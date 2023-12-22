Древние храмы Новгородчины на авто
Индивидуальная экскурсия в Великом Новгороде

Варлаамо-Хутынский монастырь, Рюриково городище и церкви 12-14 веков с профессиональным гидом

Приглашаю в насыщенное исторической путешествие по удивительным окрестностям Великого Новгорода! Вы посетите резиденцию легендарного Рюрика, полюбуетесь прекрасными пейзажами с берегов Волхова и расшифруете фресковые ансамбли Средневековья. А ещё узнаете, почему Великий Новгород считают родиной России и другие интересные факты.
Древние храмы Новгородчины на авто
Древние храмы Новгородчины на авто
Древние храмы Новгородчины на авто
Древние храмы Новгородчины на авто
Древние храмы Новгородчины на авто
Древние храмы Новгородчины на авто
Ближайшие даты:
22
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Описание

Что вас ожидает

Церковь Успения на Волотовом поле. Вы осмотрите церковь 14 века и услышите её богатую историю. Если она будет открыта, мы зайдём внутрь и полюбуемся фресковым ансамблем, предположительно выполненным учениками Феофана Грека.

Церковь Спаса на Нередице. Это последний княжеский храм Великого Новгорода с фрагментами живописи 12 века.

Рюриково городище. Место, где жил легендарный князь Рюрик. Оно считается родиной российской государственности. Я поделюсь подробной историей городища и покажу, что от него осталось.

Варлаамо-Хутынский монастырь. Любимая обитель новгородцев и место свершения многих знаковых исторических событий. Вы услышите о чудесах, предсказанных Святым Варлаамом. Увидите древнюю икону «Видение пономаря Тарасия» и узнаете, что связывало с новгородчиной Державина.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет увидеть древние храмы Новгородчины и получить объёмное представление об истории этой древней земли.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Camry. Транспорт включён в стоимость.
  • Варлаамо-Хутынский монастырь действующий, посещение бесплатно
  • Церкви не действуют и открыты не всегда. Если будет возможность зайти, входные билеты оплачиваются дополнительно — по 150 руб. с человека, дети до 14 лет бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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