На этой индивидуальной экскурсии гости смогут пройтись по улицам, где история оживает на каждом шагу. Начав с улицы Розвазжа, маршрут приведёт к храму Святых апостолов Петра и Павла.
По пути вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут по старинным улицам
- 📜 Исторические открытия и легенды
- 🏛 Посещение значимых храмов и церквей
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🗺 Погружение в атмосферу древнего города
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Улица Розвазжа
- Храм Святых апостолов Петра и Павла
- Тихвинская улица
- Церковь Пантелеймона
- Звериная улица
Описание экскурсии
Вы поймёте, каким образом Розважа стала не только названием улицы, но и частью истории города.
Узнаете, почему церковь Пантелеймона была важна не только для новгородцев, и какие святыни хранились в ней.
Я расскажу, почему улица Тихвинская была совсем не тихой, и сколько монастырей было на Звериной улице.
Вы сфотографируетесь с легендарным мальчиком Онфимом — автором нескольких берестяных грамот.
А ещё вы увидите, как можно было пройти в город через кордегардию.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто уже познакомился с основными достопримечательностями и хочет глубже проникнуться атмосферой древнего города. И тем, кто любит нестандартные маршруты и прогулки по современным улочкам с большой историей.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Розважа
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 830 туристов
Я — Галина, живу и работаю в самом любимом моём городе. Более 40 лет я погружалась в мир народной культуры, праздников, обрядов, истории Новгородской земли. Многие гости города знают меня как Забаву Путятишну. Я с огромным удовольствием буду рассказывать и показывать вам самые интересные места любимого Новгорода!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
А
Алексей
4 ноя 2025
Великолепно)! Однозначно - Рекомендую)!
О
Ольга
6 окт 2025
Добрый день!
На обзорных экскурсиях были в В. Новгороде не раз. Захотелось "сойти" с традиционных маршрутов по городу..
Два часа пролетели незаметно. Галина потрясающая женщина, экскурсовод. Шутки-прибаутки, много вроде бы старых, но интересных слов, про значение, которых мы даже не задумывались))
Узнали много интересного про город.
В общем, я и мои друзья в восторге от экскурсии!
Экскурсию точно рекомендую!
Иваненко
4 окт 2025
прекрасная Галина, показала город глазами женщины которая любит, любит Великий Новгород, любит жизнь. Неспешная прогулка по старинным тихим улочкам, много интересных фактов из истории, традиций и современности. А еще послушать Новгородский говор и попрощаться как прощались в древнем Господине Великом Новгороде. Спасибо и всем рекомендуем.
Е
Евгения
4 авг 2025
Потрясающая Галина, очень рады, что выбрали именно такую экскурсию - насыщенную, незаурядную, интересную. Особенно интересно будет тем, кто, как мы, уже не первый раз в Новгороде и хочет узнать что-то новое. Галина рассказывала настолько увлекательно, с юмором, что даже сын-подросток не заметил, как прошло 2 часа. Огромное спасибо Галине, обязательно будем ее рекомендовать друзьям.
О
Ольга
22 июл 2025
Спасибо большое экскурсоводу Галине. Было очень интересно и занимательно. Отличная и не тривиальная экскурсия. Получили много новых знаний и приятно провели время. Еще раз выражаем благодарность и рекомендуем экскурсию всем интересующимся!
Л
Лариса
3 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Галина очень интересно всё рассказывала. Было ощущение, что мы давно знакомы с Галиной. Узнали много нового для себя. Если решите запланировать такую экскурсию, точно не пожалеете.
Входит в следующие категории Великого Новгорода
