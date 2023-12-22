Приглашаю в насыщенное исторической путешествие по удивительным окрестностям Великого Новгорода! Вы посетите резиденцию легендарного Рюрика, полюбуетесь прекрасными пейзажами с берегов Волхова и расшифруете фресковые ансамбли Средневековья. А ещё узнаете, почему Великий Новгород считают родиной России и другие интересные факты.

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Ваш гид в Великом Новгороде

Юлия Ваш гид в Великом Новгороде

Описание

Что вас ожидает

Церковь Успения на Волотовом поле. Вы осмотрите церковь 14 века и услышите её богатую историю. Если она будет открыта, мы зайдём внутрь и полюбуемся фресковым ансамблем, предположительно выполненным учениками Феофана Грека.

Церковь Спаса на Нередице. Это последний княжеский храм Великого Новгорода с фрагментами живописи 12 века.

Рюриково городище. Место, где жил легендарный князь Рюрик. Оно считается родиной российской государственности. Я поделюсь подробной историей городища и покажу, что от него осталось.

Варлаамо-Хутынский монастырь. Любимая обитель новгородцев и место свершения многих знаковых исторических событий. Вы услышите о чудесах, предсказанных Святым Варлаамом. Увидите древнюю икону «Видение пономаря Тарасия» и узнаете, что связывало с новгородчиной Державина.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет увидеть древние храмы Новгородчины и получить объёмное представление об истории этой древней земли.

Организационные детали