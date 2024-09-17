Авторские экскурсии от местных гидов Великого Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Великом Новгороде, цены от 4 700 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Сказы Старого Новгорода
Пешая
75 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
Завтра в 08:30
4 окт в 08:00
5 600 за всё до 10 чел.
Неизведанный Великий Новгород
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Неизведанный Великий Новгород
Погулять по древнейшему району города и оценить его старинные храмы на авторской экскурсии
Начало: У храма Спаса Преображения
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
4 700 за всё до 6 чел.
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
На машине
7 часов
Аудиогид
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
«Особенной поездку сделает наша авторская аудиоповесть «Достоевский»
Завтра в 08:00
4 окт в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    17 сентября 2024
    Сказы Старого Новгорода
    Сапсибо Аркадию за проведенную экскурсию. Два часа пролетели незаметно.
  • Б
    Березина
    17 августа 2024
    Сказы Старого Новгорода
    Огромное спасибо Аркадию! Подстроил маршрут под нашу большую компанию, очень интересно рассказывал! Приятный, знающий, культурный человек!
    Огромное спасибо Аркадию! Подстроил маршрут под нашу большую компанию, очень интересно рассказывал! Приятный, знающий, культурный человек!Огромное спасибо Аркадию! Подстроил маршрут под нашу большую компанию, очень интересно рассказывал! Приятный, знающий, культурный человек!Огромное спасибо Аркадию! Подстроил маршрут под нашу большую компанию, очень интересно рассказывал! Приятный, знающий, культурный человек!Огромное спасибо Аркадию! Подстроил маршрут под нашу большую компанию, очень интересно рассказывал! Приятный, знающий, культурный человек!
  • А
    Антонина
    8 августа 2024
    Сказы Старого Новгорода
    Замечательная необычная экскурсия по Новгородскому Кремлю. Материал бвл подан интересно, доступно. Дополнительно нам рассказали что еще интересного можно увидеть в музеях Кремля. Аркадий отлично разбирается в теме, отличный рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сказы Старого Новгорода
  2. Неизведанный Великий Новгород
  3. На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Софийский собор
  5. Самое главное
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Рюриково Городище
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в октябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 4 700 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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