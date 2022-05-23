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Что такое сульчины

Это сладкий деревенский десерт из ржаной муки и пшенной каши. Он был любим не только в простых домах, но и подавался ко столу императрицы Екатерины II во время ее путешествий по Новгородской земле. Мы приготовим сульчины по рецепту, который для нас сохранила Валентина Тимофеева — жительница древней новгородской деревни Усть-Волма. К ней секрет этого исконно русского лакомства перешел по наследству от мамы Александры и бабушки Марии.

Вкусная история

Наш мастер-класс пройдёт в уютной домашней атмосфере. Я поделюсь секретами приготовления и других старинных блюд, которые можно постряпать дома. Мы поговорим о Великом Новгороде и его традициях — и не только кулинарных. А после встречи вы сможете навестить легендарное Словенское море — озеро Ильмень, которое расположено в получасе пешей прогулки.

При приготовлении сульчинов интересная работа найдется и для взрослых, и для детей.

Организационные детали