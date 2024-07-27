Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Описание экскурсии
На экскурсии Вы сможете окунуться в прошлое, пройдясь по древним новгородским улочкам. Узнаете о житии новгородцев в "пяти концах", как с течением времени изменялся и перестраивался город, какие были улицы XVI-XVII веках. Вы прогуляетесь по улочкам, увидите дом, где проживала бабушка Сергея Рахманинова, узнаете историю Десятинного монастыря, увидите единственную сохранившуюся каменную башню Окольного города, поведаем о жизни легендарного гусляра "Садко".
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Победы-Софийская
- Кремлёвский парк
- Десятинный монастырь
- Белая башня
- Памятник С. Рахманинову
- Фонтан «Садко»
- Сенная площадь
- Монумент «Победы»
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
173000, Великий Новгород, Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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