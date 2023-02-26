Хутынский и Юрьев монастыри - древние святыни Великого Новгорода

О чудотворцах, князьях и каменном зодчестве в поездке по православным центрам новгородской земли

5
2 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Путешествие посвящено монастырям, чьи корни тянутся почти на тысячу лет вглубь — в былинные времена Древней Руси.

Под гнётом веков их первозданный облик полностью не сохранился, но «намоленность» и историко-архитектурная значимость делают эти места особыми.

В чём же состоит их ценность, вы узнаете на экскурсии, а благодатную атмосферу ощутите, как только попадёте на территории обителей.
Хутынский и Юрьев монастыри - древние святыни Великого Новгорода
Хутынский и Юрьев монастыри - древние святыни Великого Новгорода
Хутынский и Юрьев монастыри - древние святыни Великого Новгорода
Хутынский и Юрьев монастыри - древние святыни Великого Новгорода
Хутынский и Юрьев монастыри - древние святыни Великого Новгорода
Хутынский и Юрьев монастыри - древние святыни Великого Новгорода
Хутынский и Юрьев монастыри - древние святыни Великого Новгорода
Ближайшие даты:
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Варлаамо-Хутынский монастырь

Вы услышите интересную историю, связанную с названием духовного центра. Узнаете о незаурядном пути преподобного Варлаама Хутынского и его чудесах, вошедших в священные предания новгородской земли. Проследите ключевые вехи в прошлом монастыря, который пользовался особой благосклонностью древнерусских правителей. Рассмотрите архитектуру построек. Побываете на могиле известного поэта и государственного деятеля 18 века Гавриила Державина. Сможете подняться на святую горку и испить целебной воды из колодца. А также при желании отведаете домашнюю монастырскую выпечку и другую продукцию, изготовленную послушниками.

Юрьев монастырь

Затем мы отправимся на другой конец города, в южные окрестности. Здесь, на берегу реки Волхов вы посетите духовный центр Новгородской республики, по преданию основанный князем Ярославом Мудрым. Это один из древнейших монастырей страны. Вы узнаете историю происхождения Георгиевского собора, одного из старейших сохранившихся памятников русской архитектуры, и выясните, какой вклад внёс сам Карл Росси в художественный ансамбль. Поговорим о расцвете обители в 12-13 веках и её статусе южного форпоста Великого Новгорода.

Организационные детали

  • Транспорт не включен в стоимость. Мы можем провести экскурсию на вашем автомобиле или организовать трансфер: до 3 чел. — 2500 руб., до 6 чел. — 3300 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
26 фев 2023
Спасибо огромное за отлично проведенную экскурсию.
Наша группа провела с экскурсоводом Ольгой незабываемые часы увлекательного погружения в историю Великого Новгорода. Благодарим за организацию.
Леонид
24 фев 2023
Экскурсию с нами проводила Ольга. Крайне интересный рассказчик и в совершенстве владеет материалом. Спасибо ей, рекомендую данную экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
История и архитектура
Летние
Религиозные
Выездные
Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Великого Новгорода

Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
23 отзыва
Часто заказывают
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Исследовать исторический центр на нескучной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
на Софийской площади
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
3 500 за всё до 6 чел.
Великий Новгород на авто
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Максим
Максим
151 отзыв
Великий Новгород на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу страны
в районе кремля
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
7 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по древней Новгородской земле
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Елена
Елена
37 отзывов
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
1 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Великом Новгороде
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ