Витославлицы: живая история

Путешествие в Витославлицы - это уникальная возможность прикоснуться к древнерусской культуре и традициям, погрузившись в атмосферу прошлого
Витославлицы - это уникальный музей под открытым небом, где можно увидеть архитектурные памятники и погрузиться в атмосферу древней Руси.

Экскурсия предлагает прогулку по деревенским улицам, посещение изб и амбаров, знакомство с
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этнографическими традициями и суевериями.

Это отличная возможность узнать о жизни и верованиях древних славян, увидеть старинные рукописи и культовые предметы. Прогулка длится около двух часов, поэтому стоит одеться теплее. Билеты приобретаются отдельно

4.86
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
  • 📜 Старинные рукописи и иконы
  • 🌾 Погружение в атмосферу древней деревни
  • 🎭 Узнаете о традициях и суевериях
  • 🕰️ Путешествие во времени
Витославлицы: живая история
Витославлицы: живая история
Витославлицы: живая история
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Деревянные домики
  • Мельницы
  • Бани
  • Сараи
  • Амбары

Описание экскурсии

О моём подходе

Я встречу вас в традиционном женском костюме Новгородской губернии 19 — начала 20 веков. Так начнётся путешествие по музею, в ходе которого вы попадёте в особенный мир русской деревни. Я много лет изучаю его и знаю, что многие вещи остаются за гранью понимания современного человека. Поэтому будем не только осматривать здания и экспонаты, но и погружаться в рассказы и воспоминания людей.

Что вас ожидает

Территория музея наполнена деревянными домиками, мельницами и другими архитектурными сооружениями, которые бережно искали и везли со всей страны. Это бани, сараи, амбары и прочие постройки, куда мы обязательно заглянем. Мы прогуляемся по импровизированному поселению и ощутим дух ушедшего времени. Я покажу:

  • уникальные экспонаты, связанные с историей и культурой древнерусского города
  • древние иконы и культовые предметы, которые расскажут о жизни и верованиях древних славян
  • старинные рукописи и предметы быта
  • археологические находки, раскрывающие историю города

Организационные детали

  • Нужно подготовиться к довольно продолжительной прогулке (2 часа). Одевайтесь теплее — рядом озёра, будет ветрено
  • Трансфер к месту начала экскурсии не предоставляется
  • Билеты в стоимость экскурсии не входят, оплачиваются отдельно в кассе музея. Взрослые — 300 руб., учащиеся — 200 руб., дети до 14 лет — бесплатно
  • Важно! Правилами музея запрещено проносить с собой в посещаемые объекты напитки (чай, кофе) в открытых ёмкостях, а таже еду и снеки. Воду в бутылках с хорошо закрывающейся крышкой — можно
Остались вопросы?

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Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На территории музея Витославлицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Т
7 янв 2025
Инна человек, знающий тему. Хорошо разбирающийся в истории. Очень приятный рассказчик. Мне не хватило заинтересованности всех присутствующих. С нами был сын 9 лет. На него не было никакого внимания. Ему было очень скучно. Мы в Новгороде были на 3 индивидуальных экскурсиях и мне есть с чем сравнивать. Для взрослых очень рекомендую.
Е
4 янв 2025
Это не первый наш Музей деревянного зодчества. Но, несомненно, самый интересный, благодаря Инне. Узнали много интересного не только о жизни и традициях местных жителей, но и о том, как некоторые экспонаты появились в музее.
Татьяна
28 ноя 2024
Отличная экскурсия, спасибо, Инна! Погодка была не очень, но это абсолютно не повлияло. Рекомендую!
Отличная экскурсия, спасибо, Инна! Погодка была не очень, но это абсолютно не повлияло. Рекомендую!Отличная экскурсия, спасибо, Инна! Погодка была не очень, но это абсолютно не повлияло. Рекомендую!Отличная экскурсия, спасибо, Инна! Погодка была не очень, но это абсолютно не повлияло. Рекомендую!
Е
4 мая 2024
Экскурсия просто замечательная. Мы ходили вместе с Инной больше двух часов. Очень легкое и интересное повествование, не замечаешь как время летит. Заглянули во все открытые в этот день экспозиционные объекты.
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Находились там столько времени, сколько нам было нужно, без спешки и суеты. Было очень интересно послушать историю каждого здания и их настоящих владельцев. Удалось проникнуться атмосферой русской деревни и быта. Рекомендуем всем, кто планирует посетить Витославлицы выбрать индивидуальную экскурсию с Инной.

Л
29 апр 2024
Отличная экскурсия. Мы и по орали и много нового узнали. Инна рассказывала о быте с интересными фактами. А так же немного мистических историй. Было очень интересно. Спасибо большое
Т
15 апр 2024
Было очень интересно, приятно и неутомительно. Все просто замечательно!
Я
2 апр 2024
Спасибо Инне за отличное погружение в историческую атмосферу Новгородских жителей! Однозначно рекомендуем с семьей!

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