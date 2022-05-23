«Десерт для императрицы»: учимся готовить новгородские сульчины

Познакомиться с историей новгородской кухни и сделать сытное угощение по старинному рецепту

Индивидуальная
Об особенностях приготовления исконных новгородских блюд часто узнают из былин и летописей.

Но есть и уникальные рецепты, которые бережно хранились в семьях и столетиями передавались «из уст в уста».

Одно из таких редких лакомств — ржаные сульчины.

В домашней обстановке мы откроем секреты приготовления этого десерта, поговорим о новгородских традициях и устроим уютное чаепитие.
«Десерт для императрицы»: учимся готовить новгородские сульчины
«Десерт для императрицы»: учимся готовить новгородские сульчины
«Десерт для императрицы»: учимся готовить новгородские сульчины
«Десерт для императрицы»: учимся готовить новгородские сульчины
«Десерт для императрицы»: учимся готовить новгородские сульчины
«Десерт для императрицы»: учимся готовить новгородские сульчины
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Что такое сульчины

Это сладкий деревенский десерт из ржаной муки и пшенной каши. Он был любим не только в простых домах, но и подавался ко столу императрицы Екатерины II во время ее путешествий по Новгородской земле. Мы приготовим сульчины по рецепту, который для нас сохранила Валентина Тимофеева — жительница древней новгородской деревни Усть-Волма. К ней секрет этого исконно русского лакомства перешел по наследству от мамы Александры и бабушки Марии.

Вкусная история

Наш мастер-класс пройдёт в уютной домашней атмосфере. Я поделюсь секретами приготовления и других старинных блюд, которые можно постряпать дома. Мы поговорим о Великом Новгороде и его традициях — и не только кулинарных. А после встречи вы сможете навестить легендарное Словенское море — озеро Ильмень, которое расположено в получасе пешей прогулки.

При приготовлении сульчинов интересная работа найдется и для взрослых, и для детей.

Организационные детали

  • Все продукты входят в стоимость мастер-класса
  • Встреча пройдет в новом районе Великого Новгорода недалеко от Кремля

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

🎩Индивидуальные🧒Можно с детьми🎓Мастер-классы🍤ГастрономическиеРазвлечения и билетыВ помещении

Еще несколько похожих предложений в Великом Новгороде

По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Элита
5
6 отзывов
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
Историческая и философская прогулка по усадьбам золотого дворянства
4 800 за 1-4 чел.
Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Алексей
3.7
3 отзыва
Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень
Во время экскурсии вы увидите памятники культуры и архитектуры Новгородской земли
4 500 за 1 человека
Путешествие по древней Новгородской земле
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
3 отзыва
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
1 500 за 1 человека
Новгородский кремль-детинец
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
4.8
108 отзывов
Очень популярно сейчас
Новгородский кремль-детинец
Осмотреть главные постройки кремля и услышать самое интересное из его летописи
42163 373 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Новгородика
4
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Экскурсия начнется у стен Древнего Кремля, гости посетят Новгородский Детинец, услышат удивительную историю памятника
4 020 за 1-3 чел.
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - «Детинцу»
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - «Детинцу»
Прикоснитесь к истории Великого Новгорода на прогулке по древнейшему из сохранившихся в России кремлей
1 090 за 1 человека
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Аркадий
4.9
33 отзыва
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Великий Новгород от Рюрикова Городища до «марсианского театра» Владимира Сомова
3 800 за 1-10 чел.
Светский Новгород: Золотая кладовая и экспозиция истории Новгорода
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Новгородика
5
2 отзыва
Светский Новгород: Золотая кладовая и экспозиция истории Новгорода
Мы предлагаем посетить одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в России, знаменитую Грановитую палату
4 500 за 1-3 чел.
Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Анна
Нет отзывов
Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом
Окунуться в атмосферу крестьянских будней и проследить путь от колоса до готовой краюхи
37003 145 за 1-7 чел.
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
2.5 часа
Индивидуальная
Павел
5
6 отзывов
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Полюбоваться древним городом с воды и открыть историю новгородского судоходства
15 000 за 1-10 чел.
Вечевые города: Псков и Новгород
4 дня
Авторский тур
Александр
Нет отзывов
Вечевые города: Псков и Новгород
Хотите познакомиться в двумя древними вечевыми городами
20 000 за 1-10 чел.
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Павел
5
1 отзыв
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Узнать непростую историю отношений города и правителя - на фоне старинных памятников
6 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Великом Новгороде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ