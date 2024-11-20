Вечерний Новгород — это Великий Новгород (Град сказаний и легенд). Вечерние прогулки являются визитной карточкой города и однозначно любимы всеми. Безусловно, наилучшим временем посещения Новгородского Кремля и собора Святой Софии считается вечер.
Неспешная прогулка может стать как красивым началом прекрасного отдыха, так и приятным завершением такового.
Неспешная прогулка может стать как красивым началом прекрасного отдыха, так и приятным завершением такового.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Описание экскурсии
Вечерний Новгород: Город Сказаний и Легенд
Вечерний Новгород, известный также как Великий Новгород, является настоящей жемчужиной, полон историй и легенд. Это место привлекает множество туристов, и вечерние прогулки по его улицам стали настоящей визитной карточкой города.
Очарование Вечерних Прогулок
Невозможно не отметить, что вечер — это наилучшее время для посещения Новгородского Кремля и собора Святой Софии. Неспешная прогулка по этим историческим местам может стать не только красивым началом вашего отдыха, но и приятным завершением насыщенного дня.
Преимущества Вечерних Прогулок:
- Уникальная атмосфера, наполняющая город мягким светом и спокойствием.
- Возможность насладиться великолепными видами на архитектурные памятники.
- Спокойствие и уединение, позволяющее лучше ощутить дух истории.
Каждый вечер в Новгороде — это возможность открыть для себя что-то новое и вдохновляющее. Прогулки по вечернему городу подарят вам незабываемые впечатления и позволят глубже понять его богатую культуру и историю.
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новгородский Кремль
- Собор Святой Софии
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород, площадь Победы-Софийская, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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