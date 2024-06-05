Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Великого Новгорода

Найдено 12 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Великом Новгороде, цены от 765 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород в группе
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
16 отзывов
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
«Вы увидите главные места исторического центра: Новгородский Детинец, реку Волхов, Софийский собор, памятник Тысячелетия России, Ярославово дворище и колоритную Ильину улицу»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800 за человека
История Великого Новгорода за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
История Великого Новгорода за 2 часа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду. Узнайте о первых поселениях, варягах и торговых путях. Посетите знаковые места города
«Ильину улицу — с недавнего времени главную туристическую магистраль города»
14 июня в 18:30
17 июня в 08:30
4 500 за всё до 10 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты
Начало: На улице Десятинной
«А также полюбуетесь самобытной красотой храма Спаса Преображения на Ильине улице и посмотрите на кладку восточной части вала»
14 июня в 08:30
18 июня в 13:30
4 950 за всё до 10 чел.
Сказы Старого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
«Полюбуемся на кремль с набережной Александра Невского, а закончим путешествие на Ильине улице, где стоят церковь Спаса и Знаменский собор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
5 600 за всё до 10 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
«А позже я покажу великолепную церковь Спаса на Ильине улице с ее загадочными крестами на фасадах»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667 за всё до 10 чел.
Величие Новгорода (на вашем авто)
Индивидуальная
2 часа
104 отзыва
Величие Новгорода: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида
Начало: На Сенной площади
«Вы увидите старинные улицы Великого Новгорода, среди которых и самая протяженная, и та, что входила в первый сухопутный тракт России, и та, на которой стоит уникальная церковь Церковь Спаса Преображения»
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
5 400 за всё до 5 чел.
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
4 отзыва
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
Присоединяйтесь к театрализованной экскурсии по Новгородскому кремлю с Забавой, Феодорой и Ясной. Узнайте новые истории и легенды древнего Новгорода
Начало: На площади Победы
«Пискупля — самая загадочная улица Новгорода (ныне несуществующая)»
Сегодня в 15:00
15 июня в 12:30
900765 за человека
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
15 отзывов
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
«ощутить «купеческую» атмосферу первой в городе пешеходной улицы Ильина»
Завтра в 11:00
15 июня в 18:00
900765 за человека
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Прогуляться по тихим улицам Старого города - тем, которые редко показывают туристам
Начало: На Дворцовой улице
«Всемирно известную церковь Спаса Преображения на Ильине улице, в которой сохранились фрески Феофана Грека»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200 за всё до 10 чел.
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Путешествие в прошлое: Торговая сторона Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя исторические святыни и тайны новгородского торга с экспертом
Начало: В Ярославовом Дворище
«Прогулка по главной улице Торговой стороны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
105007 350 за всё до 5 чел.
Истории Плотницкого конца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Истории Плотницкого конца
Погулять по самому малоизученному путешественниками району/концу Великого Новгорода
Начало: На набережной Александра Невского
«На Щитной улице узнаете, что такое игра в «ладони» и «перетяги»»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 8 чел.
Тайны древних улиц
Индивидуальная
2 часа
Тайны древних улиц Великого Новгорода: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу древнего Новгорода, пройдитесь по улочкам XVI-XVII веков и откройте для себя истории, скрытые за каменными стенами
Начало: 173000, Великий Новгород, Сенная площадь
«Узнаете о житии новгородцев в "пяти концах", как с течением времени изменялся и перестраивался город, какие были улицы XVI-XVII веках»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    5 июня 2024
    По Великому Новгороду нестандартными тропами
    Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город
  • P
    PAVEL
    4 июня 2024
    По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
    Хороший эрудированный экскурсовод, знающий историю, и свое дело. Интересно рассказывает и держит внимание. Однозначно советую.
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    История Великого Новгорода за 2 часа
    Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы по истории, накопившиеся со
    читать дальше

    школьной скамьи, прояснили для себя древнерусские понятия, прикоснулись к истории, увидели невероятную красоту. Несмотря на разный возраст нашей семьи и разные интересы к познанию, всем уделялось внимание, время и давались подробные объяснения. Особенно поразило мастерство, с одной стороны,"вести" группу в канве исторического повествования, с другой стороны, каждый мог наслаждаться заинтересовавшим его аспектом экскурсии, будь то фрески или монеты. Мы обязательно приедем еще и на этот раз подготовим кучу вопросов) С уважением, Власовы-Рачковы

    Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросыБольшое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросыБольшое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
    Прекрасная подача материала и столь глубокие знания Феодоры сделали экскурсию самым ярким впечатлением этого дня! Поразительно, как много удивительных историй хранит каждый уголок Кремля. Очень рекомендую именно такую «расширенную» программу.
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Великий Новгород в группе
    Огромное спасибо Павлу за замечательную экскурсию по историческому центру Великого Новгорода. Интересно и понятно. Павел очень увлеченный человек, всю экскурсию отдавал себя без остатка. Благодаря нашему гиду удалось прикоснуться к далёкому прошлому. Экскурсию однозначно рекомендуем!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
    Была на экскурсии с двумя внучками. Материал экскурсии подан с учётом возраста внучек. Экскурсовод была в стилизованном костюме. Было очень интересно.
    Была на экскурсии с двумя внучками. Материал экскурсии подан с учётом возраста внучек. Экскурсовод была в стилизованном костюме. Было очень интересно
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    История Великого Новгорода за 2 часа
    Отличная экскурсия! Узнали много нового и интересного. Отдельное спасибо за подарочки!
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
    Очень интересная экскурсия, не слишком загруженная, а позволяющая не спеша прогуливаться и получать интересную информацию о проходящих мимо зданиях и объектах. На интересующие вопросы также получите ответ!
  • A
    Arina
    29 мая 2024
    История Великого Новгорода за 2 часа
    Нас очень впечатлила экскурсия и работа Павла. Павел увлечен своей работой. Очень хорошо знает историю Новгорода, разбирается в археологии, архитектуре,
    читать дальше

    во многом. Во время экскурсии Павел демонстрирует различные предметы: копии древних монет, предметы рукописи, даже предлагает написать на бересте письмо - манускрипт палочкой, которая служила первым пером. Павел не смотрит на часы, наша экскурсия была дольше, чем мы запланировали. Для него было важно не закончить вовремя экскурсию, а раскрыть тему и логически завершить историю Новгорода. Мы слушали затаив дыхание и раскрыв рты. Что-то мы уже знали и слышали ранее, но обрывками. Из уст Павла история Новгорода была структурирована и подана очень интересно и живо. Мы как будто прожили эти несколько столетий в Новгороде. Если вы хотите узнать больше про Новгород и прекрасно провести время, вам на экскурсию с Павлом. Однозначно рекомендуем.

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Великий Новгород в группе
    Потрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимально погрузится в историю города и его нравы. От всей души Благодарим Павла за его увлеченность делом, энтузиазм и знакомство с Великим Новгородом! ❤️‍🔥🙏
    Потрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимально

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Великий Новгород в группе
  2. История Великого Новгорода за 2 часа
  3. По Великому Новгороду нестандартными тропами
  4. Сказы Старого Новгорода
  5. Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 765 до 7 350 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 391 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Великого Новгорода. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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