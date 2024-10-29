Приглашаем вас погрузиться в атмосферу древней Руси. В музее «Витославлицы» вы познакомитесь с уникальными деревянными памятниками архитектуры.
Полюбуетесь Свято-Юрьевым монастырём — одним из старейших в России, оцените его главный храм — Георгиевский собор. И увидите Перынский скит, где некогда находилось языческое капище.
Полюбуетесь Свято-Юрьевым монастырём — одним из старейших в России, оцените его главный храм — Георгиевский собор. И увидите Перынский скит, где некогда находилось языческое капище.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Музей «Витославлицы»
На территории необычного музея под открытым небом множество уникальных экспонатов — избы, мельница, часовня и другие постройки. Произведения деревянного зодчества были бережно перевезены сюда со всей страны. Мы прогуляемся, осмотрим строения 12-18 веков и ощутим дух ушедших времен.
Свято-Юрьев монастырь
Вы увидите 52-метровую колокольню и пять корпусов первого православного монастыря Новгородской земли. Оцените величие Георгиевского собора, сохранившегося с домонгольского периода. А за стенами монастыря осмотрите Перынский скит, где в незапамятные времена находилось славянское капище Перуна.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Lada
- Скит, монастырь и собор мы осматриваем снаружи
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в «Витославлицы»: взрослые — 300 ₽, учащиеся старше 14 лет — 200 ₽, дети до 14 лет бесплатно
- Экскурсию можно провести на вашем транспорте — 6500 ₽
- По желанию за доплату можно осмотреть Георгиевский собор внутри: 600 ₽ — экскурсионный сбор и 200 ₽ с чел. — входной билет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной пл
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 10913 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
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