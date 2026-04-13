6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Этнографическая экскурсия по ремесленным мастерским и творческий мастер-класс
Новгородские ремёсла бережно хранят секреты крестьянской жизни и народного творчества. Чтобы в этом убедиться, вы побываете сразу в трёх мастерских. Увидите берестяные изделия, узорные ткани, крестьянские костюмы и женские украшения. Получите знания о традициях, техниках и символике ремёсел. А также создадите сувенир своими руками.
Вы познакомитесь с мужским ремеслом новгородских крестьян. В мастерской представлены берестяная посуда, обувь и предметы быта из раскопок, а также современные изделия по старинным образцам. Мастер расскажет о свойствах бересты, способах её заготовки и техниках работы с этим природным материалом.
Мастерская ткачества
Вы увидите народные узоры 19–20 веков и узнаете о трёх видах ткачества — ручном, станочном и рамном. Рассмотрите пояса, половики и другие изделия, воссозданные по историческим документам, и познакомьтесь с техникой создания узорных тканей из льняной пряжи.
Мастерская народного костюма и женских ремёсел
Здесь вы узнаете о вышивке, плетении кружева, золотном и бисерном шитье, а также о русских крестьянских костюмах начала 20 века. Рассмотрите плетёные пояса, костюмы Новгородской губернии, изделия из золота, бисера и жемчуга, и поймёте символику декора и способы ношения одежды.
Мастер-класс по одному из промыслов
После знакомства с народными ремёслами вас ждёт мастер-класс в одной из мастерских. Вы сможете:
Опытный мастер поможет на каждом этапе, и вы уйдёте с собственным уникальным сувениром.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит мастер-класс в одной из трёх мастерских (в зависимости от наличия мастеров и сезона)
За дополнительную плату в мастерской женских ремёсел можно примерить традиционные головные уборы и сфотографироваться в них
Экскурсию проводит команда опытных мастеров
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10058 туристов
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
7
3
2
2
–
1
–
А
Алевтина
Добрый день, всем. Искали интересные экскурсии (семья - двое взрослых и двое детей 10 и 11 лет, апрель 2026 года). Выбрали данное предложение и не прогадали! Взрослым - интересно, а детям - весело читать дальшеуменьшить
и познавательно! Три мини-экскурсии (береста, вышивка, история костюма) от трех разных гидов-ремесленников, которые не только отлично знают историю промысла, в совершенстве владеют им, но и с любовью могут красиво обо всем рассказать! Время пролетело незаметно! В конце экскурсии вы можете выбрать любой из трех промыслов и отправиться на мастер класс! В нашем случае девочки - на вышивание; мальчики - мастерить из бересты). Каждый ушел с сувениром, сделанным своими руками. P.S. ранее в отзывах читали отрицательные заметки, мол дорого, нет заинтересованности ведущих мастер классы… Смело могу сказать, что это не так! Просто приходить нужно самим с правильным настроением. В холле лежит книга с отзывами, не тоненькая такая. Пишут люди со всех уголков страны; отрицательных отзывов там не увидела)))
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
все отлично
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Огромное удовольствие получили и от экскурсии, и от мастер класса! Узнали много нового, интересного. Было интересно и детям, и взрослым. Спасибо большое организаторам и Наталье Сергеевне!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Замечательные экскурсия и мастеркласс! Татьяна рассказывала очень интересно! В мастерских очень красиво!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Увлекательное путешествие в этнографию края. Материал приподносился доступно и понятно. Много полезной информации как для расширения кругозора, так и для себя лично. В конце был мастер - класс. Спасибо за вашу работу! Успехов.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
В целом понравилось, ребята ушли с готовой поделкой, узнали много нового. Было три мастерских и три мастера. В мастерской костюма потрясающая женщина, весёлая, активная, знающая, с подходом к детям, мы читать дальшеуменьшить
просто в неё влюбились и спасибо ей большое! В мастерской ткачества хотелось бы больше какого-то интерактива, детям лучше преподносить материал в форме вопросов, чтобы им приходилось думать и догадываться. А под монотонный рассказ дети засыпали. В мастерской бересты была очень интересна детям тема, но даме явно нужен какой-то курс по общению с ребятами, а так же поумерить своё раздражение. Многие вышли обиженными именно на обращение. Тем более что наши дети не привыкли к неуважительному отношению, на них не прикрикивают обычно, а наоборот оказывают поддержку. Вообще же место очень интересное, желаем процветания!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии на «Народные промыслы Великого Новгорода»