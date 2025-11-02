Анастасия читать дальше существования Новгорода, что ещё и на следующий день обсуждали, вспоминали… Ребёнок 9 лет слушал неотрывно, был вовлечён, общался."Еще хочу экскурсию с Ниной!"))) Когда хороший рассказчик ещё и влюблен в свой город - слушать можно бесконечно! Огромное спасибо! Хотим ещё)))) Это был прекрасный вечер в Великом Новгороде! Гуляли по городу с экскурсоводом Ниной. Просто влюбились в город! Такой милый, улыбчивый, эрудированный,"легкий" рассказчик. Получили столько интересной информации, причем обо всех периодах

Галина Нине огромное спасибо! Нам очень понравилась экскурсия! Структурированно, информационно, увлекательно. Что дало нам новый вдумчивый и осознанный взгляд на Новгород! И это не просто лекция. Это было настоящее путешествие с великолепным рассказом об истории города. Мы будто прожили все события. И не заметии, как пролетело время. Рекомендуем. Обращайтесь обязательно к Нине!

В Вера Жаль, что нет оценки «превосходно»! Подача материала, манера повествования и лучезарная улыбка. Мы с мужем в полном восторге от Нины. За нами ходили люди, слушая Нинин рассказ, брали телефон, хотели присоединиться. Если бы все экскурсоводы были такими, знаний истории России было бы больше, а невежества меньше. Спасибо!

Ю Юрий читать дальше послушать живой концерт в Филармонии им. Аренского в Кремле, рядом с памятником 1000-летия Российской государственности и Собором Святой Софии. Так же Нина задала направление для самостоятельных маршрутов. Так мы посетили противоположную сторону реки Волхов через горбатый мост и очутились в самой центральной старой части города, где много старины церквей и памятников архитектуры. Приятный, интеллигентный, знающий экскурсовод. Экскурсия велась очень в спокойном темпе, диалогом. Всё необходимое уложилось в памяти и запечатлелось фотосъёмкой. Благодарны за приятную встречу с ней и с Новгородом! Обязательно вернемся

Виктория Нина великолепный рассказчик! Грамотно, увлекательно, с любовью к городу и к его истории! Время пролетело незаметно, мы очаровались Новгородом и всем советуем этого замечательного, поистине влюбленного в свое дело, экскурсовода❤️

А Анна читать дальше города, соответствующая информация очень хорошо раскладывается по полочкам в голове. Рассказ гида в хорошем смысле артистичный и в то же время очень качественно структурированный, отличная подача материала. При том, что у нас были до этого маршрута даже две обзорные по городу, мы ни на секунду не пожалели, что заказали эту прогулку. Очень информативная экскурсия, и несмотря на то, что она проходит вроде бы в стороне от главных, «топовых» достопримечательностей Новгорода, она удивительным образом затрагивает все основные этапы и важнейшие события истории

Ирина Отличная экскурсия с погружение в историю города. Не перегружена, материал легко вопринимается. Нина замечательный гид. Если ещё

раз буду в Новгоде то обязательно пойду на другие её экскурсии.

Спасибо огромное за такой интересный рассказ!

И Ирина Посетили эту экскурсию 4 июля 2025 года. Остались очень довольны! Нина прекрасный рассказчик, интересный собеседник, экскурсию проводила в формате дружеского общения, а не монотонного изложения материала. Очень понравилось, что рассказ содержал старые слова, которые мы даже не слышали, а также сравнения различных фактов с настоящим временем. Время пробежало незаметно, огромное Вам спасибо!!!

Александр Едиственное что омрачило эту экскурсию - постоянный дождь. Во всем остальном экскурсия замечательная. Мы не первый раз в Новгороде, но таким мы его увидели первый раз. Большое спасибо Нине за интересный рассказ и увлекательную прогулку.