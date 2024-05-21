1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка по святым местам реки Волхов
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водная прогулка проводится ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 мая 2024Прекрасная экскурсия с интересными историческими фактами, все очень подробно. Огромное спасибо экскурсоводу Ирине. Незабываемые два дня в Великом Новгороде благодаря Ирине 👍
- ЕЕвгения20 мая 2024Довольно длинный и интересный маршрут, охватывающий много достопримечательностей. Недостаток - текст как будто читает робот. Порой странные ударения и интонации. Но сам текст неплохой
- VVitadanj20 мая 2024Спасибо за хорошую организацию. Забронировали на Спутнике. Приехали Новгород на 3 дня. В первый же день поехали на водную экскурсию. У нас на 4 получилась индивидуальная экскурсия. Все было чудесно. Аудиогид 👍🏻👌🏻👏🏻. Спасибо 🙌🏻💓
- ААнастасия18 марта 2024Все быстро и просто. Экскурсия очень даже симпатичная. Иногда не хватало дат, чтобы сориентироваться в большой истории Новгорода. Но в
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Антониев Монастырь»
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