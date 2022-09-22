Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»

Мы пройдем по улице с интересным названием Великая и спустимся к набережной реки Волхов

Мы пройдем по улице с интересным названием Великая и спустимся к набережной реки Волхов.

Осмотрим стены Новгородского кремля, который выполнял в древности оборонительную функцию, и войдем внутрь.

Перейдем реку Волхов и осмотрим Торговую сторону, прогуляемся по набережной и дойдем до Антониева монастыря, который, согласно легенде, основал итальянский монах.
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»

Что вас ожидает 🤩

  • Район Неревский конец
  • Покровский Зверин монастырь
  • Церковь Петра и Павла в Кожевниках
  • Улица Великая
  • Театр Драмы
  • Памятник бересте
  • Новгородский кремль
  • Владимирская башня
  • Памятник Тысячелетие России
  • Софийский собор
  • Грановитая палата
  • Осмотр снаружи стен кремля
  • Фонтан Садко
  • Памятник Сергею Рахманинову
  • Площадь Победы-Софийская и Музей изобразительный искусств
  • Церковь Власия на Волосове улице
  • Екатерининская горка и памятники Победы
  • Башни Новгородского кремля (Спасская, Дворцовая, Борисоглебская)
  • Река Волхов
  • Торговая сторона
  • Кремлевский мост и памятник девушке-туристке
  • Аркада Гостиного двора
  • Обзор Ярославова дворища
  • Путевой дворец Екатерины II
  • Скульптура рисующего мальчика
  • Памятник Александру Невскому
  • Борисоглебская церковь
  • Московская застава
  • Антониев монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Пройдите обзорную экскурсию по Великому Новгороду за 1 день!
Великий Новгород называют Родиной русской государственности, потому что именно сюда призвали на княжение Рюрика, который в будущем стал основателем династии русских князей.
Великий Новгород — это родина русской письменности, здесь были обнаружены первые берестяные грамоты.
Огромные пласты истории от древних времен до современности скрываются под, казалось бы, неприметными, на первый взгляд лугами, полянками и остатками Торговых рядов, которые сейчас трепетно называют историческими достояниями.
Каждый участок нашего маршрута раскроет вам одну из страниц истории этого древнего города. Новгородский кремль, собор Святой Софии, памятник «Тысячелетие России», Ярославово дворище — вы, конечно же, слышали об этих новгородских достопримечательностях, а теперь увидите их воочию. Мы начнем с древней части города – в районе Неревский конец.
Прошлое города действительно созвучно его имени: оно Великое. Давайте скорее отправимся по маршруту и увидим все своими глазами!
Готовы?
Тогда жмем «Купить экскурсию» и мы высылаем вам место встречи. Вперед!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest.in
Что не входит
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Бредова-Звериная, д. 22
Завершение: Антониев монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «Великий Новгород — Родина России». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
  • Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
  • Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
  • После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
  • Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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