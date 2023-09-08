Приглашаем вас на уникальную экскурсию по старинным монастырям Великого Новгорода, где каждый камень хранит истории Средних веков.Вы познакомитесь с историей основания Хутынской обители святого Варлаама, которая началась еще в 12

веке, и Николо-Вяжищского монастыря, поражающего своей архитектурой 16 века. Вас ждет встреча с мироточащими иконами, посещение могилы великого Державина и погружение в атмосферу древнерусской духовности. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, наполненным глубокими впечатлениями и душевным покоем

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Свято-Преображенский Варлаамо-Хутынский монастырь

В 8 км от Великого Новгорода находится восстановленный религиозный памятник, изначально основанный в 1192 году. На экскурсии вы услышите о выходце из боярской семьи, который поселился отшельником возле деревни Хутынь, а после заложил храм Преображения Господня и основал святую обитель. Узнаете о деяниях широко почитаемого чудотворца. И проследите историю монастыря, который на протяжении веков обладал лучшим в Новгороде книжным собранием и находился под особым покровительством князей. Также гид расскажет, почему именно здесь похоронили Гаврилу Романовича Державина — вы сможете посетить его могилу.

Николо-Вяжищский монастырь

Вторая часть программы посвящена комплексу, также расположенному недалеко от города, в 12 км. В центре внимания окажется необычайный архитектурный ансамбль 16-17 вв. Монастырь очаровывает изящными куполами, ажурной колокольней и разноцветными изразцы, придающими обители сказочный облик. Вы полюбуетесь живописным видом памятника, возрожденного как монастырь в 1992 году. Посетите собор св. Николы Чудотворца. И познакомитесь поближе с монашеским бытом.

Организационные детали