Мои заказы

По старинным и новым улочкам Великого Новгорода

Великий Новгород удивит своими тайнами и легендами, оживающими на улицах города. Прогулка от набережной Волхова до Театра драмы подарит незабываемые впечатления
Лучшее свидетельство славной истории Великого Новгорода - его улицы и переулки.

На прогулке от западной до северной окраины вы побываете на древних улочках с необычными названиями Людогощ и Газон. Пройдёте по площади Победы-Софийской с её монументальными шедеврами.

И увидите наш город таким, каким он был в своё время для легендарных героев прошлого и обычных людей
5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать историю Великого Новгорода с 11 века
  • 🗺 Прогуляться по древним улицам и площадям
  • 🎭 Связать легенды с реальными местами
  • 👣 Почувствовать атмосферу прошлого
  • 📚 Узнать о жизни новгородцев
  • 🗣 Понять, как принимались важные решения
По старинным и новым улочкам Великого Новгорода© Нина
По старинным и новым улочкам Великого Новгорода© Нина
По старинным и новым улочкам Великого Новгорода© Нина
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Площадь Победы-Софийская
  • Улица Людогощ
  • Улица Газон

Описание экскурсии

О Великом Новгороде мы много читали и слышали ещё в школе, но когда начинаешь исследовать город пешком, он производит совсем другое впечатление. Некоторые места как будто бы не изменились, а некоторые — как загадка, даже непонятно откуда взялись. На прогулке по центру города, от набережной реки Волхов до Театра драмы, вы узнаете:

  • Как менялся Великий Новгород начиная с 11 века и до наших дней
  • Как жили новгородцы — от большого до малого окольного города
  • Что связывает пионера-героя Лёню Голикова, Сергея Рахманинова, легендарного Садко и мальчика Онфима
  • Какая улица была главной магистралью древнего Новгорода
  • Как новгородцы решали споры и принимали важные решения
  • Кого в Новгороде называли шильниками и что нужно было для похода на ушкуях

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Воскресенского бульвара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 1618 туристов
Меня зовут Нина. Я режиссёр по образованию и многие годы работала в сфере культуры. Живя в старинном городе, изучала его историю. Эта тема так увлекла меня, что я прошла обучение
читать дальше

на курсах экскурсоводов. И теперь с удовольствием создаю нестандартные маршруты. Общение с гостями приносит массу обоюдно положительных эмоций. Я стараюсь, чтобы путешественники были вовлечены в диалог: задавали вопросы, высказывали предположения, примеряли на себя исторические образы. Мой девиз: разнообразно, весело, понятно!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Анастасия
Анастасия
2 ноя 2025
Это был прекрасный вечер в Великом Новгороде! Гуляли по городу с экскурсоводом Ниной. Просто влюбились в город! Такой милый, улыбчивый, эрудированный,"легкий" рассказчик. Получили столько интересной информации, причем обо всех периодах
читать дальше

существования Новгорода, что ещё и на следующий день обсуждали, вспоминали… Ребёнок 9 лет слушал неотрывно, был вовлечён, общался."Еще хочу экскурсию с Ниной!"))) Когда хороший рассказчик ещё и влюблен в свой город - слушать можно бесконечно! Огромное спасибо! Хотим ещё))))

Галина
Галина
17 окт 2025
Нине огромное спасибо! Нам очень понравилась экскурсия! Структурированно, информационно, увлекательно. Что дало нам новый вдумчивый и осознанный взгляд на Новгород! И это не просто лекция. Это было настоящее путешествие с великолепным рассказом об истории города. Мы будто прожили все события. И не заметии, как пролетело время. Рекомендуем. Обращайтесь обязательно к Нине!
В
Вера
4 сен 2025
Жаль, что нет оценки «превосходно»! Подача материала, манера повествования и лучезарная улыбка. Мы с мужем в полном восторге от Нины. За нами ходили люди, слушая Нинин рассказ, брали телефон, хотели присоединиться. Если бы все экскурсоводы были такими, знаний истории России было бы больше, а невежества меньше. Спасибо!
Ю
Юрий
25 авг 2025
Приятный, интеллигентный, знающий экскурсовод. Экскурсия велась очень в спокойном темпе, диалогом. Всё необходимое уложилось в памяти и запечатлелось фотосъёмкой. Благодарны за приятную встречу с ней и с Новгородом! Обязательно вернемся
читать дальше

послушать живой концерт в Филармонии им. Аренского в Кремле, рядом с памятником 1000-летия Российской государственности и Собором Святой Софии. Так же Нина задала направление для самостоятельных маршрутов. Так мы посетили противоположную сторону реки Волхов через горбатый мост и очутились в самой центральной старой части города, где много старины церквей и памятников архитектуры.

Виктория
Виктория
13 авг 2025
Нина великолепный рассказчик! Грамотно, увлекательно, с любовью к городу и к его истории! Время пролетело незаметно, мы очаровались Новгородом и всем советуем этого замечательного, поистине влюбленного в свое дело, экскурсовода❤️
А
Анна
3 авг 2025
Очень информативная экскурсия, и несмотря на то, что она проходит вроде бы в стороне от главных, «топовых» достопримечательностей Новгорода, она удивительным образом затрагивает все основные этапы и важнейшие события истории
читать дальше

города, соответствующая информация очень хорошо раскладывается по полочкам в голове. Рассказ гида в хорошем смысле артистичный и в то же время очень качественно структурированный, отличная подача материала. При том, что у нас были до этого маршрута даже две обзорные по городу, мы ни на секунду не пожалели, что заказали эту прогулку.

Ирина
Ирина
20 июл 2025
Отличная экскурсия с погружение в историю города. Не перегружена, материал легко вопринимается. Нина замечательный гид. Если ещё
раз буду в Новгоде то обязательно пойду на другие её экскурсии.
Спасибо огромное за такой интересный рассказ!
И
Ирина
7 июл 2025
Посетили эту экскурсию 4 июля 2025 года. Остались очень довольны! Нина прекрасный рассказчик, интересный собеседник, экскурсию проводила в формате дружеского общения, а не монотонного изложения материала. Очень понравилось, что рассказ содержал старые слова, которые мы даже не слышали, а также сравнения различных фактов с настоящим временем. Время пробежало незаметно, огромное Вам спасибо!!!
Александр
Александр
30 июн 2025
Едиственное что омрачило эту экскурсию - постоянный дождь. Во всем остальном экскурсия замечательная. Мы не первый раз в Новгороде, но таким мы его увидели первый раз. Большое спасибо Нине за интересный рассказ и увлекательную прогулку.
Кристина
Кристина
25 мар 2025
Сказать, что мы довольны-ничего не сказать!
Великолепная экскурсия! Заряд энергии, восторг! 🫶💐
Чудесное путешествие в то время! Нина - это легенда своего дела, со знанием и вкусом передала нам как - будто бы всю историю, которую знает!
Хотим пожелать огромного здоровья на долгие лета, чтоб еще долго и долго радовала путешественников своей необыкновенной харизмой и передавала со вкусом историю Великого!
Благодарных Вам туристов!
Сказать, что мы довольны-ничего не сказать!

Входит в следующие категории Великого Новгорода

Похожие экскурсии из Великого Новгорода

Первое знакомство с Великим Новгородом
Пешая
1.5 часа
134 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Первое знакомство с Великим Новгородом
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: Площадь Победы-Софийская
11 ноя в 11:00
14 ноя в 12:00
1200 ₽ за человека
Старинные монастыри под Великим Новгородом (на вашем авто)
На машине
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по старинным монастырям Великого Новгорода
Исследуйте вековые святыни Великого Новгорода, посетив Хутынскую и Николо-Вяжищскую обители. Уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
8700 ₽ за всё до 5 чел.
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Великий Новгород и его окрестности
Узнайте о прошлом и настоящем Великого Новгорода, посетив его знаковые места и окрестности. История и культура оживают на каждом шагу
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6667 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Великом Новгороде