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Южные окрестности Великого Новгорода

Погрузитесь в атмосферу древности, посетив музей деревянного зодчества и Юрьев монастырь. Откройте для себя мир старинных ремёсел и технологий
Добро пожаловать в музей деревянного зодчества «Витославлицы». Это уникальная возможность познакомиться с миром стародавнего быта и профессий.

Начнем наше путешествие с посещения Юрьева монастыря, который когда-то был важнейшим культурным центром. Вас ожидает увлекательное путешествие, где можно узнать о традициях и обычаях древней Руси.

При желании можно посетить ферму и покататься на лошадях, чтобы сделать ваш день ещё более насыщенным и интересным
5
9 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🌿 Уникальная атмосфера древности
  • 🏛 Посещение Юрьева монастыря
  • 🛠 Узнайте о старинных ремёслах
  • 🐴 Возможность покататься на лошадях
  • 🌳 Прогулка по живописным окрестностям

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться природой и экскурсиями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят, но может быть прохладнее. Зимой и ранней весной, хотя и холодно, можно насладиться спокойствием и отсутствием толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Южные окрестности Великого Новгорода
Южные окрестности Великого Новгорода
Южные окрестности Великого Новгорода

Что можно увидеть

  • Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
  • Юрьев монастырь

Описание мастер-класса

Приглашение в мир истории

Мечтаете погрузиться в атмосферу старины и узнать о древних ремёслах? Тогда музейный комплекс старинных ремёсел и технологий — это именно то место, куда стоит отправиться!

Знакомство с Витославлицами

В музее деревянного зодчества «Витославлицы» вы сможете узнать о древнем быте и искусстве, которые сохранили свою уникальность на протяжении веков. Здесь каждый экспонат рассказывает свою историю, позволяя лучше понять традиции и обычаи наших предков.

Посещение Юрьева монастыря

Прежде чем отправиться в Витославлицы, мы посетим Юрьев монастырь, который расположен недалеко от истока реки Волхов. Этот монастырь в прошлом был важнейшим культурным центром, и его история полна интересных событий.

  • Уникальная архитектура
  • Древние реликвии
  • Живописные виды на реку

Заключение

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по страницам истории, где вы сможете соприкоснуться с духом старины и узнать больше о нашем культурном наследии. Откройте для себя древние ремёсла и погрузитесь в уникальный мир традиций!

Ежедневно

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
  • Юрьев монастырь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей оплачиваются самостоятельно. /nУслуги трансфера.
Место начала и завершения?
Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Экскурсия хорошо организована. Нигде никого не ждали, все по времени точно. Экскурсовод (Лидия) прекрасно знает тему, всем рекомендую.
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Е
Очень понравилась экскурсия! Огромное впечатление произвел Георгиевский собор.
Немного не хватило времени в музее зодчества. Оптимально было бы 4 часа, вместо 3. Но с другой стороны, это прекрасный повод вернуться в эти прекрасные, красивые места.
Спасибо огромное Анне за организацию, все четко, по времени, без задержек. Транспорт комфортный. Отдельная благодарность гиду Вере🙏
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Г
Спасибо экскурсоводу Эльвире за замечательный рассказ о Великом Новгороде и его окрестностях. Было очень познавательно, интересно. Нам очень понравилось.
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А
Очень познавательная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Узнала много интересных фактов, снова приедем в Новгород за новыми впечатлениями.
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Н
Очень познавательная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Узнала много интересных фактов, снова приедем в Новгород за новыми впечатлениями.
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Д
Все очень понравилось - спасибо водителю Александру за комфортную поездку, Вере Михайловне за познавательную и интересную экскурсию!!!
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