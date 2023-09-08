В 8 км от Великого Новгорода находится восстановленный религиозный памятник, изначально основанный в 1192 году. На экскурсии вы услышите о выходце из боярской семьи, который поселился отшельником возле деревни Хутынь, а после заложил храм Преображения Господня и основал святую обитель. Узнаете о деяниях широко почитаемого чудотворца. И проследите историю монастыря, который на протяжении веков обладал лучшим в Новгороде книжным собранием и находился под особым покровительством князей. Также гид расскажет, почему именно здесь похоронили Гаврилу Романовича Державина — вы сможете посетить его могилу.
Николо-Вяжищский монастырь
Вторая часть программы посвящена комплексу, также расположенному недалеко от города, в 12 км. В центре внимания окажется необычайный архитектурный ансамбль 16-17 вв. Монастырь очаровывает изящными куполами, ажурной колокольней и разноцветными изразцы, придающими обители сказочный облик. Вы полюбуетесь живописным видом памятника, возрожденного как монастырь в 1992 году. Посетите собор св. Николы Чудотворца. И познакомитесь поближе с монашеским бытом.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10066 туристов
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
–
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1
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Марина
Были с подругой на индивидуальной экскурсии в монастырях под В. Новгородом. Организатор Наталья заслуживает самых лучших отзывов: с её помощью нас провела по чудесным местам гид Людмила - профессионал с читать дальшеуменьшить
большой буквы и обаятельнейшая женщина, а провёз от отеля по маршруту, наиболее удобному для дальнейшей самостоятельной прогулки, водитель экстракласса Дмитрий. С погодой тоже повезло и мы насладились великолепным видами, узнали много нового и смогли прикоснуться к истории Новгородской края. Будем рассказывать друзьям и знакомым, пусть приезжают в Великий Новгород!
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Э
Элла
Наталья- экскурсовод с энциклопедическими знаниями как в области истории, так и в области литературы. Очень интересный рассказ о жизни Державина, о его связи с монастырем. Прекрасный рассказ и о другом монастыре. Очень интересная и познавательная экскурсия.
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Оксана
Прекрасная экскурсия. Спасибо большое Наталье за интересный день
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Ю
Юлия
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Елена знаток своего дела, очень интересно преподнесла материал. Архитектура построек завораживает, как подумаешь сколько лет этому всему. Спасибо большое!
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Н
Надежда
Прекрасно провели время, познавательно и интересно.
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Н
Надежда
Замечательно интересная насыщенная экскурсия с приветливым гидом!
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