новгороде
Все туры из Нижнего Новгорода