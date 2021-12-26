Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу

Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию к сердцу нашего города
Индивидуально
для 5 чел.
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию к сердцу нашего города. Во время программы вы познакомитесь с Новгородским Кремлем, самым древним русским храмом — Софийским собором и пройдетесь по Ярославову дворищу с Древним Торгом.
Что вы увидите 🤩
- Кремль
- Памятник 1000-летию России
- Софийский собор
- Софийская Звонница
- Ярославов дворище
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Маршрут
Новгородский Кремль — Софийский собор — Ярославово дворище и Древний Торг
Об экскурсии
Новгородский Кремль — один из древнейших Кремлей России и практически единственный, сохранивший всю крепостную стену постройки XV - XVII веков.
Вы увидите первую готическую постройку Великого Новгорода — Владычную палату, рассмотрите 129 фигур видных исторических деятелей, составивших славу страны, на памятнике 1000-летия России, услышите занимательный рассказ о башнях кремля и Софийской звоннице, увидите вторую после Московского Кремля часовую башню — Часозвоню и удивительный по красоте ансамбль древних храмов на Ярославовом дворище.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входной билет в Софийский собор
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Великий Новгород, Сенная площадьЗавершение: г. Великий Новгород, Ярославово дорище
- Когда и сколько длится
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Внимание!
- дополнительно оплачивается входной билет в Софийский собор: 140 руб. /взрослые, 60 руб. /школьники.
- время проведения экскурсий в Софийском соборе — с 12:00 до 17:00.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно
Наталья
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