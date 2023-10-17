Индивидуальная экскурсия из Великого Новгорода: Перынский Скит и его история
Посещение старейшего в России Свято-Юрьева мужского монастыря, Перынского Скита, музея деревянного зодчества Витославлицы.
Узнаете как Ярослав Мудрый Юрием стал, как новгородец Петр первый каменный храм на Руси построил, как шведы монастырь разорили и как графиня Анна Орлова весь монастырь перестроила.
Узнаете как Ярослав Мудрый Юрием стал, как новгородец Петр первый каменный храм на Руси построил, как шведы монастырь разорили и как графиня Анна Орлова весь монастырь перестроила.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Перынский скит
- Юрьев монастырь
- МДЗ Витославлицы и путевая экскурсия.
- По пути мы увидим церковь Благовещения,церковь Власия, церковь Св. Троицы и Белую башню
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Свято-Юрьев монастырь Знакомство с комплексом монастыря. Вы посетите Георгиевский и Спасо-Рождественский соборы. Узнаете как Ярослав Мудрый Юрием стал, как новгородец Петр первый каменный храм на Руси построил, как шведы монастырь разорили и как графиня Анна Орлова весь монастырь перестроила. При хорошей погоде возможно посещение колокольни, построенной по проекту Карла Росси. Перынский Скит Посещение Перынского острова и храма Рождества Богородицы. Вы узнаете где и как славяне старым богам поклонялись, как Владимир Перуна Новгородцам даровал, и как Добрыня Никитич Новгород крестил. Узнаете про устройство храма православного, когда в Новгороде иконостасы высокие появились и про жизнь монастырскую. Музея деревянного зодчества Витославлицы Музей деревянного зодчества под открытым небом, где Вы познакомитесь с архитектурой севера Руси, предметами быта, крестьянскими традициями.
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт до 3-х человек 1500 рублей
- Билеты в Музей деревянного зодчества: взрослые —300 рублей
- Учащиеся — 200рублей
- Дети до 16 лет — бесплатно
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
17 окт 2023
Программа соответствует заявленной, не спеша посетили все локации. Юрий очень интересный рассказчик, информация представлена подробно и с юмором. Получили большое удовольствие от соприкосновения с историей. Места очень красивые, и природа, и архитектура. Огромное спасибо Юрию!!!
В
Виктор
5 окт 2023
Очень хороший экскурсовод! Даже дождь не испортил впечатление!
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