Варлаамо-Хутынский монастырь, Рюриково городище и церкви 12-14 веков с профессиональным гидом
Приглашаю в насыщенное исторической путешествие по удивительным окрестностям Великого Новгорода! Вы посетите резиденцию легендарного Рюрика, полюбуетесь прекрасными пейзажами с берегов Волхова и расшифруете фресковые ансамбли Средневековья. А ещё узнаете, почему Великий Новгород считают родиной России и другие интересные факты.
Церковь Успения на Волотовом поле. Вы осмотрите церковь 14 века и услышите её богатую историю. Если она будет открыта, мы зайдём внутрь и полюбуемся фресковым ансамблем, предположительно выполненным учениками Феофана Грека.
Церковь Спаса на Нередице. Это последний княжеский храм Великого Новгорода с фрагментами живописи 12 века.
Рюриково городище. Место, где жил легендарный князь Рюрик. Оно считается родиной российской государственности. Я поделюсь подробной историей городища и покажу, что от него осталось.
Варлаамо-Хутынский монастырь. Любимая обитель новгородцев и место свершения многих знаковых исторических событий. Вы услышите о чудесах, предсказанных Святым Варлаамом. Рассмотрите древнюю икону «Видение пономаря Тарасия» и узнаете, что связывало с новгородчиной Державина.
Комплекс Антониева монастыря, который частично сохранил свой исторический ансамбль. Вы увидите Рождественский собор 12 века, ныне музей фресковой живописи (посещение по желанию), а также действующий храм 16 века, бывшую духовную семинарию и братский корпус. Услышите потрясающую историю Антония Римского — почитаемого новгородского святого.
Михалицкий (Рождественский) монастырь. Ныне не действующий, но сохранивший два средневековых храма, один из которых передан старообрядцам.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет увидеть древние храмы Новгородчины и получить объёмное представление об истории этой древней земли.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Camry. Транспорт включён в стоимость.
Варлаамо-Хутынский монастырь действующий, посещение бесплатно
Церкви не действуют и открыты не всегда. Если будет возможность зайти, входные билеты оплачиваются дополнительно — по 150 ₽ с чел., дети до 14 лет бесплатно.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 780 туристов
Уже много лет провожу экскурсии по Великому Новгороду и Новгородской области. Имею профильное образование в сфере истории и искусствоведения, а также федеральную аккредитацию.
Я за индивидуальный подход, поэтому всегда учитываю пожелания читать дальшеуменьшить
гостей. Если вы хотите, чтобы информация была более доступна для деток, то и здесь проблем не будет. Искренне люблю свой прекрасный древний город и с радостью поделюсь этой любовью с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Дата посещения: 31 июл 2026
Экскурсия с Юлией прошла замечательно.Всё прошло очень позитивно, необыкновенно интересно и комфортно.Экскурсия с художником, историком, патриотом своего города и прекрасным водителем оставляет самое хорошее впечатление.Всем рекомендуем.
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Елена
Очень понравилась автоэкскурсия по Новгороду и окрестностям,которую провела Юлия. На несколько часов она с лёгкостью погрузила в древнюю историю Новгородской Руси: призвание Рюрика, становление города и русской государственности,особенности архитектуры и читать дальшеуменьшить
живописи,торговля и ремесло, быт, нравы и религиозная жизнь горожан, легенды и загадки Средневековья - обо всём этом и многом другом шла речь и по дороге в автомобиле,и во время остановок и пеших прогулок по чудесным местам "откуда есть пошла Русская земля". Профессионально проведённая экскурсия оставила неизгладимые впечатления и желание вернуться сюда вновь. Огромное спасибо Юлии!
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Энкира
Юлия провела нас по удивительному маршруту - от зарождения Руси и главных достопримечательностей русского средневековья. Помимо основной программы, Юлия также с легкостью ответила на наши вопросы по истории Новгорода - очень рекомендуем!
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Алексей
Спасибо за интереснейшую экскурсию. Понравилось буквально всё. Отличное знание материала, интереснейший рассказ, прекрасно построенный маршрут. Очень рекомендую!!!
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Е
Екатерина
Спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге!! Юлия историк, искусствовед, высокий уровень профессионализма чувствуется уже с первых минут экскурсии! Очень грамотная речь, приятный голос, широкий кругозор, глубокие знания- все читать дальшеуменьшить
это удивительным образом сочетается в одном человеке. Моя дочь изучает историю искусств, задавала вопросы, Юлия отвечала на них очень развернуто, помогала разобрать отдельные архитектурные детали, приводила примеры, сравнения с другими архитектурными сооружениями.
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Н
Наталья
7 июля 2026 г. были на экскурсии "Древние храмы Новгородчины на авто", гид Юлия. Эту индивидуальную экскурсию выбрала по содержанию, по оценке предыдущих путешественников и, конечно, по отзывам. Результат оказался действительно читать дальшеуменьшить
отличным, на 5+. Знание материала великолепное, преподнесение материала замечательное. Все было очень интересно, познавательно, нестандартно, время пролетело не заметно. Глубокие знания истории своего города и нашей России. Большущее спасибо! . Рекомендуем однозначно!!!
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