Витославлицы: живая история

Витославлицы - это уникальный музей под открытым небом, где можно увидеть архитектурные памятники и погрузиться в атмосферу древней Руси.
Экскурсия предлагает прогулку по деревенским улицам, посещение изб и амбаров, знакомство с
Экскурсия предлагает прогулку по деревенским улицам, посещение изб и амбаров, знакомство с
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 📜 Старинные рукописи и иконы
- 🌾 Погружение в атмосферу древней деревни
- 🎭 Узнаете о традициях и суевериях
- 🕰️ Путешествие во времени
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Деревянные домики
- Мельницы
- Бани
- Сараи
- Амбары
Описание экскурсии
О моём подходе
Я встречу вас в традиционном женском костюме Новгородской губернии 19 — начала 20 веков. Так начнётся путешествие по музею, в ходе которого вы попадёте в особенный мир русской деревни. Я много лет изучаю его и знаю, что многие вещи остаются за гранью понимания современного человека. Поэтому будем не только осматривать здания и экспонаты, но и погружаться в рассказы и воспоминания людей.
Что вас ожидает
Территория музея наполнена деревянными домиками, мельницами и другими архитектурными сооружениями, которые бережно искали и везли со всей страны. Это бани, сараи, амбары и прочие постройки, куда мы обязательно заглянем. Мы прогуляемся по импровизированному поселению и ощутим дух ушедшего времени. Я покажу:
- уникальные экспонаты, связанные с историей и культурой древнерусского города
- древние иконы и культовые предметы, которые расскажут о жизни и верованиях древних славян
- старинные рукописи и предметы быта
- археологические находки, раскрывающие историю города
Организационные детали
- Нужно подготовиться к довольно продолжительной прогулке (2 часа). Одевайтесь теплее — рядом озёра, будет ветрено
- Трансфер к месту начала экскурсии не предоставляется
- Билеты в стоимость экскурсии не входят, оплачиваются отдельно в кассе музея. Взрослые — 300 руб., учащиеся — 200 руб., дети до 14 лет — бесплатно
- Важно! Правилами музея запрещено проносить с собой в посещаемые объекты напитки (чай, кофе) в открытых ёмкостях, а таже еду и снеки. Воду в бутылках с хорошо закрывающейся крышкой — можно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории музея Витославлицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 82 туристов
Всем привет! Меня зовут Инна, и я гид. Но кроме этого несколько лет являлась сотрудником музея «Витославлицы» (Великий Новгород). Предлагаю экскурсионные прогулки по нашему музею с погружением в прошлое. ЖивуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 янв 2025
Инна человек, знающий тему. Хорошо разбирающийся в истории. Очень приятный рассказчик. Мне не хватило заинтересованности всех присутствующих. С нами был сын 9 лет. На него не было никакого внимания. Ему было очень скучно. Мы в Новгороде были на 3 индивидуальных экскурсиях и мне есть с чем сравнивать. Для взрослых очень рекомендую.
Е
Екатерина
4 янв 2025
Это не первый наш Музей деревянного зодчества. Но, несомненно, самый интересный, благодаря Инне. Узнали много интересного не только о жизни и традициях местных жителей, но и о том, как некоторые экспонаты появились в музее.
Татьяна
28 ноя 2024
Отличная экскурсия, спасибо, Инна! Погодка была не очень, но это абсолютно не повлияло. Рекомендую!
Е
Екатерина
4 мая 2024
Экскурсия просто замечательная. Мы ходили вместе с Инной больше двух часов. Очень легкое и интересное повествование, не замечаешь как время летит. Заглянули во все открытые в этот день экспозиционные объекты.
Л
Лара
29 апр 2024
Отличная экскурсия. Мы и по орали и много нового узнали. Инна рассказывала о быте с интересными фактами. А так же немного мистических историй. Было очень интересно. Спасибо большое
Т
Татьяна
15 апр 2024
Было очень интересно, приятно и неутомительно. Все просто замечательно!
Я
Ян
2 апр 2024
Спасибо Инне за отличное погружение в историческую атмосферу Новгородских жителей! Однозначно рекомендуем с семьей!
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