Приглашаем вас в старинные монастыри. Вы побываете в Перынском ските, стоящем на месте языческого святилища. Посетите Юрьев монастырь, распоряжение о строительстве которого отдал ещё Ярослав Мудрый. В Варлаамо-Хутынском монастыре рассмотрите внушительные фрески, а в Николо-Вяжищском уникальные росписи 19 века.

Описание экскурсии

Перынский скит

Когда-то здесь было крупнейшее языческое святилище, посвящённое Перуну, потом храм, а затем и монастырь. Гид расскажет о каждом из этих периодов. Вы узнаете, благодаря каким археологическим находкам известен скит. И осмотрите один из самых маленьких домонгольских храмов на Руси — церковь Рождества Богородицы.

Сегодня Перынский скит является частью Свято-Юрьева монастыря.

Юрьев монастырь

Вы побываете в одном из древнейших монастырей страны. Согласно преданию, обитель была построена в 1030 году по повелению Ярослава Мудрого. Вы узнаете, почему князь выбрал это место для строительства святыни и когда тут появился первый каменный храм. А также рассмотрите Спасский и Крестовоздвиженский соборы и колокольню высотой 52 метра.

Варлаамо-Хутынский женский монастырь

Его ансамбль датируется 1192 годом. Вы зайдёте в святыни монастыря, рассмотрите уникальную архитектуру комплекса и внушительные фрески Спасо-Преображенского собора. И услышите о жизни основателя монастыря — преподобного Варлаама Хутынского, который был знаменит исцелениями и строгой аскетичностью. Мощи святого Варлаама до сих пор хранятся здесь.

Николо-Вяжищский монастырь

Возведённый в 1411 году, монастырь славится своими иконами (в том числе работами древних мастеров), старинными рукописями и книгами. Вы посетите главное украшение монастыря — Никольский собор 17 века. Полюбуетесь его росписью и узнаете, где находятся вериги и мощи святителя Евфимия Новгородского.

Организационные детали