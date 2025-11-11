Мои заказы

Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс

Узнайте, как рождаются стеклянные игрушки и создайте своё уникальное украшение. Мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде. Подарите себе праздник
Хотите увидеть, как из раскалённого пламени рождается изящная стеклянная игрушка? На экскурсии в Великом Новгороде мастера покажут, как стеклянная трубка превращается в изысканные шары и фигурки. Затем, под руководством художника,
читать дальше

вы сможете расписать свою игрушку, создавая уникальный сувенир. Программа интересна взрослым и детям от 3 лет. Дети до 5 лет участвуют в сопровождении взрослых. Встреча в мастерской за 15 минут до начала

5
35 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Уникальный мастер-класс по росписи
  • 🕯 Узнайте секреты стеклодувов
  • 🎁 Создайте свой сувенир
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📍 Великолепная атмосфера Новгорода
Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс© Ольга
Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс© Ольга
Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс© Ольга

Что можно увидеть

  • Цех стеклодувов

Описание мастер-класса

Экскурсия: тайны рождения стеклянной сказки

Вы познакомитесь с историей появления первых стеклянных игрушек. А в цехе стеклодувов мастер продемонстрирует виртуозное владение древним ремеслом — на ваших глазах стеклянная трубка-заготовка, оказавшись в танце пламени, превратится в изящный шар или затейливую фигурку.

Мастер-класс: создайте своё стеклянное чудо

Вторая часть программы — время для полёта фантазии и проявления творческих способностей. Под чутким руководством художника вы распишете стеклянную игрушку (снеговик).

Этот сувенир станет не просто памятным подарком о посещении стеклодувной мастерской, но и вашим произведением искусства, хранящим воспоминания об этом волшебном дне.

Организационные детали

  • Интересно будет взрослым и детям от 3 лет
  • Дети до 5 лет включительно посещают программу в сопровождении взрослых по одному билету и расписывают одну игрушку на двоих
  • Экскурсию и мастер-класс для вас проведут гид и художник из нашей команды
  • В мастерскую необходимо подойти за 15 минут до начала программы. Экскурсия с мастер-классом начинается ровно в назначенное время
  • В лавке мастерской вас встретит администратор. Назовите ему номер вашего заказа, и он выдаст вам билет на программу

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Трубичино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 538 туристов
Доброго времени суток! Меня зовут Ольга, вместе с мужем, Дмитрием Богачёвым, мы создали семейную мастерскую ёлочной игрушки "Рождественское яблоко","Мастерскую калейдоскопов","Чайный домик", а совсем скоро, откроется сыроварня. Приглашаю Вас посетить нашу уютную территорию, провести душевно время на интересных экскурсиях и мастер-классах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Анна)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Анна)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Анна)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Антонина)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Антонина)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Антонина)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Антонина)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Елена)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Елена)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Елена)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Елена)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Елена)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Елена)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Елена)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Наталья)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Елена)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Елена)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Юлия)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Ирина)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Ирина)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Ирина)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Инна)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Екатерина)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Екатерина)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Екатерина)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Екатерина)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Екатерина)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Екатерина)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Ксения)Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс (Ксения)
А
Анна
11 ноя 2025
Потрясающе красивое место, детям очень понравился мастер класс по росписи елочной игрушки
Потрясающе красивое место, детям очень понравился мастер класс по росписи елочной игрушкиПотрясающе красивое место, детям очень понравился мастер класс по росписи елочной игрушкиПотрясающе красивое место, детям очень понравился мастер класс по росписи елочной игрушки
А
Антонина
11 ноя 2025
Мы все остались очень довольные от проведенного времени, небольшой экскурс в историю, показали мастерскую по росписи игрушек, у нас был мастер-класс по росписи деда мороза. Время пролетело незаметно. Также есть «Лавка», где можно приобрести игрушки и другие приятности.
Мы все остались очень довольные от проведенного времени, небольшой экскурс в историю, показали мастерскую по росписиМы все остались очень довольные от проведенного времени, небольшой экскурс в историю, показали мастерскую по росписиМы все остались очень довольные от проведенного времени, небольшой экскурс в историю, показали мастерскую по росписиМы все остались очень довольные от проведенного времени, небольшой экскурс в историю, показали мастерскую по росписи
Е
Елена
11 ноя 2025
Очень атмосферное место! Всем все понравилось.
Очень атмосферное место! Всем все понравилось.Очень атмосферное место! Всем все понравилось.Очень атмосферное место! Всем все понравилось.Очень атмосферное место! Всем все понравилось.Очень атмосферное место! Всем все понравилось.Очень атмосферное место! Всем все понравилось.Очень атмосферное место! Всем все понравилось.
Н
Наталья
8 ноя 2025
Были на экскурсии и мастер-классе. Всё очень понравилось! Атмосфера волшебная! Единственно, во время работы стеклодува лопнул шарик, и мои дети испугались. Пожелание организатору- предупреждать о такой вероятности. Кроме этого эпизода - всё понравилось!!
С
Светлана
7 ноя 2025
Экскурсия и мастер класс очень понравилось. Хорошая отмосфера. Все продумано до мелочей.
Н
Наталья
6 ноя 2025
Очень атмосферное место! Напитались настроением, купили подарки и создали свои новогодние игрушки. Очень! Ребенок в восторге 🥰
Очень атмосферное место! Напитались настроением, купили подарки и создали свои новогодние игрушки. Очень! Ребенок в восторге 🥰
А
Анна
6 ноя 2025
Вчера мы побывали в мастерской по изготовлению ёлочных игрушек — впечатления остались чрезвычайно тёплые и живые. Мастерская сочетает в себе и стеклодувную, и настоящий художественный цех, что даёт возможность увидеть
читать дальше

весь процесс от заготовки до финальной росписи.
Во время экскурсии нас провели по производству: показали, как стеклодувы формуют заготовки, как стекло плавится и приобретает нужную форму. Это завораживает — наблюдать, как из раскалённой капли получается тонкая, хрупкая, но такая выразительная игрушка. Экскурсовод рассказывал об этапах работы, о том, какие инструменты и приёмы используются, почему важно выдерживать температуру и скорость — всё подаётся просто и доступно, даже для детей.
В художественном цехе было особенно интересно: показали, как наносится грунт, какие лаковые и красящие составы применяют, как выполняют тонкие штрихи и фактурную отделку. Работы художников выглядят как миниатюрные картины — каждый шарик, фигурка становится маленьким произведением искусства. Видно, что мастера вкладывают душу и тщательно контролируют качество на каждом шаге.
Отдельным и очень приятным пунктом программы стал мастер-класс. Нам выдали заготовку и набор красок, кисточек и украшений, коротко объяснили технику и позволили творить самостоятельно. Процесс оказался и увлекательным, и успокаивающим: как будто возвращаешься в детство. Каждая из расписанных нами игрушек получилась уникальной и очень личной.
Хочется отметить дружелюбие и профессионализм персонала: мастера терпеливо объясняли, помогали с техникой, следили за безопасностью, но при этом давали свободу творчеству. Атмосфера была тёплой и неторопливой — идеальное сочетание для семейного досуга или небольшого корпоративного мероприятия. Организация экскурсии и мастер-класса тоже на высоте: всё шло по плану, без лишней спешки, с возможностью задать вопросы.
В целом, наша экскурсия и мастер-класс произвели исключительно положительное впечатление. Это не просто познавательное посещение производства — это тёплый, эмоциональный опыт, который сочетает ремесленную культуру и творческую практику. Рекомендуем мастерскую всем, кто любит ручную работу, хочет сделать необычный подарок или просто провести время с пользой и настроением. Нам всё очень понравилось!

Е
Елена
5 ноя 2025
Познавательно, интересно, атмосферно! Экскурсия с МК была интересна не только детям, но и их родителям, особенно папам! Очень уютное место, хорошо все организовано, создает Новогоднее настроение! Рекомендую однозначно!
Познавательно, интересно, атмосферно! Экскурсия с МК была интересна не только детям, но и их родителям, особенноПознавательно, интересно, атмосферно! Экскурсия с МК была интересна не только детям, но и их родителям, особенно
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Большое спасибо за путешествие в зимнюю сказку.
Обязательно попробуйте себя в роли художника.
При мастерской чудесный магазин с очень красивыми новогодними шарами.
Большое спасибо за путешествие в зимнюю сказку.
Е
Елена
3 ноя 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Ребенку понравилось раскрашивать свою игрушку. Красивый интерьер, отличный рассказчик-экскурсовод.
И
Ирина
2 ноя 2025
Всей семьей в восторге от экскурсии, мастер-класса и самого места! 😍 Спасибо большое каждому члену вашей творческой команды!
Всей семьей в восторге от экскурсии, мастер-класса и самого места! 😍 Спасибо большое каждому члену вашей творческой команды!Всей семьей в восторге от экскурсии, мастер-класса и самого места! 😍 Спасибо большое каждому члену вашей творческой команды!Всей семьей в восторге от экскурсии, мастер-класса и самого места! 😍 Спасибо большое каждому члену вашей творческой команды!
И
Инна
31 окт 2025
Спасибо большое за магию которую мы наблюдали! Очень интересно, атмосферно и невероятно красиво.
Спасибо большое за магию которую мы наблюдали! Очень интересно, атмосферно и невероятно красиво.
Е
Елена
19 окт 2025
Огромное спасибо!!!!
Екатерина
Екатерина
5 окт 2025
Оценка экскурсии 10/10
Красивое атмосферное место, прекрасные сотрудники.
Интересно было узнать, как работают стеклодувы и как изготавливают игрушки. Всё это мы увидели своими глазами, а также попробовали себя в роли художников.
Несмотря на
читать дальше

то, что группа не набралась, и на мероприятие приехали только мы с дочкой, и экскурсия и мастер-класс были проведены на 100% качественно
Рекомендую однозначно, одно из самых приятных воспоминаний о поездке в Великий Новгород

Оценка экскурсии 10/10Оценка экскурсии 10/10Оценка экскурсии 10/10Оценка экскурсии 10/10Оценка экскурсии 10/10Оценка экскурсии 10/10
К
Ксения
20 сен 2025
Мега красочная, эмоциональная, познавательная, милая и интересная экскурсия и мастеркласс! Нам понравилось абсолютно все! Остались очень довольны и впечатлены!
Мега красочная, эмоциональная, познавательная, милая и интересная экскурсия и мастеркласс! Нам понравилось абсолютно все! Остались оченьМега красочная, эмоциональная, познавательная, милая и интересная экскурсия и мастеркласс! Нам понравилось абсолютно все! Остались оченьМега красочная, эмоциональная, познавательная, милая и интересная экскурсия и мастеркласс! Нам понравилось абсолютно все! Остались оченьМега красочная, эмоциональная, познавательная, милая и интересная экскурсия и мастеркласс! Нам понравилось абсолютно все! Остались очень

Входит в следующие категории Великого Новгорода

Похожие экскурсии из Великого Новгорода

Первое знакомство с Великим Новгородом
Пешая
1.5 часа
135 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Первое знакомство с Великим Новгородом
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: Площадь Победы-Софийская
22 ноя в 11:00
26 ноя в 11:00
1200 ₽ за человека
Путешествие в мир калейдоскопов
Пешая
1 час
26 отзывов
Групповая
до 24 чел.
Путешествие в мир калейдоскопов
Открыть вселенную цвета и света на экскурсии и мастер-классе в Великом Новгороде
Начало: У автовокзала
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
1500 ₽ за человека
По Великому Новгороду нестандартными тропами
Пешая
2.5 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
Путешествие по Великому Новгороду обещает удивительные открытия. Вы увидите знаменитые места, но с другой стороны, исследуя малоизвестные уголки
Начало: На улице Десятинной
Сегодня в 08:00
21 ноя в 08:00
4950 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Великом Новгороде