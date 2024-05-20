читать дальше целом информации достаточно. Очень понравился сам маршрут: логичный, последовательный, продуманный. Задания несложные, но подозревают спортивный интерес) Первую полоаину квеста прошли вечером первого дня, вторую - утром второго. Очень удобно! Большое спасибо!

Все быстро и просто. Экскурсия очень даже симпатичная. Иногда не хватало дат, чтобы сориентироваться в большой истории Новгорода. Но в