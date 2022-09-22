Пройдите обзорную экскурсию по Великому Новгороду за 1 день!

Великий Новгород называют Родиной русской государственности, потому что именно сюда призвали на княжение Рюрика, который в будущем стал основателем династии русских князей.

Великий Новгород — это родина русской письменности, здесь были обнаружены первые берестяные грамоты.

Огромные пласты истории от древних времен до современности скрываются под, казалось бы, неприметными, на первый взгляд лугами, полянками и остатками Торговых рядов, которые сейчас трепетно называют историческими достояниями.

Каждый участок нашего маршрута раскроет вам одну из страниц истории этого древнего города. Новгородский кремль, собор Святой Софии, памятник «Тысячелетие России», Ярославово дворище — вы, конечно же, слышали об этих новгородских достопримечательностях, а теперь увидите их воочию. Мы начнем с древней части города – в районе Неревский конец.

Прошлое города действительно созвучно его имени: оно Великое. Давайте скорее отправимся по маршруту и увидим все своими глазами!

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