Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю

Женский монастырь Новгородской епархии Русской православной церкви расположен на правом берегу реки Волхов, на северной окраине деревни Хутынь. Монастырь был основан в 1192 году преподобным Варлаамом Хутынским.

В Спасо-Преображенском соборе находятся мощи Преподобного Варлаама Хутынского, а также прах русского поэта, государственного деятеля Российской Империи, сенатора, действительного тайного советника Гавриила Романовича Державина и его супруги Дарьи.
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30

Что вас ожидает:

  • Церковь Бориса и Глеба в Плотниках
  • Церковь Иоанна Богослова на Витке
  • Церковь Петра и Павла в Кожевниках
  • Зверин Женский Монастырь
  • Антониев Монастырь
  • Церковь Успения Божьей Матери в Колмово
  • Деревяницкий монастырь
  • Церковь Святого Никиты
  • Варлаамо-Хутынский монастырь

Описание экскурсии

С воды вы сможете увидеть:

  • Церковь Бориса и Глеба в Плотниках — храм построен на берегу реки Волхов в 1536 году. Братья Борис и Глеб были первыми канонизированными русскими святыми.
  • Церковь Иоанна Богослова на Витке была заложена в 1383 году на месте, где в Волхов впадала небольшая извилистая речка.
  • Церковь Петра и Павла. Место, где расположился храм в Новгороде, называлось Коже́вники. Здесь размещались мастерские по обработке кожи. Первое упоминание о деревянной Петропавловской церкви относится к 1227 году.
  • Зверин Женский Монастырь. Монастырь не имеет точной даты основания. В летописи самое первое упоминание относится к 1148 году.
  • Антониев Монастырь, основанный в далёком 1106 году. Основателем монастыря является преподобный Антоний Ри́млянин. В наши дни в прибрежных корпусах монастыря располагается уникальная мастерская реставрации фундаментальной живописи имени Грековых.
  • Церковь Успения Божьей Матери в Колмово. Церковь необычной формы на берегу является напоминанием о стоящем здесь Ко́лмовском монастыре. Сам монастырь впервые упоминается в летописи в 1392 года, когда были заложены фундаменты каменного храма.
  • Деревяницкий монастырь впервые упоминается в летописи в 1335 году, тогда был построен первый каменный храм в честь Воскресения Христова.
Церковь Святого Никиты — храм посвящён епископу Никите Новгородскому, правящему в Новгороде в начале 12 века. Сам Никита родился в Киеве, в раннем возрасте принял монашество и жил в Киево-Печё́рском монастыре. В 1096 году его возвели в сан епископа и отправили на служение в Новгород. Важная информация:.
Церковь Святого Никиты — храм посвящён епископу Никите Новгородскому, правящему в Новгороде в начале 12 века. Сам Никита родился в Киеве, в раннем возрасте принял монашество и жил в Киево-Печё́рском монастыре. В 1096 году его возвели в сан епископа и отправили на служение в Новгород. Важная информация:.
Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала.

Водная прогулка проводится ежедневно согласно расписанию.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (14+)2 500 ₽
Детский (до 14 лет)2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Бориса и Глеба в Плотниках
  • Церковь Иоанна Богослова на Витке
  • Церковь Петра и Павла в Кожевниках
  • Зверин Женский Монастырь
  • Антониев Монастырь
  • Церковь Успения Божьей Матери в Колмово
  • Деревяницкий монастырь
  • Церковь Святого Никиты
  • Варлаамо-Хутынский монастырь
Что включено
  • Речная прогулка
Место начала и завершения?
Центральный причал «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: Водная прогулка проводится ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала
  • Экскурсия может быть отменена по причине неблагоприятных погодных условий
  • Посадка на судно осуществляется в порядке «живой очереди»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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