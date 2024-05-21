Прекрасная экскурсия с интересными историческими фактами, все очень подробно. Огромное спасибо экскурсоводу Ирине. Незабываемые два дня в Великом Новгороде благодаря Ирине 👍

Довольно длинный и интересный маршрут, охватывающий много достопримечательностей. Недостаток - текст как будто читает робот. Порой странные ударения и интонации. Но сам текст неплохой

V Vitadanj

Спасибо за хорошую организацию. Забронировали на Спутнике. Приехали Новгород на 3 дня. В первый же день поехали на водную экскурсию. У нас на 4 получилась индивидуальная экскурсия. Все было чудесно. Аудиогид 👍🏻👌🏻👏🏻. Спасибо 🙌🏻💓