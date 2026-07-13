Хутынский и Юрьев монастыри - древние святыни Великого Новгорода (на вашем авто)
Погрузитесь в историю Древней Руси, посетив Хутынский и Юрьев монастыри. Ощутите благодатную атмосферу и узнайте об их значимости
Путешествие к Хутынскому и Юрьеву монастырям Великого Новгорода откроет перед вами страницы истории, уходящие вглубь веков.
Варлаамо-Хутынский монастырь, основанный преподобным Варлаамом, известен своими чудесами и архитектурой. Здесь вы сможете посетить могилу читать дальшеуменьшить
Гавриила Державина и попробовать монастырскую выпечку.
Юрьев монастырь, основанный князем Ярославом Мудрым, удивит вас Георгиевским собором и вкладом Карла Росси. Экскурсия проходит на вашем автомобиле, что обеспечивает комфорт и удобство. Гид расскажет о значимых событиях и людях, связанных с этими местами
Лучше всего посещать Хутынский и Юрьев монастыри в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться красотой природы и архитектуры без лишних забот о погодных условиях. В мае, сентябре и октябре также можно отправиться на экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные дни, которые могут ограничить комфорт пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Варлаамо-Хутынский монастырь
Юрьев монастырь
Георгиевский собор
Могила Гавриила Державина
Описание экскурсии
Варлаамо-Хутынский монастырь
Вы услышите интересную историю, связанную с названием духовного центра. Узнаете о незаурядном пути преподобного Варлаама Хутынского и его чудесах, вошедших в священные предания новгородской земли. Проследите ключевые вехи в прошлом монастыря, который пользовался особой благосклонностью древнерусских правителей. Рассмотрите архитектуру построек. Побываете на могиле известного поэта и государственного деятеля 18 века Гавриила Державина. Сможете подняться на святую горку и испить целебной воды из колодца. А также при желании отведаете домашнюю монастырскую выпечку и другую продукцию, изготовленную послушниками.
Юрьев монастырь
Затем мы отправимся на другой конец города, в южные окрестности. Здесь, на берегу реки Волхов вы посетите духовный центр Новгородской республики, по преданию основанный князем Ярославом Мудрым. Это один из древнейших монастырей страны. Вы узнаете историю происхождения Георгиевского собора, одного из старейших сохранившихся памятников русской архитектуры, и выясните, какой вклад внёс сам Карл Росси в художественный ансамбль. Поговорим о расцвете обители в 12-13 веках и её статусе южного форпоста Великого Новгорода.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5327 туристов
Добрый день! Меня зовут Анна, я представляю команду гидов в Великом Новгороде. Мы поможем вам прикоснуться к богатой истории нашего края и посетить его самые интересные места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
–
2
–
1
–
С
Сергей
Экскурсия прошла отлично. Добрые впечатления от города и представляемых объектах. Экскурсовод Эльвира интересно рассказала об истории и настоящем В. Новгорода. Нашей семье понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Владимир
все прошло замечательно в полнлм соответствии стзаявленной программой. экскурсия была очень интересной!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Спасибо огромное за отлично проведенную экскурсию. Наша группа провела с экскурсоводом Ольгой незабываемые часы увлекательного погружения в историю Великого Новгорода. Благодарим за организацию.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Галина
Огромное спасибо!!! Все было организованно по высшему разряду. Экскурсовод Эльвира,была на высоте и очень интересно вела экскурсию!!! Контакт по организации вели с Анной,все вопросы решались положительно и быстро. Замечательный водитель,!!!! На будущее будем организовывать свой досуг,только через Вас. Желаем процветания и успехов!!! Семья Сергеевых из Санкт Петербурга.
Вам был полезен этот отзыв?
Софья
Благодаря профессионализму экскурсовода Ольги, экскурсия прошла на высшем уровне. Ну очень было приятно слушать интересный рассказ. Маршрут был грамотно составлен. Всё было связно и ничего из вида не упускалось. Считаю, что нам очень повезло. Рекомендую. 👍👍👍🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Борис
Хороший маршрут, экскурсовод Ольга, предоставили комфортный микроавтобус, незабываемые впечатления. К сожалению, экскурсия по Юрьеву монастырю была необоснованно сокращена и вся экскурсия длилась не 3 часа, как планировалось, а 2,5 часа.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии на «Хутынский и Юрьев монастыри - древние святыни Великого Новгорода (на вашем авто)»