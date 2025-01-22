Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
1450 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
Шедевры живописи в Великом Новгороде
Начало: Победы-Софийская площадь, 2
Расписание: В музее санитарный день — последняя среда месяца. Выходной — понедельник.
Завтра в 10:00
1 апр в 10:00
1500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
Живописные шедевры в компании чат-бота
Познакомиться с коллекцией Музея изобразительных искусств в Новгороде на квест-экскурсии
Начало: У входа в Музей изобразительных искусств
Завтра в 10:30
1 апр в 10:30
1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения22 января 2025Просто потрясающая экскурсия! Шла в музей одна, поэтому выбрала такой формат - в наушниках и сама с собой. Узнала много нового,
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Музей изобразительных искусств»
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Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в марте 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Музей изобразительных искусств" можно забронировать 3 экскурсии от 1450 до 1600. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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