Экскурсия в Софийский собор Великого Новгорода открывает перед путешественниками уникальную возможность прикоснуться к истории древнерусской архитектуры и православия.
Здесь можно увидеть чудотворную икону "Знамение" 12 века, росписи и граффити на стенах, а также узнать о выдающихся людях, связанных с этим местом.
Это идеальный выбор для взрослых, интересующихся историей и культурой, желающих понять значение "Святой Софии" и оценить православные реликвии
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные древнерусские иконы
- 🖼️ Исторические фрески и реликвии
- 🙏 Место молитвы Ивана Грозного
- 🎨 Знакомство с древнерусской архитектурой
- 📜 История Новгородской республики
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Софийский собор
- Чудотворная икона «Знамение»
- Паникадило Бориса Годунова
Описание экскурсии
- Мы поговорим об иконах храма, росписях стен, святых и мощах, которые находятся в соборе
- Вы увидите чудотворную икону «Знамение» 12 века
- место, где молился Иван Грозный
- паникадило, подаренное Борисом Годуновым
Вы узнаете:
- Что означает «Святая София»
- Откуда здесь крест с голубем и крест никитрион
- Что такое граффити и почему они появились на стенах храма
Кому подойдёт экскурсия
Взрослым верующим или интересующимся историей православия людям. Тем, кто хочет познакомиться с традициями иконописи и древнерусской архитектурой.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в собор — 150 ₽ с чел. (билет для гида покупать не нужно)
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 14 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Софийского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 2033 туристов
Любимым предметом в школе у меня была история, мечтала стать археологом. Окончила курсы гидов в музее — и с тех пор любимая история, гости нашего города и я встречаемся на экскурсиях в Великом Новгороде. Мне очень нравится передавать знания и любовь к своему городу путешественникам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ш
Широбокова
28 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась, Ирина очень интересно и подробно рассказывает. Обязательно придем и на другие ее экскурсии.
Наталья
26 окт 2025
Спасибо Ирине за очень познавательную экскурсию по Софийчкому собор, за глубокие профессиональные знания и доброжелательный атмосферу во время экскурсии. Мы навсегда запомним паникадило от Бориса Годунова, молельню Ивана Грозного и двери от Ярослава Мудрова. От великих имён и историй кружится голова и захватывает дух. С уважением, земляки ниженогодцы.
Т
Татьяна
10 окт 2025
05.10.2025 побывали на экскурсии по Софийскому собор в Великом Новгороде с гидом Ириной. Остались очень довольны! Это был не просто экскурс в историю древнейшего храма с цифрами и фактами,а душевное общение с человеком знающим и любящим родной город, его святыни, легенды.
О
Ольга
2 окт 2025
Ирина провела нам отличную экскурсию. Можно, конечно, просто зайти в великолепный Софийский собор и полюбоваться его красотой, а можно пойти на экскурсию с Ириной и узнать много исторических фактов и
Л
Лучинская
1 окт 2025
25 сентября у нас была экскурсия по Софийскому собору с Ириной. Мы очень остались довольны экскурсией. Ирина замечательно разбирается в материале и она провела преврасную экскурсию в соборе. Так подробно
Сергей
30 сен 2025
Если вам интересно узнать про самый древний храм России, то вам просто необходимо посетить эту экскурсию.
Н
Наталия
18 сен 2025
На экскурсию попали после первого знакомства с Великим Новгородом. Ирина Александровна, великолепный рассказчик, настоящий профессионал, обладающий 100% знаниями об истории Софийского собора и не только! Знает ответы на любые вопросы. От души рекомендуем посетить экскурсию Ирины Александровны, не пожалеете!
И
Ирина
17 сен 2025
Интересная экскурсия. Спасибо! Было познавательно
Юлия
15 сен 2025
В день церковного Новолетия - 14 сентября, нам посчастливилось побывать на экскурсии в Софийском соборе Новгородского Кремля в сопровождении уникального экскурсовода - Ирины Александровны.
А
Анна
14 сен 2025
Очень интересная экскурсия в Софийский храм Премудрости Божьей, в компании Ирины. Ирина, кладезь информации, деталей и фактов. Все как я люблю. Очень рекомендую.
Е
Елена
10 сен 2025
Замечательная экскурсия, Ирина профессионал - интересно и познавательно. Спасибо большое.
Л
Лариса
3 сен 2025
Экскурсовод хорошо рассказывает, заинтересована донести информацию до слушателя. Экскурсия интересная. Понравилось, что экскурсовод Ирина показывает фотографии различных исторических событий, связанных с местом.
А
Анастасия
20 авг 2025
Ирина провела отличную экскурсию по Софийскому собору, очень интересно и профессионально подавала материал. Огромное спасибо за экскурсию и беседу.
Н
Наталья
7 авг 2025
Софийский собор в Новгороде прекрасен и величественен, стоишь перед ним и ощущаешь дыхание времени. У меня всегда рядом с этим собором захватывает дух. Но если вы хотите включиться в глубокий
Надежда
6 авг 2025
Очень душевная экскурсия🙏Ирина Александровна, спасибо Вам от меня и от моих двух тинейджеров 13 и 14 лет😇♥️Материал не простой был для их понимания, но тем не менее по окончании экскурсии сказали, что им было интересно!
