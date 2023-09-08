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Старинные монастыри под Великим Новгородом (на вашем авто)

Исследуйте вековые святыни Великого Новгорода, посетив Хутынскую и Николо-Вяжищскую обители. Уникальный шанс прикоснуться к истории
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по старинным монастырям Великого Новгорода, где каждый камень хранит истории Средних веков.

Вы познакомитесь с историей основания Хутынской обители святого Варлаама, которая началась еще в 12
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веке, и Николо-Вяжищского монастыря, поражающего своей архитектурой 16 века.

Вас ждет встреча с мироточащими иконами, посещение могилы великого Державина и погружение в атмосферу древнерусской духовности.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, наполненным глубокими впечатлениями и душевным покоем

4.9
34 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические места
  • 🏛 Величественная архитектура
  • 📚 Богатая культурная программа
  • 🕊 Душевное времяпрепровождение
  • 🕍 Погружение в православные традиции
  • 🗺 Индивидуальный маршрут
Старинные монастыри под Великим Новгородом (на вашем авто)
Старинные монастыри под Великим Новгородом (на вашем авто)
Старинные монастыри под Великим Новгородом (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Свято-Преображенский Варлаамо-Хутынский монастырь
  • Николо-Вяжищский монастырь
  • Могила Гаврилы Романовича Державина
  • Часовня с мироточащими иконами
  • Собор св. Николы Чудотворца

Описание экскурсии

Свято-Преображенский Варлаамо-Хутынский монастырь

В 8 км от Великого Новгорода находится восстановленный религиозный памятник, изначально основанный в 1192 году. На экскурсии вы услышите о выходце из боярской семьи, который поселился отшельником возле деревни Хутынь, а после заложил храм Преображения Господня и основал святую обитель. Узнаете о деяниях широко почитаемого чудотворца. И проследите историю монастыря, который на протяжении веков обладал лучшим в Новгороде книжным собранием и находился под особым покровительством князей. Также гид расскажет, почему именно здесь похоронили Гаврилу Романовича Державина — вы сможете посетить его могилу.

Николо-Вяжищский монастырь

Вторая часть программы посвящена комплексу, также расположенному недалеко от города, в 12 км. В центре внимания окажется необычайный архитектурный ансамбль 16-17 вв. Монастырь очаровывает изящными куполами, ажурной колокольней и разноцветными изразцы, придающими обители сказочный облик. Вы полюбуетесь живописным видом памятника, возрожденного как монастырь в 1992 году. Посетите собор св. Николы Чудотворца. И познакомитесь поближе с монашеским бытом.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10066 туристов
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
1
1
Марина
Были с подругой на индивидуальной экскурсии в монастырях под В. Новгородом. Организатор Наталья заслуживает самых лучших отзывов: с её помощью нас провела по чудесным местам гид Людмила - профессионал с
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большой буквы и обаятельнейшая женщина, а провёз от отеля по маршруту, наиболее удобному для дальнейшей самостоятельной прогулки, водитель экстракласса Дмитрий. С погодой тоже повезло и мы насладились великолепным видами, узнали много нового и смогли прикоснуться к истории Новгородской края. Будем рассказывать друзьям и знакомым, пусть приезжают в Великий Новгород!

Были с подругой на индивидуальной экскурсии в монастырях под В. Новгородом. Организатор Наталья заслуживает самых лучших
Были с подругой на индивидуальной экскурсии в монастырях под В. Новгородом. Организатор Наталья заслуживает самых лучших
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Э
Наталья- экскурсовод с энциклопедическими знаниями как в области истории, так и в области литературы. Очень интересный рассказ о жизни Державина, о его связи с монастырем. Прекрасный рассказ и о другом монастыре. Очень интересная и познавательная экскурсия.
Наталья- экскурсовод с энциклопедическими знаниями как в области истории, так и в области литературы. Очень интересный
Наталья- экскурсовод с энциклопедическими знаниями как в области истории, так и в области литературы. Очень интересный
Наталья- экскурсовод с энциклопедическими знаниями как в области истории, так и в области литературы. Очень интересный
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Оксана
Прекрасная экскурсия. Спасибо большое Наталье за интересный день
Прекрасная экскурсия. Спасибо большое Наталье за интересный день
Прекрасная экскурсия. Спасибо большое Наталье за интересный день
Прекрасная экскурсия. Спасибо большое Наталье за интересный день
Прекрасная экскурсия. Спасибо большое Наталье за интересный день
Прекрасная экскурсия. Спасибо большое Наталье за интересный день
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Ю
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Елена знаток своего дела, очень интересно преподнесла материал. Архитектура построек завораживает, как подумаешь сколько лет этому всему. Спасибо большое!
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Елена знаток своего дела, очень интересно преподнесла материал. Архитектура построек завораживает, как подумаешь
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Елена знаток своего дела, очень интересно преподнесла материал. Архитектура построек завораживает, как подумаешь
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Н
Прекрасно провели время, познавательно и интересно.
Прекрасно провели время, познавательно и интересно.
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Н
Замечательно интересная насыщенная экскурсия с приветливым гидом!
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