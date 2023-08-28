Туры от Ж/Д вокзала Нижнего Новгорода

Найдено 3 тура в категории «От ж/д вокзала» в Нижнем Новгороде, цены от 10 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
На автобусе
18 отзывов
2 дня
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
13 июля в 08:00
15 июля в 08:00
от 10 800 за человека
Тур в Нижний Новгород - Городец 2 дня / 1 ночь
На автобусе
1 отзыв
2 дня
Тур в Нижний Новгород - Городец 2 дня / 1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
13 июля в 11:00
16 июля в 11:30
от 11 500 за человека
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
На автобусе
2 дня
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
12 июля в 11:00
13 июля в 11:00
от 11 200 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
  2. Тур в Нижний Новгород - Городец 2 дня / 1 ночь
  3. Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июле 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 тура от 10 800 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте тур в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «От ж/д вокзала», 19 ⭐ отзывов, цены от 10800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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