В древнем Новгороде было 5 концов — 5 районов, как мы бы сейчас сказали. У каждого — своё название, своя история. Плотницкий конец — один из самых молодых: ему около
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путешествуя по Торговой стороне, где находится Плотницкий район, мы будем легко переноситься из 13 века в наши дни и обратно. Но не просто погуляем по старинным улочкам, а вспомним истории и легенды о храмах, домах и людях.
- Дойдём до храмов Дмитрия Солунского, Фёдора Стратилата и церкви Рождества Богородицы на Михалице. Осмотрим их снаружи.
- Выясним, где Иван Грозный заложил в Новгороде государев двор
- Увидим место, где заканчивался Старый город, и выясним, что там сейчас
- На Фёдоровском ручье вы получите ответ на вопрос «А где тут ручей?»
- На Щитной улице узнаете, что такое игра в «ладони» и «перетяги». На улице Бояна — почему она раньше называлась Буяновской.
- Поймёте, почему Василий Буслаев — один из любимых героев новгородских былин
И подобных историй у меня для вас припасено множество!
Организационные детали
Протяжённость маршрута — 2,5 км. Время прогулки может быть чуть длиннее или короче — в зависимости от количества участников.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 147 туристов
Я — Галина, живу и работаю в самом любимом моём городе. Более 40 лет я погружалась в мир народной культуры, праздников, обрядов, истории Новгородской земли. Многие гости города знают меня как Забаву Путятишну. Я с огромным удовольствием буду рассказывать и показывать вам самые интересные места любимого Новгорода!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
3 мая 2024
Добрый день. Были на экскурсии 1.05.24, очень приятная энергетика у Галины, интересно и легко преподносилась информация. Спасибо вам большое. Советую!!!
В
Виталия
13 апр 2024
Галина провела для нас двоих очень интересную экскурсию! Спасибо!
Т
Татьяна
30 мар 2024
Прекрасная экскурсия в веселой и непринужденной обстановке. 2 часа пролетели незаметно. Узнаете историю улочек Плотницкого конца. О каждой церкви, о каждом здании вам расскажет Галина. Увидите, где протекал Федосьевский ручей и что с ним стало, где рос Рахманинов, и кто повлиял на его любовь к музыке.
Галина, огромное Вам спасибо!
Галина, огромное Вам спасибо!
А
Александр
26 мар 2024
Очень интересная экскурсия. Провели по неожиданно интересному и неизвестному маршруту.
Узнать не только исторический центр Великого Новгорода рекомендую именно эту экскурсию.
Удобно проходить экскурсию в небольшой группе.
Большое спасибо Галине за увлекательное путешествие!!
Узнать не только исторический центр Великого Новгорода рекомендую именно эту экскурсию.
Удобно проходить экскурсию в небольшой группе.
Большое спасибо Галине за увлекательное путешествие!!
К
Ксения
18 мар 2024
Отличная экскурсия!
В Великом Новгороде были не в первый раз. Оказалось, что и за пределами самого «туристического» центра есть столько всего интересного.
Спасибо Галине за такое необычное знакомство с древним городом!
В Великом Новгороде были не в первый раз. Оказалось, что и за пределами самого «туристического» центра есть столько всего интересного.
Спасибо Галине за такое необычное знакомство с древним городом!
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