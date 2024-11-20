Брюллов, Шишкин, Айвазовский, Поленов, Рерих — это не полный список величайших художников России, оригиналы работ которых вы можете найти в Художественном музее Великого Новгорода. Эксперты считают данную коллекцию живописи одной из самых богатых среди провинциальных музеев нашей страны. И у нас с вами есть уникальная возможность прикоснуться к этому чуду.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Увлекательный квест в Великом Новгороде

Если вы не ожидали встретить в Великом Новгороде шедевры таких мастеров, как Брюллов, Айвазовский или Левитан, у нас есть для вас замечательная новость! Наша программа-квест по Новгородскому Музею изобразительных искусств предлагает уникальную возможность не только ознакомиться с экспозицией музея, но и насладиться увлекательными разгадками тайн и поиском неочевидных деталей в этом пространстве Высокого Искусства.

Формат экскурсии

Экскурсия проходит с помощью виртуального ведущего в боте Телеграм. Вы можете выбрать один из следующих форматов:

Аудио - слушайте голос гида в наушниках;

- слушайте голос гида в наушниках; Текстовый вариант - читайте информацию в удобном для вас формате.

Удобный маршрут

Маршрут по музею построен логично и удобно, что позволяет вам легко ориентироваться в пространстве. Все материалы сопровождаются:

фото произведений искусства;

несложными заданиями;

мини-квизами.

Присоединяйтесь к нашему квесту и откройте для себя мир искусства в Великом Новгороде!