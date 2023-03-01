Старинные монастыри под Великим Новгородом

История, архитектура и реликвии многовековых обителей - Варлаамо-Хутынской и Николо-Вяжищской

Храмовые комплексы, расположенные недалеко от города, ведут свое летоисчисление со Средних веков.

Хутынскую обитель заложил еще в 12 веке один из наиболее почитаемых святых Русского Севера — Варлаам. А Николо-Вяжищский монастырь очаровывает архитектурой 16 века.

В путешествии вы познакомитесь с прошлым святынь, посетите могилу Державина, а также часовню с мироточащими иконами и проведете душевно время в стенах православных соборов.
Старинные монастыри под Великим Новгородом
Старинные монастыри под Великим Новгородом
Старинные монастыри под Великим Новгородом
Старинные монастыри под Великим Новгородом
Старинные монастыри под Великим Новгородом
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Описание

Что вас ожидает

Свято-Преображенский Варлаамо-Хутынский монастырь

В 8 км от Великого Новгорода находится восстановленный религиозный памятник, изначально основанный в 1192 году. На экскурсии вы услышите о выходце из боярской семьи, который поселился отшельником возле деревни Хутынь, а после заложил храм Преображения Господня и основал святую обитель. Узнаете о деяниях широко почитаемого чудотворца. И проследите историю монастыря, который на протяжении веков обладал лучшим в Новгороде книжным собранием и находился под особым покровительством князей. Также гид расскажет, почему именно здесь похоронили Гаврилу Романовича Державина — вы сможете посетить его могилу.

Николо-Вяжищский монастырь

Вторая часть программы посвящена комплексу, так же расположенному недалеко от города, в 12 км. В центре внимания окажется необычайный архитектурный ансамбль 16-17 вв. Монастырь очаровывает изящными куполами, ажурной колокольней и разноцветными изразцы, придающими обители сказочный облик. Вы полюбуетесь живописным видом памятника, возрожденного как монастырь в 1992 году. Посетите собор св. Николы Чудотворца. И познакомитесь поближе с монашеским бытом.

Организационные детали

Дополнительные расходы: если вы не на своей машине, легковой автомобиль с водителем — 2100 рублей, минивэн с водителем — 4200 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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