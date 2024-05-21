Антониев Монастырь – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «Антониев Монастырь» в Великом Новгороде, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Водная прогулка по святым местам реки Волхов
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Водная прогулка по святым местам реки Волхов
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
14 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950 за всё до 10 чел.
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Индивидуальная
2.5 часа
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водная прогулка проводится ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
    Прекрасная экскурсия с интересными историческими фактами, все очень подробно. Огромное спасибо экскурсоводу Ирине. Незабываемые два дня в Великом Новгороде благодаря Ирине 👍
  • Е
    Евгения
    20 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
    Довольно длинный и интересный маршрут, охватывающий много достопримечательностей. Недостаток - текст как будто читает робот. Порой странные ударения и интонации. Но сам текст неплохой
  • V
    Vitadanj
    20 мая 2024
    Водная прогулка по святым местам реки Волхов
    Спасибо за хорошую организацию. Забронировали на Спутнике. Приехали Новгород на 3 дня. В первый же день поехали на водную экскурсию. У нас на 4 получилась индивидуальная экскурсия. Все было чудесно. Аудиогид 👍🏻👌🏻👏🏻. Спасибо 🙌🏻💓
  • А
    Анастасия
    18 марта 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
    Все быстро и просто. Экскурсия очень даже симпатичная. Иногда не хватало дат, чтобы сориентироваться в большой истории Новгорода. Но в
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    целом информации достаточно. Очень понравился сам маршрут: логичный, последовательный, продуманный. Задания несложные, но подозревают спортивный интерес) Первую полоаину квеста прошли вечером первого дня, вторую - утром второго. Очень удобно! Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Антониев Монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
  2. Водная прогулка по святым местам реки Волхов
  3. Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
  4. Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Антониев Монастырь" можно забронировать 4 экскурсии от 950 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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