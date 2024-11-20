Брюллов, Шишкин, Айвазовский, Поленов, Рерих — это не полный список величайших художников России, оригиналы работ которых вы можете найти в Художественном музее Великого Новгорода.
Эксперты считают данную коллекцию живописи одной из самых богатых среди провинциальных музеев нашей страны. И у нас с вами есть уникальная возможность прикоснуться к этому чуду.
Эксперты считают данную коллекцию живописи одной из самых богатых среди провинциальных музеев нашей страны. И у нас с вами есть уникальная возможность прикоснуться к этому чуду.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание квеста
Увлекательный квест в Великом Новгороде
Если вы не ожидали встретить в Великом Новгороде шедевры таких мастеров, как Брюллов, Айвазовский или Левитан, у нас есть для вас замечательная новость! Наша программа-квест по Новгородскому Музею изобразительных искусств предлагает уникальную возможность не только ознакомиться с экспозицией музея, но и насладиться увлекательными разгадками тайн и поиском неочевидных деталей в этом пространстве Высокого Искусства.
Формат экскурсии
Экскурсия проходит с помощью виртуального ведущего в боте Телеграм. Вы можете выбрать один из следующих форматов:
- Аудио - слушайте голос гида в наушниках;
- Текстовый вариант - читайте информацию в удобном для вас формате.
Удобный маршрут
Маршрут по музею построен логично и удобно, что позволяет вам легко ориентироваться в пространстве. Все материалы сопровождаются:
- фото произведений искусства;
- несложными заданиями;
- мини-квизами.
Присоединяйтесь к нашему квесту и откройте для себя мир искусства в Великом Новгороде!
В музее санитарный день — последняя среда месяца. Выходной — понедельник.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Виртуальный ведущий в Telegram-боте
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Победы-Софийская площадь, 2
Когда и сколько длится?
Когда: В музее санитарный день — последняя среда месяца. Выходной — понедельник.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Сразу после бронирования с вами свяжется гид и предоставит доступ в Telegram-боту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВеликий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
28 дек в 13:00
29 дек в 13:00
800₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические сокровища Великого Новгорода
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: В районе кремля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 800₽ за всё до 4 чел.