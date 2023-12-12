Описание

1 день Самостоятельное прибытие в Нижний Новгород. 08:05 Встреча туристов с представителем туроператора на железнодорожном вокзале. 07-45-08:00 Встреча с представителем туроператора осуществляется на пл. Ленина. 08:10 Отправление из Нижнего Новгорода Переезд в Арзамас. Ориентировочное время в пути 2 часа. (113 км). Путевая экскурсия. Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой «стопочки Царицы Небесной прошли», о святых Дивеевских источниках. 10:00 Остановка в Арзамасе на Соборной Площади. Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря. В Летнее время посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту. (С ноября по май собор закрыт.) 12:00 Прибытие в Дивеево. Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре. Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для подачи записок и треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима. Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев». Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины. 14:00 Обед в кафе. После этого вас ждет поездка на источник (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры), возможность набрать святой воды, окунуться в источник (по желанию), необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам). 19:00-20:00 — ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород на пл. Ленина. Самостоятельное размещение в отеле. Свободное время. 2 день Завтрак в отеле. Сдача номеров. Вещи в камеру хранения отеля. 11:30 Выезд на экскурсионную программу с площади Ленина. Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов. Вы увидите место, где сливаются две великих реки — Волга и Ока. Место слияния называется Стрелкой. Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка. Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского. В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову. Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля. В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет («Дом советов»), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом «Горьковчане -фронту». 14:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина. Свободное время. Самостоятельное возвращение на вокзал.