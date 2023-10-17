Описание

Что вас ожидает: Свято-Юрьев монастырь Знакомство с комплексом монастыря. Вы посетите Георгиевский и Спасо-Рождественский соборы. Узнаете как Ярослав Мудрый Юрием стал, как новгородец Петр первый каменный храм на Руси построил, как шведы монастырь разорили и как графиня Анна Орлова весь монастырь перестроила. При хорошей погоде возможно посещение колокольни, построенной по проекту Карла Росси. Перынский Скит Посещение Перынского острова и храма Рождества Богородицы. Вы узнаете где и как славяне старым богам поклонялись, как Владимир Перуна Новгородцам даровал, и как Добрыня Никитич Новгород крестил. Узнаете про устройство храма православного, когда в Новгороде иконостасы высокие появились и про жизнь монастырскую. Музея деревянного зодчества Витославлицы Музей деревянного зодчества под открытым небом, где Вы познакомитесь с архитектурой севера Руси, предметами быта, крестьянскими традициями.