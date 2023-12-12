Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь: экскурсия и паломничество
Всего в 2 часах от Нижнего Новгорода находится одна из главных святынь России — село Дивеево. Туда мы и отправимся.
Вы познакомитесь с историей Серафимо-Дивеевского монастыря, узнаете все о жизни в обители и прогуляетесь по Святой канавка. А еще вы исследуете улочки Нижнего Новгорода и насладитесь видами на Волгу.
Вы познакомитесь с историей Серафимо-Дивеевского монастыря, узнаете все о жизни в обители и прогуляетесь по Святой канавка. А еще вы исследуете улочки Нижнего Новгорода и насладитесь видами на Волгу.
Ближайшие даты:
2
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Гостиница 3* Двухместное размещение
|от 10 800 ₽
|Гостиница 4* Двухместное размещение
|от 11 900 ₽
|Гостиница 3* Одноместное размещение
|от 12 900 ₽
|Гостиница 4* Одноместное размещение
|от 14 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Чкаловская лестница
- Собор Александра Невского
- Вид на стрелку
- Улица Рождественская
- Улица Ильинская
- Нижегородский Кремль
- Нижегородская Ярмарка
- Дивеевский монастырь
- Соборная площадь г. Арзамаса
- И многое другое
Описание
1 день Самостоятельное прибытие в Нижний Новгород. 08:05 Встреча туристов с представителем туроператора на железнодорожном вокзале. 07-45-08:00 Встреча с представителем туроператора осуществляется на пл. Ленина. 08:10 Отправление из Нижнего Новгорода Переезд в Арзамас. Ориентировочное время в пути 2 часа. (113 км). Путевая экскурсия. Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой «стопочки Царицы Небесной прошли», о святых Дивеевских источниках. 10:00 Остановка в Арзамасе на Соборной Площади. Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря. В Летнее время посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту. (С ноября по май собор закрыт.) 12:00 Прибытие в Дивеево. Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре. Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для подачи записок и треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима. Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев». Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины. 14:00 Обед в кафе. После этого вас ждет поездка на источник (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры), возможность набрать святой воды, окунуться в источник (по желанию), необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам). 19:00-20:00 — ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород на пл. Ленина. Самостоятельное размещение в отеле. Свободное время. 2 день Завтрак в отеле. Сдача номеров. Вещи в камеру хранения отеля. 11:30 Выезд на экскурсионную программу с площади Ленина. Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов. Вы увидите место, где сливаются две великих реки — Волга и Ока. Место слияния называется Стрелкой. Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка. Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского. В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову. Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля. В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет («Дом советов»), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом «Горьковчане -фронту». 14:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина. Свободное время. Самостоятельное возвращение на вокзал.
При заезде в субботу в 08:05 начало от железнодорожного вокзала При заезде в пятницу в 11:00-11:20 встреча на железнодорожном вокзале
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чкаловская лестница
- Собор Александра Невского
- Вид на стрелку
- Улица Рождественская
- Улица Ильинская
- Нижегородский Кремль
- Нижегородская Ярмарка
- Дивеевский монастырь
- Соборная площадь г. Арзамаса
- И многое другое
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе тур. класса
- Проживание в гостинице 1 ночь (можно забронировать дополнительные ночи проживания в гостинице до или после тура)
- Услуги сопровождающего
- Экскурсионная программа с гидом
- Страховка от ДТП
- Питание: 1 завтрак в гостинице
- Питание: 1 обед в Дивеево
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры и др.)
- Питание: обед в Нижнем Новгороде, ужины.
Место начала и завершения?
Нижний Новгород, Московский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: При заезде в субботу в 08:05 начало от железнодорожного вокзала При заезде в пятницу в 11:00-11:20 встреча на железнодорожном вокзале
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Организационные детали:
- Туристам, уезжающим из Нижнего Новгорода после поездки в Дивеево рекомендуем приобретать билеты на поезд с выездом начиная с 20:00 из Нижнего Новгорода
- К туру можно дополнительно забронировать ночи проживания в гостинице (до или после тура) Уточняется у организаторов
- За 1-2 дня до экскурсии Вам на телефон поступит смс-сообщение с напоминаем о месте и времени встречи, гостинице, в которой Вы будете проживать и номере автобуса
- В автобусе предварительное бронирование мест, места распределяются в зависимости от даты бронирования (ближайшие к началу автобуса свободные места), если у Вас индивидуальные пожелания по местам в автобусе, просим сообщить об этом заранее
- По запросу стоимость тура можем рассчитать с проживанием в номерах категории "Люкс" и "Полулюкс"
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
12 дек 2023
Ю
Юрлова
28 авг 2023
Понравилась пешая экскурсия по городу с гидом Дмитрием. Спасибо ему большое.
В
Валентина
31 июля 2023
Здравствуйте!
Впечатление от Дивеево, положительное. От самой поездки плохое. В целом на троечку. На сайте написано 2 дня м 1 ночь. Нижний Новгород -Дивеево. Так как я искала специально экскурсию с пребыванием ночь с Дивеево, я конечно сразу забронировала этот тур. В присланном мне письме на почту было указано, что оплата возможна на месте. Поэтому я особо не волновалась по этому повод и самой экскурсии. Но видимо, зря!!! Накануне вечером позвонила девушка и сообщила мне, что необходима оплата
Впечатление от Дивеево, положительное. От самой поездки плохое. В целом на троечку. На сайте написано 2 дня м 1 ночь. Нижний Новгород -Дивеево. Так как я искала специально экскурсию с пребыванием ночь с Дивеево, я конечно сразу забронировала этот тур. В присланном мне письме на почту было указано, что оплата возможна на месте. Поэтому я особо не волновалась по этому повод и самой экскурсии. Но видимо, зря!!! Накануне вечером позвонила девушка и сообщила мне, что необходима оплата
И
Ирина
19 мар 2022
19 марта 2022 мы были на экскурсии Арзамас-Дивеево. Экскурсовод Ираида Михайловна и водитель Александр (к сожалению не знаю фамилии). Экскурсовод очень интересно и грамотно провела экскурсию, много исторических фактов. Время в пути пролетело незаметно и познавательно. Работа экскурсовода и водителя слажена, ни минуты нашего времени не было потрачено даром. Спасибо большое Ираиде Михайловне, Александу и компании НижегородИнТур. Будем пользоваться сами и рекомендовать друзьям вашу туристическую компанию. Еще раз спасибо.
а
анна
15 мар 2022
Посетили на выходных Арзамас и Дивеево. Честно говоря, когда брали экскурсию, боялись, что все будет на бегу, скомканно, не хватит времени. Но все прошло на 5+. Все успели, было достаточно свободного времени, полностью смогли проникнуться этим святым местом. От нашего гида-сопровождающей Ираиды Михайловны была в восторге вся группа. Очень интересно и профессионально. Спасибо за экскурсию, приедем еще летом и обязательно воспользуемся вашими услугами.
О
Оля
26 фев 2022
"Добрый день! 26 февраля 2022 года ездили в Дивеево с НижегородИнТур, до сих пор на душе праздник! Нам очень повезло с гидом, Ираида Михайловна - просто СУПЕР ГИД! С первых минут по городу Нижнего и до последних минут экскурсии мы слышали увлекательные истории и факты! Ощутили, что человек не только очень много знает, но и очень любит своё дело! Советую всем, кто захочет увидеть Арзамас и Дивеево за один день, не пожалеете, поезжайте с НижегородИнТур с гидом Ираидой Михайловной!
P.S. Если будет голосование на лучшего экскурсовода Нижнего Новгорода - все свои «за» отдам за Ираиду!!!!
"
P.S. Если будет голосование на лучшего экскурсовода Нижнего Новгорода - все свои «за» отдам за Ираиду!!!!
"
М
Марина
21 фев 2022
4.01.2022 ездили в однодневный тур в Дивеево. Очень понравилась поездка! Все отлично организовано! Огромное спасибо экскурсоводу Людмиле Николаевне! Прекрасный человек! Спасибо туроператору!
И
Инна
14 фев 2022
Ездили одним днем на экскурсию в Дивеево, прекрасная экскурсия на комфортном микроавтобусе, экскурсию проводила Александра Александровна, очень много рассказала о Нижнем Новгороде, пока ехали через него и о известных нежегородцах, всегда приятно и видно когда человек любит свою профессию, увлекательно и с необычными фактами рассказанные истории останутся в моей памяти навсегда. А впечатления от Дивеево только дополнят эту картину, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Спасибо!
Т
Татьяна
12 фев 2022
"Добрый день.
Хочу поблагодарить за поездку в Дивеево!
Экскурсия получилась очень интересной и насыщенной благодаря экскурсоводу Людмиле Николаевне! Отдельное спасибо водителю Владимиру, очень аккуратный и внимательный человек!
"
Хочу поблагодарить за поездку в Дивеево!
Экскурсия получилась очень интересной и насыщенной благодаря экскурсоводу Людмиле Николаевне! Отдельное спасибо водителю Владимиру, очень аккуратный и внимательный человек!
"
В
Виктория
5 фев 2022
5 февраля 2022 брала экскурсию Нижний Новгород - Дивеево. Экскурсовод Владимир, водитель Алексей. Были в поездке с 8 утра и до 19 часов. При этом все на бегу, быстро, но удается посмотреть все, душевно прочувствовать и приложиться к святыням. Экскурсовод терпеливо собирал и ждал всех заблудших, терпел всю нашу компанию, за что ему отдельное спасибо! Тур ознакомительный, составлен очень добротно, информации много, но время пролетает незаметно. Несмотря на то, что в пути в одну сторону около 3х часов- время не замечается. Очень рада, что была возможность поехать с Вами! спасибо за отличную экскурсию!
О
Ольга
22 янв 2022
Добрый день. Хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсию в Дивеево в прошедшие праздники. Это был настолько эмоциональный, познавательный и полностью оправдавший надежды тур. Во многом благодаря опытному, тактичному, с огромным багажом знаний гиду Владимиру. Настолько неутомительная подача материала! Большое спасибо вам и экскурсоводу за этот день!!!
Н
Наталья
15 янв 2022
Спасибо большое турфирме за увлекательное путешествие! 15.01.2022 года ездили в Дивеево! Приятное впечатление производит экскурсовод Владимир! Великолепный разказчик, благодаря которому экскурсия запомниться на долго!!!
В
Валентина
14 янв 2022
Посетили Дивеево. Искренние слова благодарности адресу Владимиру Офицерову. Экскурсовод на своём месте в пространстве времени и интересов. Нам, туристам, с такими интересно, потому что все в таких экскурсоводах зоточено под нас… Браво, Владимир, долголетия Вам в Вашей деятельности. Спасибо и администрации что умело выбирает гида для посещения таких значимых мест!
Н
Натали
12 янв 2022
В январе я купила тур в Дивеево Арзамас. Поездка понравилась очень очень!!! Особенно хочу сказать огромное преогромнейшее спасибо экскурсоводу Валентине Ивановне и водителю Алексею. Они большие молодцы!!! Валентина Ивановна рассказала очень много путевой информации. А приехав в Дивеево у нас было очень много свободного времени. Я считаю, что это правильно она сделала. Если вместе с экскурсоводом подходить в каждый храм, рассказывать историю почти про каждую икону, то времени на себя было бы очень мало. Приехав в Нижний, мы ее и водителя поблагодарили, и все дружно похлопали. Валентина Ивановна была на седьмом небе от счастья. А я до сих пор нахожусь под большим впечатлением, море впечатлений и море эмоций. А так же хочу сказать огромное спасибо турфирме Нижегородинтур, что все кто работает очень вежливые, культурные. Стараются для туристов сделать так, чтоб было в поездке комфортно, создают настроение. Я всегда буду ездить только с моей любимой турфирмой Нижегородинтур.
Е
Елена
10 янв 2022
Большое спасибо, замечательная поездка в Дивеево! Валентина Ивановна классный экскурсовод- столько интересного подчерпнула из её рассказа! - большая молодец! И Алексей водитель - все вовремя, спокойно! Большое спасибо, буду пользоваться услугами Вашей компании и впредь.
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