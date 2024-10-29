Приглашаем вас погрузиться в атмосферу древней Руси. В музее «Витославлицы» вы познакомитесь с уникальными деревянными памятниками архитектуры. Полюбуетесь Свято-Юрьевым монастырём — одним из старейших в России, оцените его главный храм — Георгиевский собор. И увидите Перынский скит, где некогда находилось языческое капище.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Музей «Витославлицы»

На территории необычного музея под открытым небом множество уникальных экспонатов — избы, мельница, часовня и другие постройки. Произведения деревянного зодчества были бережно перевезены сюда со всей страны. Мы прогуляемся, осмотрим строения 12-18 веков и ощутим дух ушедших времен.

Свято-Юрьев монастырь

Вы увидите 52-метровую колокольню и пять корпусов первого православного монастыря Новгородской земли. Оцените величие Георгиевского собора, сохранившегося с домонгольского периода. А за стенами монастыря осмотрите Перынский скит, где в незапамятные времена находилось славянское капище Перуна.

Организационные детали