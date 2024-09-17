2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
Завтра в 08:30
4 окт в 08:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Неизведанный Великий Новгород
Погулять по древнейшему району города и оценить его старинные храмы на авторской экскурсии
Начало: У храма Спаса Преображения
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
4 700₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Аудиогид
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
«Особенной поездку сделает наша авторская аудиоповесть «Достоевский»
Завтра в 08:00
4 окт в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина17 сентября 2024Сапсибо Аркадию за проведенную экскурсию. Два часа пролетели незаметно.
- ББерезина17 августа 2024Огромное спасибо Аркадию! Подстроил маршрут под нашу большую компанию, очень интересно рассказывал! Приятный, знающий, культурный человек!
- ААнтонина8 августа 2024Замечательная необычная экскурсия по Новгородскому Кремлю. Материал бвл подан интересно, доступно. Дополнительно нам рассказали что еще интересного можно увидеть в музеях Кремля. Аркадий отлично разбирается в теме, отличный рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Авторские»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в октябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 4 700 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Великом Новгороде на 2024 год по теме «Авторские», 75 ⭐ отзывов, цены от 4700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь