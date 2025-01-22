Музей изобразительных искусств – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей изобразительных искусств» в Великом Новгороде, цены от 1450 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
Пешая
2 часа
17 отзывов
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
1450 ₽ за всё до 10 чел.
Шедевры живописи в Великом Новгороде
Пешая
2 часа
1 отзыв
Квест
до 5 чел.
Шедевры живописи в Великом Новгороде
Начало: Победы-Софийская площадь, 2
Расписание: В музее санитарный день — последняя среда месяца. Выходной — понедельник.
Завтра в 10:00
1 апр в 10:00
1500 ₽ за всё до 5 чел.
Живописные шедевры в компании чат-бота
1.5 часа
Квест
Живописные шедевры в компании чат-бота
Познакомиться с коллекцией Музея изобразительных искусств в Новгороде на квест-экскурсии
Начало: У входа в Музей изобразительных искусств
Завтра в 10:30
1 апр в 10:30
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    22 января 2025
    Шедевры живописи в Великом Новгороде
    Просто потрясающая экскурсия! Шла в музей одна, поэтому выбрала такой формат - в наушниках и сама с собой. Узнала много нового,
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    понравился развлекательный формат - были простые игровые задания на то, чтобы найти на картинах детали, на которые сама бы не обратила внимание, было интересно. Отличная, приятная и комфортная подача информации. У автора очень приятный голос. Огромный плюс - те картины, которые описываются - описываются интересно, ёмко и содержательно. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Музей изобразительных искусств»

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  2. Шедевры живописи в Великом Новгороде
  3. Живописные шедевры в компании чат-бота
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  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Софийский собор
  5. Памятник Тысячелетию России
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Путевой дворец
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в марте 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Музей изобразительных искусств" можно забронировать 3 экскурсии от 1450 до 1600. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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