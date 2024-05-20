Экскурсии с элементами квеста в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Великом Новгороде, цены от 950 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
14 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950 за всё до 10 чел.
Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
Начало: Пречистенская арка новгородского кремля
«Надо понимать, что квест — это ходьба в течение 2-х часов и быть готовыми к активной прогулке»
Расписание: В любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 200 за всё до 5 чел.
Занимательный квест для детей (9+)
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Занимательный квест для детей (9+)
Нескучно разобраться в истории Великого Новгорода
Начало: У Ганзейского фонтана
«Квест будет интересен детям от 9 лет»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
63005 355 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    20 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
    Довольно длинный и интересный маршрут, охватывающий много достопримечательностей. Недостаток - текст как будто читает робот. Порой странные ударения и интонации. Но сам текст неплохой
  • А
    Анастасия
    18 марта 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
    Все быстро и просто. Экскурсия очень даже симпатичная. Иногда не хватало дат, чтобы сориентироваться в большой истории Новгорода. Но в
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    целом информации достаточно. Очень понравился сам маршрут: логичный, последовательный, продуманный. Задания несложные, но подозревают спортивный интерес) Первую полоаину квеста прошли вечером первого дня, вторую - утром второго. Очень удобно! Большое спасибо!

  • Т
    Татьяна
    27 февраля 2024
    Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
    Самостоятельный познавательный квест-прогулка больше подходящий для подростков и молодых людей по историческому центру города. Лучше проходить его в тёплую погоду. В качестве бонуса при завершении квеста очень порадовал найденный по-настоящему старинный клад.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
  2. Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
  3. Занимательный квест для детей (9+)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 5 355 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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