Ш Широбокова Экскурсия нам очень понравилась, Ирина очень интересно и подробно рассказывает. Обязательно придем и на другие ее экскурсии.

Наталья Спасибо Ирине за очень познавательную экскурсию по Софийчкому собор, за глубокие профессиональные знания и доброжелательный атмосферу во время экскурсии. Мы навсегда запомним паникадило от Бориса Годунова, молельню Ивана Грозного и двери от Ярослава Мудрова. От великих имён и историй кружится голова и захватывает дух. С уважением, земляки ниженогодцы.

Т Татьяна 05.10.2025 побывали на экскурсии по Софийскому собор в Великом Новгороде с гидом Ириной. Остались очень довольны! Это был не просто экскурс в историю древнейшего храма с цифрами и фактами,а душевное общение с человеком знающим и любящим родной город, его святыни, легенды.

Рекомендую!

О Ольга читать дальше о самом соборе, и об иконах, о событиях, которые происходили за долгую историю собора. От души рекомендую данную экскурсию, Ирина очень приятный и увлечённый человек и, конечно, без этой экскурсии наше знакомство с Великим Новгородом было бы не полным. Ирина провела нам отличную экскурсию. Можно, конечно, просто зайти в великолепный Софийский собор и полюбоваться его красотой, а можно пойти на экскурсию с Ириной и узнать много исторических фактов и

Л Лучинская читать дальше нам все объясняла, что мы люди достаточно знакомые с материалом, замороженной слушали ее пояснения все тонкости, которые сами не смогли бы рассмотреть и понять. Спасибо большое за экскурсию и огромная благодарность Ирине (к сожалению не знаю отчества) за чудесно преподнесенный материал. Еще раз благодарность Ирине от нас троих слушателей. Спасибо! 25 сентября у нас была экскурсия по Софийскому собору с Ириной. Мы очень остались довольны экскурсией. Ирина замечательно разбирается в материале и она провела преврасную экскурсию в соборе. Так подробно

Сергей Если вам интересно узнать про самый древний храм России, то вам просто необходимо посетить эту экскурсию.

Н Наталия На экскурсию попали после первого знакомства с Великим Новгородом. Ирина Александровна, великолепный рассказчик, настоящий профессионал, обладающий 100% знаниями об истории Софийского собора и не только! Знает ответы на любые вопросы. От души рекомендуем посетить экскурсию Ирины Александровны, не пожалеете!

И Ирина Интересная экскурсия. Спасибо! Было познавательно

Юлия

Ирина Александровна очень хорошо знает поступки, подвиги читать дальше смелости, веры, созидания и служения уникальных личностей, знает житие наших любимых новгородских святых, которые созидали историю нашей страны. Поведует и о горестных страницах истории, о слабостях в поступках и решениях. Её знания - не только знания из книг, это и посещение профильных конференций, экспертные мнения, это и путешествия по самым значимым историческим местам мира, которые настолько наполняют и делают нашу историю многогранной и приятно неожиданной.

Настоятельно рекомендую посетить экскурсию Ирины Александровны. Каждый унесет свою уникальную историю, момент или эмоцию из минувших и настоящих дней жизни Великого Новгорода, из истории уникального Собора, из настоящей истории нашей прекрасной страны! В день церковного Новолетия - 14 сентября, нам посчастливилось побывать на экскурсии в Софийском соборе Новгородского Кремля в сопровождении уникального экскурсовода - Ирины Александровны.Ирина Александровна очень хорошо знает поступки, подвиги

А Анна Очень интересная экскурсия в Софийский храм Премудрости Божьей, в компании Ирины. Ирина, кладезь информации, деталей и фактов. Все как я люблю. Очень рекомендую.

Е Елена Замечательная экскурсия, Ирина профессионал - интересно и познавательно. Спасибо большое.

Л Лариса Экскурсовод хорошо рассказывает, заинтересована донести информацию до слушателя. Экскурсия интересная. Понравилось, что экскурсовод Ирина показывает фотографии различных исторических событий, связанных с местом.

А Анастасия Ирина провела отличную экскурсию по Софийскому собору, очень интересно и профессионально подавала материал. Огромное спасибо за экскурсию и беседу.

Н Наталья читать дальше диалог с этим величием, то тогда вам к Ирине. Как устроен иконостас в Софийском соборе, жите святых, чьи мощи есть в соборе, история возвращения знаменитого креста и многое, многое другое. Теперь вы не только чувствуете время и его величие, но слышите его и начинаете понимать.

Спасибо большое Ирине, нам было очень интересно. Софийский собор в Новгороде прекрасен и величественен, стоишь перед ним и ощущаешь дыхание времени. У меня всегда рядом с этим собором захватывает дух. Но если вы хотите включиться в глубокий