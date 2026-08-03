Приглашаю в насыщенное исторической путешествие по удивительным окрестностям Великого Новгорода! Вы посетите резиденцию легендарного Рюрика, полюбуетесь прекрасными пейзажами с берегов Волхова и расшифруете фресковые ансамбли Средневековья. А ещё узнаете, почему Великий Новгород считают родиной России и другие интересные факты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от 7600 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Великом Новгороде

Описание экскурсии

Церковь Успения на Волотовом поле. Вы осмотрите церковь 14 века и услышите её богатую историю. Если она будет открыта, мы зайдём внутрь и полюбуемся фресковым ансамблем, предположительно выполненным учениками Феофана Грека.

Церковь Спаса на Нередице. Это последний княжеский храм Великого Новгорода с фрагментами живописи 12 века.

Рюриково городище. Место, где жил легендарный князь Рюрик. Оно считается родиной российской государственности. Я поделюсь подробной историей городища и покажу, что от него осталось.

Варлаамо-Хутынский монастырь. Любимая обитель новгородцев и место свершения многих знаковых исторических событий. Вы услышите о чудесах, предсказанных Святым Варлаамом. Рассмотрите древнюю икону «Видение пономаря Тарасия» и узнаете, что связывало с новгородчиной Державина.

Комплекс Антониева монастыря, который частично сохранил свой исторический ансамбль. Вы увидите Рождественский собор 12 века, ныне музей фресковой живописи (посещение по желанию), а также действующий храм 16 века, бывшую духовную семинарию и братский корпус. Услышите потрясающую историю Антония Римского — почитаемого новгородского святого.

Михалицкий (Рождественский) монастырь. Ныне не действующий, но сохранивший два средневековых храма, один из которых передан старообрядцам.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет увидеть древние храмы Новгородчины и получить объёмное представление об истории этой древней земли.

Организационные детали