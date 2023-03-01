Храмовые комплексы, расположенные недалеко от города, ведут свое летоисчисление со Средних веков. Хутынскую обитель заложил еще в 12 веке один из наиболее почитаемых святых Русского Севера — Варлаам. А Николо-Вяжищский монастырь очаровывает архитектурой 16 века. В путешествии вы познакомитесь с прошлым святынь, посетите могилу Державина, а также часовню с мироточащими иконами и проведете душевно время в стенах православных соборов.

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Описание

Что вас ожидает

Свято-Преображенский Варлаамо-Хутынский монастырь

В 8 км от Великого Новгорода находится восстановленный религиозный памятник, изначально основанный в 1192 году. На экскурсии вы услышите о выходце из боярской семьи, который поселился отшельником возле деревни Хутынь, а после заложил храм Преображения Господня и основал святую обитель. Узнаете о деяниях широко почитаемого чудотворца. И проследите историю монастыря, который на протяжении веков обладал лучшим в Новгороде книжным собранием и находился под особым покровительством князей. Также гид расскажет, почему именно здесь похоронили Гаврилу Романовича Державина — вы сможете посетить его могилу.

Николо-Вяжищский монастырь

Вторая часть программы посвящена комплексу, так же расположенному недалеко от города, в 12 км. В центре внимания окажется необычайный архитектурный ансамбль 16-17 вв. Монастырь очаровывает изящными куполами, ажурной колокольней и разноцветными изразцы, придающими обители сказочный облик. Вы полюбуетесь живописным видом памятника, возрожденного как монастырь в 1992 году. Посетите собор св. Николы Чудотворца. И познакомитесь поближе с монашеским бытом.

Организационные детали

Дополнительные расходы: если вы не на своей машине, легковой автомобиль с водителем — 2100 рублей, минивэн с водителем — 4200 рублей.