Описание экскурсии

На экскурсии Вы сможете окунуться в прошлое, пройдясь по древним новгородским улочкам. Узнаете о житии новгородцев в "пяти концах", как с течением времени изменялся и перестраивался город, какие были улицы XVI-XVII веках. Вы прогуляетесь по улочкам, увидите дом, где проживала бабушка Сергея Рахманинова, узнаете историю Десятинного монастыря, увидите единственную сохранившуюся каменную башню Окольного города, поведаем о жизни легендарного гусляра "Садко".