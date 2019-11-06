6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мастерская плетения из бересты

Вы познакомитесь с традициями мужского ремесла, которое сопровождало быт новгородских крестьян с древних времен. Рассмотрите представленные в мастерской этнографические образцы берестяной домашней утвари, посуды и обуви из раскопов Великого Новгорода, а также изделия современных умельцев, изготовленных по старинным образцам. Я расскажу вам об уникальных свойствах бересты: о способах её заготовки, а также о техниках и приемах работы с этим природным материалом.

Мастерская по ткачеству

Затем заглянем в мастерскую, где вам откроются народные традиции тканых узоров одежды и предметов быта 19-20 веков. Вы узнаете о технике создания различных узорных тканей из льняной пряжи, познакомитесь с тремя видами ткачества (ручным, станочным и рамным), а также рассмотрите изделия мастерской: образцы поясов и половиков, выполненных в различных техниках, воссозданных по историческим документам.

Мастерская народного костюма и женских ремесел

Пришло время познакомиться с традиционными женскими ремеслами: вышивкой, плетением кружева, золотным и бисерным шитьем для изготовления и декора одежды. Вы раскроете секреты русского крестьянского костюма, узнаете о способах его ношения и символике декора одежды. Здесь вы рассмотрите костюмы Новгородской губернии начала 20 века, традиционную вышивку и плетеные пояса, образцы золотноплетения, а также изделия из жемчуга и бисера.

Мастер-класс по одному из промыслов

После знакомства с народными ремеслами вас ждет мастер-класс в одной из мастерских на ваш выбор. Участники смогут своими руками сплести берестяную закладку, изготовить традиционное украшение (квадратик счастья) или тряпичную куклу-оберег.