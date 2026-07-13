Путешествие к Хутынскому и Юрьеву монастырям Великого Новгорода откроет перед вами страницы истории, уходящие вглубь веков.Варлаамо-Хутынский монастырь, основанный преподобным Варлаамом, известен своими чудесами и архитектурой. Здесь вы сможете посетить могилу

Гавриила Державина и попробовать монастырскую выпечку. Юрьев монастырь, основанный князем Ярославом Мудрым, удивит вас Георгиевским собором и вкладом Карла Росси. Экскурсия проходит на вашем автомобиле, что обеспечивает комфорт и удобство. Гид расскажет о значимых событиях и людях, связанных с этими местами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посещать Хутынский и Юрьев монастыри в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться красотой природы и архитектуры без лишних забот о погодных условиях. В мае, сентябре и октябре также можно отправиться на экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные дни, которые могут ограничить комфорт пребывания на открытом воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.