6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Новгородские ремёсла бережно хранят секреты крестьянской жизни и народного творчества. Чтобы в этом убедиться, вы побываете сразу в трёх мастерских. Увидите берестяные изделия, узорные ткани, крестьянские костюмы и женские украшения. Получите знания о традициях, техниках и символике ремёсел. А также создадите сувенир своими руками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Мастерская плетения из бересты

Вы познакомитесь с мужским ремеслом новгородских крестьян. В мастерской представлены берестяная посуда, обувь и предметы быта из раскопок, а также современные изделия по старинным образцам. Мастер расскажет о свойствах бересты, способах её заготовки и техниках работы с этим природным материалом.

Мастерская ткачества

Вы увидите народные узоры 19–20 веков и узнаете о трёх видах ткачества — ручном, станочном и рамном. Рассмотрите пояса, половики и другие изделия, воссозданные по историческим документам, и познакомьтесь с техникой создания узорных тканей из льняной пряжи.

Мастерская народного костюма и женских ремёсел

Здесь вы узнаете о вышивке, плетении кружева, золотном и бисерном шитье, а также о русских крестьянских костюмах начала 20 века. Рассмотрите плетёные пояса, костюмы Новгородской губернии, изделия из золота, бисера и жемчуга, и поймёте символику декора и способы ношения одежды.

Мастер-класс по одному из промыслов

После знакомства с народными ремёслами вас ждёт мастер-класс в одной из мастерских. Вы сможете:

сплести берестяную закладку

изготовить традиционное украшение «квадратик счастья»

создать тряпичную куклу-оберег

Опытный мастер поможет на каждом этапе, и вы уйдёте с собственным уникальным сувениром.

Организационные детали