Искусство и музеи – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Великом Новгороде, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
113 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
10 июля в 13:00
12 июля в 09:00
5 400 за всё до 5 чел.
Музеи кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Музеи Новгородского кремля: путешествие в прошлое Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Новгорода через эксклюзивную экскурсию в музеи Кремля с уникальными экспонатами
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
6 200 за всё до 2 чел.
Витославлицы: живая история
🚶 Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Витославлицы: живая история
Раскрыть сюжеты о древнем новгородском зодчестве и крестьянском быте
Начало: На территории музея Витославлицы
13 июля в 11:00
14 июля в 11:00
3 600 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июля 2024
    Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
    Экскурсия очень интересная, с огромной любовью к родному краю. Благодарим экскурсовода, Наталью, за великолепные рассказы, в которых чувствуется и интеллигентность, и широкие знания в области истории, архитектуры, религии.
    Экскурсия очень интересная, с огромной любовью к родному краю. Благодарим экскурсовода, Наталью, за великолепные рассказы, вЭкскурсия очень интересная, с огромной любовью к родному краю. Благодарим экскурсовода, Наталью, за великолепные рассказы, вЭкскурсия очень интересная, с огромной любовью к родному краю. Благодарим экскурсовода, Наталью, за великолепные рассказы, в
  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
    Интереснейший и насыщенный фактами рассказ об истории, религии и архитектуре Новгородчины. Наталья - профессиональный историк и искусствовед,ее рассказ живой и непосредственный, изобилующий подробностями и нескучный. Самые лучшие рекомендации тем, кто еще не был в окрестностях Великого Новгорода. Не пожалеете!
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
    Спасибо за экскурсию! Наталия-замечательный экскурсовод!
  • В
    Вера
    7 мая 2024
    Музеи кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
    Были на экскурсии 02.05.2024. Экскурсию проводила Людмила. Людмила, очень высококлассный профессионал, обладает огромным спектром знаний в области истории Великого Новгорода
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    и государства Российского. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Грановитая палата и музей Новгородского Кремля располагают богатой экспозицией, которой есть чем удивить посетителей.

  • Т
    Тамара
    9 сентября 2023
    Музеи кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
    Отличная экскурсия
  • Н
    Надежда
    18 августа 2023
    Музеи кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
    Наш экскурсовод, уважаемая Галина Васильевна, просто потрясла нас своими обширнейшими познаниями, профессиональной эрудицией, доброжелательностью! Она не просто профессионал с большой
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    буквы, но к тому же удивительная, душевная, скромная, но с большим чувством собственного достоинства. Мы просто в восторге от экскурсии и подачи материала. Спасибо, уважаемая Галина Васильевна. Мы вас полюбили, ваши москвичи

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
  2. Музеи кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
  3. Витославлицы: живая история
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Самое главное
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июле 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 6 200. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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