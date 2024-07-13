К туру можно добавить дополнительные ночи проживания в гостинице (до или после тура по запросу) • По запросу стоимость тура можем рассчитать с проживанием в номерах категории «Люкс» и «Полулюкс».

Заселение будет возможно по окончании экскурсионной программы в первый день. За доп. плату возможно раннее заселение.

Первый день тура Самостоятельное прибытие в Н. Новгород 11:00-11:20 Прибытие в Нижний Новгород. Встреча на Московском ж/д вокзале. Посадка в автобус (вещи в багажное отделение автобуса). 11:20-11:30 Встреча туристов на пл. Ленина 11:30 Выезд на экскурсионную программу. Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов. Вы увидите место, где сливаются две великих реки — Волга и Ока. Место слияния называется Стрелкой. Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка. Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского. В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову. Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен. В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет («Дом советов»), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом «Горьковчане-фронту». 14:30 Обед в кафе города. 15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская. Совершить променад по Большой Покровской — разве можно отказать себе в этом удовольствии? Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы». 16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишникова». Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри. Фасад украшен ангелочками и кариатидами. Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания. Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен… 17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. Второй день тура Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров. 08:20-08:30 Встреча с экскурсоводом в фойе гостиницы 10:00 Прибытие в Городец. Обзорная экскурсия по исторической части Городца. Этот маленький городок на берегу Волги полон очарования. Его деревянные домики с кружевными наличниками и ветер, доносящий отголоски былого величия, несомненно, покорят ваше сердце. Городец имеет богатую историю, которая найдет отражение в вашем сердце. Не упустите возможность познакомиться с этим удивительным местом! А еще, Городец – это город мастеров русских. Талантливых, свято хранящих навыки, предающиеся от поколения к поколению. И до сих пор в этом маленьком старинном городке можно найти настоящих мастеров своего дела! Во время нашей экскурсии по Городцу вы сможете окунуться в атмосферу старинного русского города и узнать больше о роли Андрея Александровича Невского в его истории. Один из главных достопримечательностей Городца является Федоровский монастырь, который связан с именем Александра Невского. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть Федоровский мужской монастырь и главную святыню Городца - копию чудотворной иконы Федоровской Божьей Матери. Эта икона считается родовой иконой дома Романовых и, по легенде, была написана апостолом Лукой. Обед в кафе города. Посещение музея "Терем русского самовара" Одним из самых интересных мест в Городце является усадьба купца Гришаева. Это архитектурный памятник XIX века, в котором сейчас находится музей “Терем русского самовара”. В экспозиции музея более 1000 предметов, которые порадуют не только детей, но и взрослых. Здесь можно увидеть различные виды самоваров, включая самовар-кухню, трактирный самовар, самовар-солдат и другие. Также в музее представлены другие предметы старины, которые расскажут о традициях и обычаях русской жизни. Посещение музея «Дом графини Паниной» Это один из четырех архитектурных памятников Городца и единственная дворянская усадьба, выполненная в стиле деревянного ампира. Знаете ли вы, что изначально Городец был местом ссылки Григория Орлова, фаворита Екатерины II? Копия Жалованной грамоты об этом хранится в музее. Позже усадьба перешла к дочери графа Орлова, жене известного политического деятеля Никиты Панина. В ходе экскурсии вы узнаете удивительную историю известных российских семей и сможете больше узнать о жизни дворян и купцов. Возможно, после посещения Городца вы измените свое мнение о маленьких русских городах и захотите больше узнать об истории своей страны. По окончании программы Вы станете участником церемонии чаепития "Иван-чая" с городецкими пряниками и сладостями. Посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров". Он расположен на берегу Волги и представляет собой архитектурный ансамбль в стиле деревянного зодчества Нижегородской области XVI-XIX веков. В комплексе вы можете увидеть экспозиции старинной утвари, городецкой росписи, искусства кораблестроения и многое другое. Это отличное место для тех, кто хочет познакомиться с историей и культурой этого региона. 18:00" Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород на пл. Ленина и железнодорожный вокзал. . Организационные детали • Бри бронировании Вы можете выбрать категорию гостиницы (3* или 4*) и формат размещение (двухместно / одноместное). Трехместное размещение предоставляется по тарифам двухместного.