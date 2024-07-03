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буквы, но к тому же удивительная, душевная, скромная, но с большим чувством собственного достоинства. Мы просто в восторге от экскурсии и подачи материала. Спасибо, уважаемая Галина Васильевна. Мы вас полюбили, ваши москвичи