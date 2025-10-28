Мои заказы

Экскурсия по Софийскому собору в Великом Новгороде

Погрузитесь в историю Софийского собора, узнайте о его значении для Новгородской республики и насладитесь красотой древнерусской архитектуры
Экскурсия в Софийский собор Великого Новгорода открывает перед путешественниками уникальную возможность прикоснуться к истории древнерусской архитектуры и православия.

Здесь можно увидеть чудотворную икону "Знамение" 12 века, росписи и граффити на стенах, а также узнать о выдающихся людях, связанных с этим местом.

Это идеальный выбор для взрослых, интересующихся историей и культурой, желающих понять значение "Святой Софии" и оценить православные реликвии
5
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные древнерусские иконы
  • 🖼️ Исторические фрески и реликвии
  • 🙏 Место молитвы Ивана Грозного
  • 🎨 Знакомство с древнерусской архитектурой
  • 📜 История Новгородской республики
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя16
ноя24
ноя25
ноя
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Софийский собор
  • Чудотворная икона «Знамение»
  • Паникадило Бориса Годунова

Описание экскурсии

  • Мы поговорим об иконах храма, росписях стен, святых и мощах, которые находятся в соборе
  • Вы увидите чудотворную икону «Знамение» 12 века
  • место, где молился Иван Грозный
  • паникадило, подаренное Борисом Годуновым

Вы узнаете:

  • Что означает «Святая София»
  • Откуда здесь крест с голубем и крест никитрион
  • Что такое граффити и почему они появились на стенах храма

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым верующим или интересующимся историей православия людям. Тем, кто хочет познакомиться с традициями иконописи и древнерусской архитектурой.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в собор — 150 ₽ с чел. (билет для гида покупать не нужно)
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 14 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Софийского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 2033 туристов
Любимым предметом в школе у меня была история, мечтала стать археологом. Окончила курсы гидов в музее — и с тех пор любимая история, гости нашего города и я встречаемся на экскурсиях в Великом Новгороде. Мне очень нравится передавать знания и любовь к своему городу путешественникам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Ш
Широбокова
28 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась, Ирина очень интересно и подробно рассказывает. Обязательно придем и на другие ее экскурсии.
Наталья
Наталья
26 окт 2025
Спасибо Ирине за очень познавательную экскурсию по Софийчкому собор, за глубокие профессиональные знания и доброжелательный атмосферу во время экскурсии. Мы навсегда запомним паникадило от Бориса Годунова, молельню Ивана Грозного и двери от Ярослава Мудрова. От великих имён и историй кружится голова и захватывает дух. С уважением, земляки ниженогодцы.
Т
Татьяна
10 окт 2025
05.10.2025 побывали на экскурсии по Софийскому собор в Великом Новгороде с гидом Ириной. Остались очень довольны! Это был не просто экскурс в историю древнейшего храма с цифрами и фактами,а душевное общение с человеком знающим и любящим родной город, его святыни, легенды.
Рекомендую!
О
Ольга
2 окт 2025
Ирина провела нам отличную экскурсию. Можно, конечно, просто зайти в великолепный Софийский собор и полюбоваться его красотой, а можно пойти на экскурсию с Ириной и узнать много исторических фактов и
читать дальше

о самом соборе, и об иконах, о событиях, которые происходили за долгую историю собора. От души рекомендую данную экскурсию, Ирина очень приятный и увлечённый человек и, конечно, без этой экскурсии наше знакомство с Великим Новгородом было бы не полным.

Л
Лучинская
1 окт 2025
25 сентября у нас была экскурсия по Софийскому собору с Ириной. Мы очень остались довольны экскурсией. Ирина замечательно разбирается в материале и она провела преврасную экскурсию в соборе. Так подробно
читать дальше

нам все объясняла, что мы люди достаточно знакомые с материалом, замороженной слушали ее пояснения все тонкости, которые сами не смогли бы рассмотреть и понять. Спасибо большое за экскурсию и огромная благодарность Ирине (к сожалению не знаю отчества) за чудесно преподнесенный материал. Еще раз благодарность Ирине от нас троих слушателей. Спасибо!

Сергей
Сергей
30 сен 2025
Если вам интересно узнать про самый древний храм России, то вам просто необходимо посетить эту экскурсию.
Н
Наталия
18 сен 2025
На экскурсию попали после первого знакомства с Великим Новгородом. Ирина Александровна, великолепный рассказчик, настоящий профессионал, обладающий 100% знаниями об истории Софийского собора и не только! Знает ответы на любые вопросы. От души рекомендуем посетить экскурсию Ирины Александровны, не пожалеете!
И
Ирина
17 сен 2025
Интересная экскурсия. Спасибо! Было познавательно
Юлия
Юлия
15 сен 2025
В день церковного Новолетия - 14 сентября, нам посчастливилось побывать на экскурсии в Софийском соборе Новгородского Кремля в сопровождении уникального экскурсовода - Ирины Александровны.
Ирина Александровна очень хорошо знает поступки, подвиги
читать дальше

смелости, веры, созидания и служения уникальных личностей, знает житие наших любимых новгородских святых, которые созидали историю нашей страны. Поведует и о горестных страницах истории, о слабостях в поступках и решениях. Её знания - не только знания из книг, это и посещение профильных конференций, экспертные мнения, это и путешествия по самым значимым историческим местам мира, которые настолько наполняют и делают нашу историю многогранной и приятно неожиданной.
Настоятельно рекомендую посетить экскурсию Ирины Александровны. Каждый унесет свою уникальную историю, момент или эмоцию из минувших и настоящих дней жизни Великого Новгорода, из истории уникального Собора, из настоящей истории нашей прекрасной страны!

А
Анна
14 сен 2025
Очень интересная экскурсия в Софийский храм Премудрости Божьей, в компании Ирины. Ирина, кладезь информации, деталей и фактов. Все как я люблю. Очень рекомендую.
Е
Елена
10 сен 2025
Замечательная экскурсия, Ирина профессионал - интересно и познавательно. Спасибо большое.
Л
Лариса
3 сен 2025
Экскурсовод хорошо рассказывает, заинтересована донести информацию до слушателя. Экскурсия интересная. Понравилось, что экскурсовод Ирина показывает фотографии различных исторических событий, связанных с местом.
А
Анастасия
20 авг 2025
Ирина провела отличную экскурсию по Софийскому собору, очень интересно и профессионально подавала материал. Огромное спасибо за экскурсию и беседу.
Н
Наталья
7 авг 2025
Софийский собор в Новгороде прекрасен и величественен, стоишь перед ним и ощущаешь дыхание времени. У меня всегда рядом с этим собором захватывает дух. Но если вы хотите включиться в глубокий
читать дальше

диалог с этим величием, то тогда вам к Ирине. Как устроен иконостас в Софийском соборе, жите святых, чьи мощи есть в соборе, история возвращения знаменитого креста и многое, многое другое. Теперь вы не только чувствуете время и его величие, но слышите его и начинаете понимать.
Спасибо большое Ирине, нам было очень интересно.

Надежда
Надежда
6 авг 2025
Очень душевная экскурсия🙏Ирина Александровна, спасибо Вам от меня и от моих двух тинейджеров 13 и 14 лет😇♥️Материал не простой был для их понимания, но тем не менее по окончании экскурсии сказали, что им было интересно!
Входит в следующие категории Великого Новгорода

