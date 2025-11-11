Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс

Хотите увидеть, как из раскалённого пламени рождается изящная стеклянная игрушка? На экскурсии в Великом Новгороде мастера покажут, как стеклянная трубка превращается в изысканные шары и фигурки. Затем, под руководством художника,

вы сможете расписать свою игрушку, создавая уникальный сувенир. Программа интересна взрослым и детям от 3 лет. Дети до 5 лет участвуют в сопровождении взрослых. Встреча в мастерской за 15 минут до начала

Описание мастер-класса

Экскурсия: тайны рождения стеклянной сказки

Вы познакомитесь с историей появления первых стеклянных игрушек. А в цехе стеклодувов мастер продемонстрирует виртуозное владение древним ремеслом — на ваших глазах стеклянная трубка-заготовка, оказавшись в танце пламени, превратится в изящный шар или затейливую фигурку.

Мастер-класс: создайте своё стеклянное чудо

Вторая часть программы — время для полёта фантазии и проявления творческих способностей. Под чутким руководством художника вы распишете стеклянную игрушку (снеговик).

Этот сувенир станет не просто памятным подарком о посещении стеклодувной мастерской, но и вашим произведением искусства, хранящим воспоминания об этом волшебном дне.

