Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс

Хотите увидеть, как из раскалённого пламени рождается изящная стеклянная игрушка? На экскурсии в Великом Новгороде мастера покажут, как стеклянная трубка превращается в изысканные шары и фигурки. Затем, под руководством художника,
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальный мастер-класс по росписи
- 🕯 Узнайте секреты стеклодувов
- 🎁 Создайте свой сувенир
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📍 Великолепная атмосфера Новгорода
Что можно увидеть
- Цех стеклодувов
Описание мастер-класса
Экскурсия: тайны рождения стеклянной сказки
Вы познакомитесь с историей появления первых стеклянных игрушек. А в цехе стеклодувов мастер продемонстрирует виртуозное владение древним ремеслом — на ваших глазах стеклянная трубка-заготовка, оказавшись в танце пламени, превратится в изящный шар или затейливую фигурку.
Мастер-класс: создайте своё стеклянное чудо
Вторая часть программы — время для полёта фантазии и проявления творческих способностей. Под чутким руководством художника вы распишете стеклянную игрушку (снеговик).
Этот сувенир станет не просто памятным подарком о посещении стеклодувной мастерской, но и вашим произведением искусства, хранящим воспоминания об этом волшебном дне.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 3 лет
- Дети до 5 лет включительно посещают программу в сопровождении взрослых по одному билету и расписывают одну игрушку на двоих
- Экскурсию и мастер-класс для вас проведут гид и художник из нашей команды
- В мастерскую необходимо подойти за 15 минут до начала программы. Экскурсия с мастер-классом начинается ровно в назначенное время
- В лавке мастерской вас встретит администратор. Назовите ему номер вашего заказа, и он выдаст вам билет на программу
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Трубичино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 538 туристов
Доброго времени суток! Меня зовут Ольга, вместе с мужем, Дмитрием Богачёвым, мы создали семейную мастерскую ёлочной игрушки "Рождественское яблоко","Мастерскую калейдоскопов","Чайный домик", а совсем скоро, откроется сыроварня. Приглашаю Вас посетить нашу уютную территорию, провести душевно время на интересных экскурсиях и мастер-классах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
11 ноя 2025
Потрясающе красивое место, детям очень понравился мастер класс по росписи елочной игрушки
А
Антонина
11 ноя 2025
Мы все остались очень довольные от проведенного времени, небольшой экскурс в историю, показали мастерскую по росписи игрушек, у нас был мастер-класс по росписи деда мороза. Время пролетело незаметно. Также есть «Лавка», где можно приобрести игрушки и другие приятности.
Е
Елена
11 ноя 2025
Очень атмосферное место! Всем все понравилось.
Н
Наталья
8 ноя 2025
Были на экскурсии и мастер-классе. Всё очень понравилось! Атмосфера волшебная! Единственно, во время работы стеклодува лопнул шарик, и мои дети испугались. Пожелание организатору- предупреждать о такой вероятности. Кроме этого эпизода - всё понравилось!!
С
Светлана
7 ноя 2025
Экскурсия и мастер класс очень понравилось. Хорошая отмосфера. Все продумано до мелочей.
Н
Наталья
6 ноя 2025
Очень атмосферное место! Напитались настроением, купили подарки и создали свои новогодние игрушки. Очень! Ребенок в восторге 🥰
А
Анна
6 ноя 2025
Вчера мы побывали в мастерской по изготовлению ёлочных игрушек — впечатления остались чрезвычайно тёплые и живые. Мастерская сочетает в себе и стеклодувную, и настоящий художественный цех, что даёт возможность увидеть
Е
Елена
5 ноя 2025
Познавательно, интересно, атмосферно! Экскурсия с МК была интересна не только детям, но и их родителям, особенно папам! Очень уютное место, хорошо все организовано, создает Новогоднее настроение! Рекомендую однозначно!
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Большое спасибо за путешествие в зимнюю сказку.
Обязательно попробуйте себя в роли художника.
При мастерской чудесный магазин с очень красивыми новогодними шарами.
Е
Елена
3 ноя 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Ребенку понравилось раскрашивать свою игрушку. Красивый интерьер, отличный рассказчик-экскурсовод.
И
Ирина
2 ноя 2025
Всей семьей в восторге от экскурсии, мастер-класса и самого места! 😍 Спасибо большое каждому члену вашей творческой команды!
И
Инна
31 окт 2025
Спасибо большое за магию которую мы наблюдали! Очень интересно, атмосферно и невероятно красиво.
Е
Елена
19 окт 2025
Огромное спасибо!!!!
Екатерина
5 окт 2025
Оценка экскурсии 10/10
Красивое атмосферное место, прекрасные сотрудники.
Интересно было узнать, как работают стеклодувы и как изготавливают игрушки. Всё это мы увидели своими глазами, а также попробовали себя в роли художников.
Несмотря на
К
Ксения
20 сен 2025
Мега красочная, эмоциональная, познавательная, милая и интересная экскурсия и мастеркласс! Нам понравилось абсолютно все! Остались очень довольны и впечатлены!
