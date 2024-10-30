По 4 святыням Великого Новгорода (на вашем автомобиле)

Посетить древние обители, рассмотреть их уникальную архитектуру и ощутить дыхание истории
Приглашаем вас в старинные монастыри. Вы побываете в Перынском ските, стоящем на месте языческого святилища. Посетите Юрьев монастырь, распоряжение о строительстве которого отдал ещё Ярослав Мудрый.

В Варлаамо-Хутынском монастыре рассмотрите внушительные фрески, а в Николо-Вяжищском уникальные росписи 19 века.
По 4 святыням Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
По 4 святыням Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
По 4 святыням Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Перынский скит

Когда-то здесь было крупнейшее языческое святилище, посвящённое Перуну, потом храм, а затем и монастырь. Гид расскажет о каждом из этих периодов. Вы узнаете, благодаря каким археологическим находкам известен скит. И осмотрите один из самых маленьких домонгольских храмов на Руси — церковь Рождества Богородицы.

Сегодня Перынский скит является частью Свято-Юрьева монастыря.

Юрьев монастырь

Вы побываете в одном из древнейших монастырей страны. Согласно преданию, обитель была построена в 1030 году по повелению Ярослава Мудрого. Вы узнаете, почему князь выбрал это место для строительства святыни и когда тут появился первый каменный храм. А также рассмотрите Спасский и Крестовоздвиженский соборы и колокольню высотой 52 метра.

Варлаамо-Хутынский женский монастырь

Его ансамбль датируется 1192 годом. Вы зайдёте в святыни монастыря, рассмотрите уникальную архитектуру комплекса и внушительные фрески Спасо-Преображенского собора. И услышите о жизни основателя монастыря — преподобного Варлаама Хутынского, который был знаменит исцелениями и строгой аскетичностью. Мощи святого Варлаама до сих пор хранятся здесь.

Николо-Вяжищский монастырь

Возведённый в 1411 году, монастырь славится своими иконами (в том числе работами древних мастеров), старинными рукописями и книгами. Вы посетите главное украшение монастыря — Никольский собор 17 века. Полюбуетесь его росписью и узнаете, где находятся вериги и мощи святителя Евфимия Новгородского.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Великий Новгород, Сенная площадь, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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