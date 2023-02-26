Вы услышите интересную историю, связанную с названием духовного центра. Узнаете о незаурядном пути преподобного Варлаама Хутынского и его чудесах, вошедших в священные предания новгородской земли. Проследите ключевые вехи в прошлом монастыря, который пользовался особой благосклонностью древнерусских правителей. Рассмотрите архитектуру построек. Побываете на могиле известного поэта и государственного деятеля 18 века Гавриила Державина. Сможете подняться на святую горку и испить целебной воды из колодца. А также при желании отведаете домашнюю монастырскую выпечку и другую продукцию, изготовленную послушниками.
Затем мы отправимся на другой конец города, в южные окрестности. Здесь, на берегу реки Волхов вы посетите духовный центр Новгородской республики, по преданию основанный князем Ярославом Мудрым. Это один из древнейших монастырей страны. Вы узнаете историю происхождения Георгиевского собора, одного из старейших сохранившихся памятников русской архитектуры, и выясните, какой вклад внёс сам Карл Росси в художественный ансамбль. Поговорим о расцвете обители в 12-13 веках и её статусе южного форпоста Великого Новгорода.