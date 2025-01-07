Витославлицы: живая история

Витославлицы - это уникальный музей под открытым небом, где можно увидеть архитектурные памятники и погрузиться в атмосферу древней Руси.Экскурсия предлагает прогулку по деревенским улицам, посещение изб и амбаров, знакомство с

этнографическими традициями и суевериями. Это отличная возможность узнать о жизни и верованиях древних славян, увидеть старинные рукописи и культовые предметы. Прогулка длится около двух часов, поэтому стоит одеться теплее. Билеты приобретаются отдельно

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

О моём подходе

Я встречу вас в традиционном женском костюме Новгородской губернии 19 — начала 20 веков. Так начнётся путешествие по музею, в ходе которого вы попадёте в особенный мир русской деревни. Я много лет изучаю его и знаю, что многие вещи остаются за гранью понимания современного человека. Поэтому будем не только осматривать здания и экспонаты, но и погружаться в рассказы и воспоминания людей.

Что вас ожидает

Территория музея наполнена деревянными домиками, мельницами и другими архитектурными сооружениями, которые бережно искали и везли со всей страны. Это бани, сараи, амбары и прочие постройки, куда мы обязательно заглянем. Мы прогуляемся по импровизированному поселению и ощутим дух ушедшего времени. Я покажу:

уникальные экспонаты, связанные с историей и культурой древнерусского города

древние иконы и культовые предметы, которые расскажут о жизни и верованиях древних славян

старинные рукописи и предметы быта

археологические находки, раскрывающие историю города

Организационные детали