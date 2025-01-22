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понравился развлекательный формат - были простые игровые задания на то, чтобы найти на картинах детали, на которые сама бы не обратила внимание, было интересно. Отличная, приятная и комфортная подача информации. У автора очень приятный голос. Огромный плюс - те картины, которые описываются - описываются интересно, ёмко и содержательно. Спасибо!