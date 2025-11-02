Лучшее свидетельство славной истории Великого Новгорода - его улицы и переулки.
На прогулке от западной до северной окраины вы побываете на древних улочках с необычными названиями Людогощ и Газон. Пройдёте по площади Победы-Софийской с её монументальными шедеврами.
И увидите наш город таким, каким он был в своё время для легендарных героев прошлого и обычных людей
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать историю Великого Новгорода с 11 века
- 🗺 Прогуляться по древним улицам и площадям
- 🎭 Связать легенды с реальными местами
- 👣 Почувствовать атмосферу прошлого
- 📚 Узнать о жизни новгородцев
- 🗣 Понять, как принимались важные решения
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Площадь Победы-Софийская
- Улица Людогощ
- Улица Газон
Описание экскурсии
О Великом Новгороде мы много читали и слышали ещё в школе, но когда начинаешь исследовать город пешком, он производит совсем другое впечатление. Некоторые места как будто бы не изменились, а некоторые — как загадка, даже непонятно откуда взялись. На прогулке по центру города, от набережной реки Волхов до Театра драмы, вы узнаете:
- Как менялся Великий Новгород начиная с 11 века и до наших дней
- Как жили новгородцы — от большого до малого окольного города
- Что связывает пионера-героя Лёню Голикова, Сергея Рахманинова, легендарного Садко и мальчика Онфима
- Какая улица была главной магистралью древнего Новгорода
- Как новгородцы решали споры и принимали важные решения
- Кого в Новгороде называли шильниками и что нужно было для похода на ушкуях
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Воскресенского бульвара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Нина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 1618 туристов
Меня зовут Нина. Я режиссёр по образованию и многие годы работала в сфере культуры. Живя в старинном городе, изучала его историю. Эта тема так увлекла меня, что я прошла обучение
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
2 ноя 2025
Это был прекрасный вечер в Великом Новгороде! Гуляли по городу с экскурсоводом Ниной. Просто влюбились в город! Такой милый, улыбчивый, эрудированный,"легкий" рассказчик. Получили столько интересной информации, причем обо всех периодах
Галина
17 окт 2025
Нине огромное спасибо! Нам очень понравилась экскурсия! Структурированно, информационно, увлекательно. Что дало нам новый вдумчивый и осознанный взгляд на Новгород! И это не просто лекция. Это было настоящее путешествие с великолепным рассказом об истории города. Мы будто прожили все события. И не заметии, как пролетело время. Рекомендуем. Обращайтесь обязательно к Нине!
В
Вера
4 сен 2025
Жаль, что нет оценки «превосходно»! Подача материала, манера повествования и лучезарная улыбка. Мы с мужем в полном восторге от Нины. За нами ходили люди, слушая Нинин рассказ, брали телефон, хотели присоединиться. Если бы все экскурсоводы были такими, знаний истории России было бы больше, а невежества меньше. Спасибо!
Ю
Юрий
25 авг 2025
Приятный, интеллигентный, знающий экскурсовод. Экскурсия велась очень в спокойном темпе, диалогом. Всё необходимое уложилось в памяти и запечатлелось фотосъёмкой. Благодарны за приятную встречу с ней и с Новгородом! Обязательно вернемся
Виктория
13 авг 2025
Нина великолепный рассказчик! Грамотно, увлекательно, с любовью к городу и к его истории! Время пролетело незаметно, мы очаровались Новгородом и всем советуем этого замечательного, поистине влюбленного в свое дело, экскурсовода❤️
А
Анна
3 авг 2025
Очень информативная экскурсия, и несмотря на то, что она проходит вроде бы в стороне от главных, «топовых» достопримечательностей Новгорода, она удивительным образом затрагивает все основные этапы и важнейшие события истории
Ирина
20 июл 2025
Отличная экскурсия с погружение в историю города. Не перегружена, материал легко вопринимается. Нина замечательный гид. Если ещё
раз буду в Новгоде то обязательно пойду на другие её экскурсии.
Спасибо огромное за такой интересный рассказ!
И
Ирина
7 июл 2025
Посетили эту экскурсию 4 июля 2025 года. Остались очень довольны! Нина прекрасный рассказчик, интересный собеседник, экскурсию проводила в формате дружеского общения, а не монотонного изложения материала. Очень понравилось, что рассказ содержал старые слова, которые мы даже не слышали, а также сравнения различных фактов с настоящим временем. Время пробежало незаметно, огромное Вам спасибо!!!
Александр
30 июн 2025
Едиственное что омрачило эту экскурсию - постоянный дождь. Во всем остальном экскурсия замечательная. Мы не первый раз в Новгороде, но таким мы его увидели первый раз. Большое спасибо Нине за интересный рассказ и увлекательную прогулку.
Кристина
25 мар 2025
Сказать, что мы довольны-ничего не сказать!
Великолепная экскурсия! Заряд энергии, восторг! 🫶💐
Чудесное путешествие в то время! Нина - это легенда своего дела, со знанием и вкусом передала нам как - будто бы всю историю, которую знает!
Хотим пожелать огромного здоровья на долгие лета, чтоб еще долго и долго радовала путешественников своей необыкновенной харизмой и передавала со вкусом историю Великого!
Благодарных Вам туристов!
