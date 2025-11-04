На этой индивидуальной экскурсии гости смогут пройтись по улицам, где история оживает на каждом шагу. Начав с улицы Розвазжа, маршрут приведёт к храму Святых апостолов Петра и Павла.По пути вы

увидите место находки первой берестяной грамоты, пройдёте по Тихвинской улице с её военной архитектурой и посетите церковь Пантелеймона. Звериная улица раскроет свои тайны, а встреча с мальчиком Онфимом станет незабываемым моментом. Погружение в историю гарантировано

Описание экскурсии

Вы поймёте, каким образом Розважа стала не только названием улицы, но и частью истории города.

Узнаете, почему церковь Пантелеймона была важна не только для новгородцев, и какие святыни хранились в ней.

Я расскажу, почему улица Тихвинская была совсем не тихой, и сколько монастырей было на Звериной улице.

Вы сфотографируетесь с легендарным мальчиком Онфимом — автором нескольких берестяных грамот.

А ещё вы увидите, как можно было пройти в город через кордегардию.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже познакомился с основными достопримечательностями и хочет глубже проникнуться атмосферой древнего города. И тем, кто любит нестандартные маршруты и прогулки по современным улочкам с большой историей.