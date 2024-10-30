Когда-то здесь было крупнейшее языческое святилище, посвящённое Перуну, потом храм, а затем и монастырь. Гид расскажет о каждом из этих периодов. Вы узнаете, благодаря каким археологическим находкам известен скит. И осмотрите один из самых маленьких домонгольских храмов на Руси — церковь Рождества Богородицы.
Сегодня Перынский скит является частью Свято-Юрьева монастыря.
Юрьев монастырь
Вы побываете в одном из древнейших монастырей страны. Согласно преданию, обитель была построена в 1030 году по повелению Ярослава Мудрого. Вы узнаете, почему князь выбрал это место для строительства святыни и когда тут появился первый каменный храм. А также рассмотрите Спасский и Крестовоздвиженский соборы и колокольню высотой 52 метра.
Варлаамо-Хутынский женский монастырь
Его ансамбль датируется 1192 годом. Вы зайдёте в святыни монастыря, рассмотрите уникальную архитектуру комплекса и внушительные фрески Спасо-Преображенского собора. И услышите о жизни основателя монастыря — преподобного Варлаама Хутынского, который был знаменит исцелениями и строгой аскетичностью. Мощи святого Варлаама до сих пор хранятся здесь.
Николо-Вяжищский монастырь
Возведённый в 1411 году, монастырь славится своими иконами (в том числе работами древних мастеров), старинными рукописями и книгами. Вы посетите главное украшение монастыря — Никольский собор 17 века. Полюбуетесь его росписью и узнаете, где находятся вериги и мощи святителя Евфимия Новгородского.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 10923 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!