В древнем Новгороде было 5 концов — 5 районов, как мы бы сейчас сказали. У каждого — своё название, своя история. Плотницкий конец — один из самых молодых: ему около

8 веков. Мы сравним образ старинного Новгорода с его нынешним обликом. А заодно узнаем, что зашифровано в названиях улиц, как играть в «ладони» и «перетяги» и почему Василий Буслаев — новгородский герой.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путешествуя по Торговой стороне, где находится Плотницкий район, мы будем легко переноситься из 13 века в наши дни и обратно. Но не просто погуляем по старинным улочкам, а вспомним истории и легенды о храмах, домах и людях.

Дойдём до храмов Дмитрия Солунского, Фёдора Стратилата и церкви Рождества Богородицы на Михалице. Осмотрим их снаружи.

Выясним, где Иван Грозный заложил в Новгороде государев двор

Увидим место, где заканчивался Старый город, и выясним, что там сейчас

На Фёдоровском ручье вы получите ответ на вопрос «А где тут ручей?»

На Щитной улице узнаете, что такое игра в «ладони» и «перетяги». На улице Бояна — почему она раньше называлась Буяновской.

Поймёте, почему Василий Буслаев — один из любимых героев новгородских былин

И подобных историй у меня для вас припасено множество!

Организационные детали

Протяжённость маршрута — 2,5 км. Время прогулки может быть чуть длиннее или короче — в зависимости от количества участников.