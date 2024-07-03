1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
10 июля в 13:00
12 июля в 09:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Музеи Новгородского кремля: путешествие в прошлое Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Новгорода через эксклюзивную экскурсию в музеи Кремля с уникальными экспонатами
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
6 200₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Витославлицы: живая история
Раскрыть сюжеты о древнем новгородском зодчестве и крестьянском быте
Начало: На территории музея Витославлицы
13 июля в 11:00
14 июля в 11:00
3 600₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июля 2024Экскурсия очень интересная, с огромной любовью к родному краю. Благодарим экскурсовода, Наталью, за великолепные рассказы, в которых чувствуется и интеллигентность, и широкие знания в области истории, архитектуры, религии.
- ООльга24 июня 2024Интереснейший и насыщенный фактами рассказ об истории, религии и архитектуре Новгородчины. Наталья - профессиональный историк и искусствовед,ее рассказ живой и непосредственный, изобилующий подробностями и нескучный. Самые лучшие рекомендации тем, кто еще не был в окрестностях Великого Новгорода. Не пожалеете!
- ЕЕлена22 мая 2024Спасибо за экскурсию! Наталия-замечательный экскурсовод!
- ВВера7 мая 2024Были на экскурсии 02.05.2024. Экскурсию проводила Людмила. Людмила, очень высококлассный профессионал, обладает огромным спектром знаний в области истории Великого Новгорода
- ТТамара9 сентября 2023Отличная экскурсия
- ННадежда18 августа 2023Наш экскурсовод, уважаемая Галина Васильевна, просто потрясла нас своими обширнейшими познаниями, профессиональной эрудицией, доброжелательностью! Она не просто профессионал с большой
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июле 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 6 200. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Великом Новгороде на 2024 год по теме «Искусство и музеи», 129 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь