6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Этнографическая экскурсия по ремесленным мастерским и творческий мастер-класс

Наталья
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Наталья – представитель гидов
Вам предстоит побывать в трех ремесленных мастерских Великого Новгорода, погрузиться в традиции народных промыслов и быт русских крестьян.

Вы узнаете о технике плетения из бересты и свойствах этого материала, заглянете в мастерскую по ткачеству, познакомитесь с символикой народного костюма и народными женскими промыслами.

А на память вам останется изделие, которое вы создадите своими руками на ремесленном мастер-классе!
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Народные промыслы Великого Новгорода
Народные промыслы Великого Новгорода

Что вас ожидает

Мастерская плетения из бересты
Вы познакомитесь с традициями мужского ремесла, которое сопровождало быт новгородских крестьян с древних времен. Рассмотрите представленные в мастерской этнографические образцы берестяной домашней утвари, посуды и обуви из раскопов Великого Новгорода, а также изделия современных умельцев, изготовленных по старинным образцам. Я расскажу вам об уникальных свойствах бересты: о способах её заготовки, а также о техниках и приемах работы с этим природным материалом.

Мастерская по ткачеству
Затем заглянем в мастерскую, где вам откроются народные традиции тканых узоров одежды и предметов быта 19-20 веков. Вы узнаете о технике создания различных узорных тканей из льняной пряжи, познакомитесь с тремя видами ткачества (ручным, станочным и рамным), а также рассмотрите изделия мастерской: образцы поясов и половиков, выполненных в различных техниках, воссозданных по историческим документам.

Мастерская народного костюма и женских ремесел
Пришло время познакомиться с традиционными женскими ремеслами: вышивкой, плетением кружева, золотным и бисерным шитьем для изготовления и декора одежды. Вы раскроете секреты русского крестьянского костюма, узнаете о способах его ношения и символике декора одежды. Здесь вы рассмотрите костюмы Новгородской губернии начала 20 века, традиционную вышивку и плетеные пояса, образцы золотноплетения, а также изделия из жемчуга и бисера.

Мастер-класс по одному из промыслов
После знакомства с народными ремеслами вас ждет мастер-класс в одной из мастерских на ваш выбор. Участники смогут своими руками сплести берестяную закладку, изготовить традиционное украшение (квадратик счастья) или тряпичную куклу-оберег.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит мастер-класс в одной из трех мастерских (на ваш выбор).
  • За дополнительную плату в мастерской женских ремесел можно примерить традиционные головные уборы и сфотографироваться в них.
  • Экскурсию проводит команда гидов.
Народные промыслы Великого Новгорода
Народные промыслы Великого Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 ноября 2019
Добрый день! Были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет. Очень интересный материал, понятно и не утомляет. Было интересно и взрослым и детям. Особое спасибо за мастер-класс по плетению из бересты шаркунка.
14 января 2019
Экскурсия проходила в Доме народного творчества Великого Новгорода. Мы посетили 3 мастерские: изделия из бересты, ткачества и народного костюма. В каждой мастерской нам очень интересно рассказывали о ремесле, показали много изделий, мы сами поработали на старинном ткацком станке, сделали игрушку из бересты. В доме работают люди, увлечённые своим делом. Спасибо большое. А что касается гида, через которого я заказывала эту экскурсию ещё из Москвы, то здесь впечатление совсем другое. Наталья ( так зовут гида) отнеслась к нам очень равнодушно: назначила место встречи в центре города, в день экскурсии прислала смс, в котором место встречи было совсем другое, непосредственно в Доме народного творчества. Мы конечно добрались туда сами, там она нас нашла, получила с нас оставшуюся часть денег и ушла.Создалось впечатление, что это не гид, а кассир, хотя на сайте она представлена гидом.
9 января 2019
Этот милый музейчик и валяние валенков - посетить ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
12 августа 2018
Замечательная экскурсия. Очень доходчиво и ярко рассказали о народных промыслах. Все можно было рассмотреть, понять весь процесс. Ну и памятный сувенир, сделанный своими руками, тоже порадовал
Дмитрий
2 августа 2018
интересная обзорная экскурсия, не мастер-класс (простая поделка-сувенир))
2 апреля 2018
Экскурсия нашей семье понравилась, теоретическая часть взрослым, практическая - детям, ну и взрослым конечно же..:)) С удовольствием общались с гидом по теме экскурсии, а также об истории Новгорода. В заключении каждый сделал тряпичный сувенир на память - славянскую куклу.

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