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опоздали на запланированное время, позвонили организатору. Она ответила на телефон ровно один раз, дальше трубки не брала. Нам сказали, что есть ещё сегодня у них экскурсия на час позже, 12.00. Дальше мы не поняли, подождут ли нас (тем более, что мы звонили за 10 минут предупредить, что не успеваем, и уж 10 минут автобус мог подождать, обычно ждут 10-15мин),или уже садимся на следующий. Рядом у отеля Волхов стояла семья с ребёнком на 11 часов, они пришли вовремя, но никакого автобуса в 11 даже и не приходило. Они на 12 не пришли, видимо, решили не ждать. Хорошо, что был не мороз, и можно было в отеле попить кофе. Далее автобус пришёл, опоздал и ещё стоял, пока все выяснили. Нас посадили в него, экскурсия началась. Но впечатление уже было смазано. Мы попросили нас присоединить к обеду, но не оказалось возможности. Дегустация состояла из 1 кусочка колбасы, 2 сыра, и наперстка настойки. Естественно, рассчитано было на купить, что все и ждали.

Рассказ экскурсовода был не очень интересный, какой-то серый и безликий, выученный отсюда и до сюда.

В целом, можно посетить, но особо не советую. С территории скита нас прогнал местный монах, потому что у нас было только 3 минуты, а он вещать хотел полчаса. Немного скрасило ситуацию то, что проводилось в Витославлицах Сказочное Новогодье, где доя народа всякие весёлые забавы и музыка