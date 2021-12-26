Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу

Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию к сердцу нашего города

Индивидуально
для 5 чел.
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию к сердцу нашего города. Во время программы вы познакомитесь с Новгородским Кремлем, самым древним русским храмом — Софийским собором и пройдетесь по Ярославову дворищу с Древним Торгом.
Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу
Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу
Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу
Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу
Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу

Что вы увидите 🤩

  • Кремль
  • Памятник 1000-летию России
  • Софийский собор
  • Софийская Звонница
  • Ярославов дворище
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Маршрут

Новгородский Кремль — Софийский собор — Ярославово дворище и Древний Торг

Об экскурсии

Новгородский Кремль — один из древнейших Кремлей России и практически единственный, сохранивший всю крепостную стену постройки XV - XVII веков.
Вы увидите первую готическую постройку Великого Новгорода — Владычную палату, рассмотрите 129 фигур видных исторических деятелей, составивших славу страны, на памятнике 1000-летия России, услышите занимательный рассказ о башнях кремля и Софийской звоннице, увидите вторую после Московского Кремля часовую башню — Часозвоню и удивительный по красоте ансамбль древних храмов на Ярославовом дворище.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет в Софийский собор
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Великий Новгород, Сенная площадь
Завершение: г. Великий Новгород, Ярославово дорище
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Внимание!
  • дополнительно оплачивается входной билет в Софийский собор: 140 руб. /взрослые, 60 руб. /школьники.
  • время проведения экскурсий в Софийском соборе — с 12:00 до 17:00.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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