Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться природой и экскурсиями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят, но может быть прохладнее. Зимой и ранней весной, хотя и холодно, можно насладиться спокойствием и отсутствием толп туристов.

Добро пожаловать в музей деревянного зодчества «Витославлицы». Это уникальная возможность познакомиться с миром стародавнего быта и профессий. Начнем наше путешествие с посещения Юрьева монастыря, который когда-то был важнейшим культурным центром. Вас ожидает увлекательное путешествие, где можно узнать о традициях и обычаях древней Руси. При желании можно посетить ферму и покататься на лошадях, чтобы сделать ваш день ещё более насыщенным и интересным

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Приглашение в мир истории

Мечтаете погрузиться в атмосферу старины и узнать о древних ремёслах? Тогда музейный комплекс старинных ремёсел и технологий — это именно то место, куда стоит отправиться!

Знакомство с Витославлицами

В музее деревянного зодчества «Витославлицы» вы сможете узнать о древнем быте и искусстве, которые сохранили свою уникальность на протяжении веков. Здесь каждый экспонат рассказывает свою историю, позволяя лучше понять традиции и обычаи наших предков.

Посещение Юрьева монастыря

Прежде чем отправиться в Витославлицы, мы посетим Юрьев монастырь, который расположен недалеко от истока реки Волхов. Этот монастырь в прошлом был важнейшим культурным центром, и его история полна интересных событий.

Уникальная архитектура

Древние реликвии

Живописные виды на реку

Заключение

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по страницам истории, где вы сможете соприкоснуться с духом старины и узнать больше о нашем культурном наследии. Откройте для себя древние ремёсла и погрузитесь в уникальный мир традиций!