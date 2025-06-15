Отправляйтесь в увлекательное путешествие по южным окраинам Великого Новгорода.
Посетите величественный Юрьев монастырь, один из древнейших в России, и узнайте о его основателях и истории.
Затем прогуляйтесь по музею деревянного зодчества «Витославлицы», где сможете увидеть воссозданные избы и кузницы крестьян Новгородской губернии. Погрузитесь в атмосферу прошлого и прикоснитесь к традициям деревянного зодчества
Посетите величественный Юрьев монастырь, один из древнейших в России, и узнайте о его основателях и истории.
Затем прогуляйтесь по музею деревянного зодчества «Витославлицы», где сможете увидеть воссозданные избы и кузницы крестьян Новгородской губернии. Погрузитесь в атмосферу прошлого и прикоснитесь к традициям деревянного зодчества
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение древнего Юрьева монастыря
- 🖼️ Уникальные фрески 12 века
- 🏡 Атмосфера музея «Витославлицы»
- 🛠️ Знакомство с бытом крестьян
- 🕰️ История первых поселенцев
- 🛍️ Время для покупки сувениров
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения окрестностей Великого Новгорода - с мая по август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и экскурсиями на свежем воздухе. В апреле, сентябре и октябре также можно приятно провести время, однако стоит учитывать возможные дожди и прохладные дни. В оставшиеся месяцы, несмотря на холод и снег, можно ощутить особую атмосферу зимнего Новгорода, но стоит быть готовым к более суровым погодным условиям.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Юрьев монастырь
- Музей «Витославлицы»
Описание экскурсии
В пути вы услышите рассказы о первых поселенцах территорий современного Великого Новгорода и его районах — Людином, Неревском, Плотницком и Словенском концах.
Побываете в Юрьевом монастыре — одном из древнейших в стране. Узнаете, кто и когда его основал, и увидите сохранившиеся фрагменты фресок 12 века.
Посетите музей деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы». Изучите быт крестьян Новгородской губернии и рассмотрите воссозданные избы и кузницы.
После экскурсии у вас будет около 30 минут свободного времени на территории комплекса для покупки сувениров, самостоятельного посещения «Хозяйственного двора», усадебного дома графини А. А. Орловой-Чесменской.
А потом мы поедем обратно в Великий Новгород.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне или автобусе в зависимости от количества человек
- С 1.05 до 31.08 можно заказать обед в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье» за 1000 руб. с человека. Бронируйте заранее в сообщениях гиду — на месте заказать обед нельзя
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2300 ₽
|Дети до 16 лет
|2000 ₽
|Пенсионеры
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Предтеченской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 260 туристов
Предлагаем весь спектр услуг по приёму групповых и индивидуальных путешественников в Великом Новгороде, Валдае, Старой Руссе, Пскове, Пушкинских Горах, Тихвине, Ладоге. Проводим комбинированные программы (экскурсия + отдых) в Старой РуссеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
15 июн 2025
Очень хорошая экскурсия. Понравилось.
С
Светлана
30 мая 2025
Экскурсия понравилась. Экскурсовод старалась)
Кирилл
5 апр 2025
Очень сомневался в выборе экскурсии, потому что отзывы не однозначные. Итог: я не пожалел. Советую!
Встретили - вовремя. Машина - хорошая. Группа - небольшая (8 человек)
Экскурсовод - 8/10. Речь немного нескладная,
Встретили - вовремя. Машина - хорошая. Группа - небольшая (8 человек)
Экскурсовод - 8/10. Речь немного нескладная,
Н
Наталья
30 мар 2025
Все замечательно, стоит посетить это исток нашей Руси, очень интересно и живописно в Витославлицы
П
Павел
13 янв 2025
Экскурсия 5 января 2025.
1. Транспорт: автобус сломался,"новый будет через 40 минут". Кроме большого автобуса подогнали ещё и маршрутку, две женщины экскурсовода, списков полных у них нет, кое как поделили кто
1. Транспорт: автобус сломался,"новый будет через 40 минут". Кроме большого автобуса подогнали ещё и маршрутку, две женщины экскурсовода, списков полных у них нет, кое как поделили кто
Екатерина
9 янв 2025
Добрый день! Сам маршрут прекрасен, Юрьев монастырь и Витославлицы - красивые и интересные места.
Но организовано все было на троечку с +(04 01.25). Начнём с того, что мы на 7 мин
Но организовано все было на троечку с +(04 01.25). Начнём с того, что мы на 7 мин
А
Анастасия
4 янв 2025
Огромная благодарность всей команде Tripster, и в частности, экскурсоводу Екатерине Валентиновне! Она прекрасна!!! Она ТАК рассказывает!!!! Здоровья крепкого!!! И сбычи мечт, конечно же!!!!
Входит в следующие категории Великого Новгорода
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