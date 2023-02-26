Путешествие посвящено монастырям, чьи корни тянутся почти на тысячу лет вглубь — в былинные времена Древней Руси. Под гнётом веков их первозданный облик полностью не сохранился, но «намоленность» и историко-архитектурная значимость делают эти места особыми. В чём же состоит их ценность, вы узнаете на экскурсии, а благодатную атмосферу ощутите, как только попадёте на территории обителей.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Варлаамо-Хутынский монастырь

Вы услышите интересную историю, связанную с названием духовного центра. Узнаете о незаурядном пути преподобного Варлаама Хутынского и его чудесах, вошедших в священные предания новгородской земли. Проследите ключевые вехи в прошлом монастыря, который пользовался особой благосклонностью древнерусских правителей. Рассмотрите архитектуру построек. Побываете на могиле известного поэта и государственного деятеля 18 века Гавриила Державина. Сможете подняться на святую горку и испить целебной воды из колодца. А также при желании отведаете домашнюю монастырскую выпечку и другую продукцию, изготовленную послушниками.

Юрьев монастырь

Затем мы отправимся на другой конец города, в южные окрестности. Здесь, на берегу реки Волхов вы посетите духовный центр Новгородской республики, по преданию основанный князем Ярославом Мудрым. Это один из древнейших монастырей страны. Вы узнаете историю происхождения Георгиевского собора, одного из старейших сохранившихся памятников русской архитектуры, и выясните, какой вклад внёс сам Карл Росси в художественный ансамбль. Поговорим о расцвете обители в 12-13 веках и её статусе южного форпоста Великого Новгорода.

Организационные детали