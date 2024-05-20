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Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
Начало: Пречистенская арка новгородского кремля
«Надо понимать, что квест — это ходьба в течение 2-х часов и быть готовыми к активной прогулке»
Расписание: В любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 200₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Занимательный квест для детей (9+)
Нескучно разобраться в истории Великого Новгорода
Начало: У Ганзейского фонтана
«Квест будет интересен детям от 9 лет»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
63005 355₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения20 мая 2024Довольно длинный и интересный маршрут, охватывающий много достопримечательностей. Недостаток - текст как будто читает робот. Порой странные ударения и интонации. Но сам текст неплохой
- ААнастасия18 марта 2024Все быстро и просто. Экскурсия очень даже симпатичная. Иногда не хватало дат, чтобы сориентироваться в большой истории Новгорода. Но в
- ТТатьяна27 февраля 2024Самостоятельный познавательный квест-прогулка больше подходящий для подростков и молодых людей по историческому центру города. Лучше проходить его в тёплую погоду. В качестве бонуса при завершении квеста очень порадовал найденный по-настоящему старинный клад.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Квесты»
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