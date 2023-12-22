Варлаамо-Хутынский монастырь, Рюриково городище и церкви 12-14 веков с профессиональным гидом
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Описание
Что вас ожидает
Церковь Успения на Волотовом поле. Вы осмотрите церковь 14 века и услышите её богатую историю. Если она будет открыта, мы зайдём внутрь и полюбуемся фресковым ансамблем, предположительно выполненным учениками Феофана Грека.
Церковь Спаса на Нередице. Это последний княжеский храм Великого Новгорода с фрагментами живописи 12 века.
Рюриково городище. Место, где жил легендарный князь Рюрик. Оно считается родиной российской государственности. Я поделюсь подробной историей городища и покажу, что от него осталось.
Варлаамо-Хутынский монастырь. Любимая обитель новгородцев и место свершения многих знаковых исторических событий. Вы услышите о чудесах, предсказанных Святым Варлаамом. Увидите древнюю икону «Видение пономаря Тарасия» и узнаете, что связывало с новгородчиной Державина.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто хочет увидеть древние храмы Новгородчины и получить объёмное представление об истории этой древней земли.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Camry. Транспорт включён в стоимость.
- Варлаамо-Хутынский монастырь действующий, посещение бесплатно
- Церкви не действуют и открыты не всегда. Если будет возможность зайти, входные билеты оплачиваются дополнительно — по 150 руб. с человека, дети до 14 лет бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.