1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
«Вы увидите главные места исторического центра: Новгородский Детинец, реку Волхов, Софийский собор, памятник Тысячелетия России, Ярославово дворище и колоритную Ильину улицу»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История Великого Новгорода за 2 часа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду. Узнайте о первых поселениях, варягах и торговых путях. Посетите знаковые места города
«Ильину улицу — с недавнего времени главную туристическую магистраль города»
14 июня в 18:30
17 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты
Начало: На улице Десятинной
«А также полюбуетесь самобытной красотой храма Спаса Преображения на Ильине улице и посмотрите на кладку восточной части вала»
14 июня в 08:30
18 июня в 13:30
4 950₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
«Полюбуемся на кремль с набережной Александра Невского, а закончим путешествие на Ильине улице, где стоят церковь Спаса и Знаменский собор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
«А позже я покажу великолепную церковь Спаса на Ильине улице с ее загадочными крестами на фасадах»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие Новгорода: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида
Начало: На Сенной площади
«Вы увидите старинные улицы Великого Новгорода, среди которых и самая протяженная, и та, что входила в первый сухопутный тракт России, и та, на которой стоит уникальная церковь Церковь Спаса Преображения»
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
Присоединяйтесь к театрализованной экскурсии по Новгородскому кремлю с Забавой, Феодорой и Ясной. Узнайте новые истории и легенды древнего Новгорода
Начало: На площади Победы
«Пискупля — самая загадочная улица Новгорода (ныне несуществующая)»
Сегодня в 15:00
15 июня в 12:30
900765₽ за человека
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
«ощутить «купеческую» атмосферу первой в городе пешеходной улицы Ильина»
Завтра в 11:00
15 июня в 18:00
900765₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Прогуляться по тихим улицам Старого города - тем, которые редко показывают туристам
Начало: На Дворцовой улице
«Всемирно известную церковь Спаса Преображения на Ильине улице, в которой сохранились фрески Феофана Грека»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в прошлое: Торговая сторона Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя исторические святыни и тайны новгородского торга с экспертом
Начало: В Ярославовом Дворище
«Прогулка по главной улице Торговой стороны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
105007 350₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории Плотницкого конца
Погулять по самому малоизученному путешественниками району/концу Великого Новгорода
Начало: На набережной Александра Невского
«На Щитной улице узнаете, что такое игра в «ладони» и «перетяги»»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны древних улиц Великого Новгорода: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу древнего Новгорода, пройдитесь по улочкам XVI-XVII веков и откройте для себя истории, скрытые за каменными стенами
Начало: 173000, Великий Новгород, Сенная площадь
«Узнаете о житии новгородцев в "пяти концах", как с течением времени изменялся и перестраивался город, какие были улицы XVI-XVII веках»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 июня 2024Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город
- PPAVEL4 июня 2024Хороший эрудированный экскурсовод, знающий историю, и свое дело. Интересно рассказывает и держит внимание. Однозначно советую.
- ЕЕкатерина4 июня 2024Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы по истории, накопившиеся со
- ННаталья3 июня 2024Прекрасная подача материала и столь глубокие знания Феодоры сделали экскурсию самым ярким впечатлением этого дня! Поразительно, как много удивительных историй хранит каждый уголок Кремля. Очень рекомендую именно такую «расширенную» программу.
- ММарина3 июня 2024Огромное спасибо Павлу за замечательную экскурсию по историческому центру Великого Новгорода. Интересно и понятно. Павел очень увлеченный человек, всю экскурсию отдавал себя без остатка. Благодаря нашему гиду удалось прикоснуться к далёкому прошлому. Экскурсию однозначно рекомендуем!
- ЕЕлена2 июня 2024Была на экскурсии с двумя внучками. Материал экскурсии подан с учётом возраста внучек. Экскурсовод была в стилизованном костюме. Было очень интересно.
- ООльга2 июня 2024Отличная экскурсия! Узнали много нового и интересного. Отдельное спасибо за подарочки!
- ЕЕлена31 мая 2024Очень интересная экскурсия, не слишком загруженная, а позволяющая не спеша прогуливаться и получать интересную информацию о проходящих мимо зданиях и объектах. На интересующие вопросы также получите ответ!
- AArina29 мая 2024Нас очень впечатлила экскурсия и работа Павла. Павел увлечен своей работой. Очень хорошо знает историю Новгорода, разбирается в археологии, архитектуре,
- ТТатьяна27 мая 2024Потрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимально погрузится в историю города и его нравы. От всей души Благодарим Павла за его увлеченность делом, энтузиазм и знакомство с Великим Новгородом! ❤️🔥🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Великом Новгороде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 765 до 7 350 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 391 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Великого Новгорода. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод