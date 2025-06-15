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Окрестности Великого Новгорода: Юрьев монастырь и музей «Витославлицы»

Путешествие по южным окраинам Великого Новгорода: узнайте о Юрьевом монастыре и насладитесь атмосферой музея «Витославлицы»
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по южным окраинам Великого Новгорода.

Посетите величественный Юрьев монастырь, один из древнейших в России, и узнайте о его основателях и истории.

Затем прогуляйтесь по музею деревянного зодчества «Витославлицы», где сможете увидеть воссозданные избы и кузницы крестьян Новгородской губернии. Погрузитесь в атмосферу прошлого и прикоснитесь к традициям деревянного зодчества
4.14
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение древнего Юрьева монастыря
  • 🖼️ Уникальные фрески 12 века
  • 🏡 Атмосфера музея «Витославлицы»
  • 🛠️ Знакомство с бытом крестьян
  • 🕰️ История первых поселенцев
  • 🛍️ Время для покупки сувениров

Лучшее время для посещения

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фев
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апр
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июн
июл
авг
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Лучшее время для посещения окрестностей Великого Новгорода - с мая по август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и экскурсиями на свежем воздухе. В апреле, сентябре и октябре также можно приятно провести время, однако стоит учитывать возможные дожди и прохладные дни. В оставшиеся месяцы, несмотря на холод и снег, можно ощутить особую атмосферу зимнего Новгорода, но стоит быть готовым к более суровым погодным условиям.
Сейчас июль — это идеальное время.
Окрестности Великого Новгорода: Юрьев монастырь и музей «Витославлицы»
Окрестности Великого Новгорода: Юрьев монастырь и музей «Витославлицы»
Окрестности Великого Новгорода: Юрьев монастырь и музей «Витославлицы»
Ближайшие даты:
11
июл12
июл18
июл19
июл25
июл26
июл1
авг
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Юрьев монастырь
  • Музей «Витославлицы»

Описание экскурсии

В пути вы услышите рассказы о первых поселенцах территорий современного Великого Новгорода и его районах — Людином, Неревском, Плотницком и Словенском концах.

Побываете в Юрьевом монастыре — одном из древнейших в стране. Узнаете, кто и когда его основал, и увидите сохранившиеся фрагменты фресок 12 века.

Посетите музей деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы». Изучите быт крестьян Новгородской губернии и рассмотрите воссозданные избы и кузницы.

После экскурсии у вас будет около 30 минут свободного времени на территории комплекса для покупки сувениров, самостоятельного посещения «Хозяйственного двора», усадебного дома графини А. А. Орловой-Чесменской.

А потом мы поедем обратно в Великий Новгород.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне или автобусе в зависимости от количества человек
  • С 1.05 до 31.08 можно заказать обед в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье» за 1000 руб. с человека. Бронируйте заранее в сообщениях гиду — на месте заказать обед нельзя
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2300 ₽
Дети до 16 лет2000 ₽
Пенсионеры2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Предтеченской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
1
2
1
1
А
15 июн 2025
Очень хорошая экскурсия. Понравилось.
С
30 мая 2025
Экскурсия понравилась. Экскурсовод старалась)
Кирилл
5 апр 2025
Очень сомневался в выборе экскурсии, потому что отзывы не однозначные. Итог: я не пожалел. Советую!

Встретили - вовремя. Машина - хорошая. Группа - небольшая (8 человек)

Экскурсовод - 8/10. Речь немного нескладная,
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какие-то описания/речевые обороты неверны, некоторые факты и знания под вопросом, но общее впечатления на честные и уверенные 4/5. Всегда подскажут, ответят на вопрос, помогут

Времени на "погулять","изучить" почти нет: 10-20 минут максимум (надо учитывать)

Как экспресс-знакомство с окрестностями - отлично

Обед за свои деньги шикарный: 1, 2, 3 + компот и десерт

Очень сомневался в выборе экскурсии, потому что отзывы не однозначные. Итог: я не пожалел. Советую!Очень сомневался в выборе экскурсии, потому что отзывы не однозначные. Итог: я не пожалел. Советую!Очень сомневался в выборе экскурсии, потому что отзывы не однозначные. Итог: я не пожалел. Советую!Очень сомневался в выборе экскурсии, потому что отзывы не однозначные. Итог: я не пожалел. Советую!Очень сомневался в выборе экскурсии, потому что отзывы не однозначные. Итог: я не пожалел. Советую!Очень сомневался в выборе экскурсии, потому что отзывы не однозначные. Итог: я не пожалел. Советую!Очень сомневался в выборе экскурсии, потому что отзывы не однозначные. Итог: я не пожалел. Советую!Очень сомневался в выборе экскурсии, потому что отзывы не однозначные. Итог: я не пожалел. Советую!
Н
30 мар 2025
Все замечательно, стоит посетить это исток нашей Руси, очень интересно и живописно в Витославлицы
Все замечательно, стоит посетить это исток нашей Руси, очень интересно и живописно в Витославлицы
П
13 янв 2025
Экскурсия 5 января 2025.
1. Транспорт: автобус сломался,"новый будет через 40 минут". Кроме большого автобуса подогнали ещё и маршрутку, две женщины экскурсовода, списков полных у них нет, кое как поделили кто
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куда должен сесть - в итоге вместо 11-00 экскурсия началась в 12-20.
2. Наша экскурсовод, возможно, и обладала интересными познаниями, но речь её совершенно не развита, сплошное бе, ме, междометия. Слушать совершенно невозможно. Также микрофон экскурсоводу+наушник каждому экскурсанту в В. Новгороде ещё не изобрели, им только предстоит познакомиться с этим удобным устройством в будущем (я надеюсь).
3. В витославлицах внезапно выяснилось, что часть экскурсантов предварительно записана ещё и на обед. Дополнительно дозаписаться на этот обед нельзя, при бронировании через трипстер этот обед никак не упоминался. Оказалось, рассадка автобус/маршрутка (пункт1) изначально задумывалась для обедающих/не обедающих, но секрет правильной рассадки был утерян. Было предложено ждать в автобусе, пока записанные на обед пообедают. Плюнули, уехали на такси, благо витославлицы совсем недалеко от города (как оказалось).
Итог: никому не могу порекомендовать эту экскурсию, держитесь от нее подальше.

Екатерина
9 янв 2025
Добрый день! Сам маршрут прекрасен, Юрьев монастырь и Витославлицы - красивые и интересные места.
Но организовано все было на троечку с +(04 01.25). Начнём с того, что мы на 7 мин
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опоздали на запланированное время, позвонили организатору. Она ответила на телефон ровно один раз, дальше трубки не брала. Нам сказали, что есть ещё сегодня у них экскурсия на час позже, 12.00. Дальше мы не поняли, подождут ли нас (тем более, что мы звонили за 10 минут предупредить, что не успеваем, и уж 10 минут автобус мог подождать, обычно ждут 10-15мин),или уже садимся на следующий. Рядом у отеля Волхов стояла семья с ребёнком на 11 часов, они пришли вовремя, но никакого автобуса в 11 даже и не приходило. Они на 12 не пришли, видимо, решили не ждать. Хорошо, что был не мороз, и можно было в отеле попить кофе. Далее автобус пришёл, опоздал и ещё стоял, пока все выяснили. Нас посадили в него, экскурсия началась. Но впечатление уже было смазано. Мы попросили нас присоединить к обеду, но не оказалось возможности. Дегустация состояла из 1 кусочка колбасы, 2 сыра, и наперстка настойки. Естественно, рассчитано было на купить, что все и ждали.
Рассказ экскурсовода был не очень интересный, какой-то серый и безликий, выученный отсюда и до сюда.
В целом, можно посетить, но особо не советую. С территории скита нас прогнал местный монах, потому что у нас было только 3 минуты, а он вещать хотел полчаса. Немного скрасило ситуацию то, что проводилось в Витославлицах Сказочное Новогодье, где доя народа всякие весёлые забавы и музыка

Добрый день! Сам маршрут прекрасен, Юрьев монастырь и Витославлицы - красивые и интересные места.Добрый день! Сам маршрут прекрасен, Юрьев монастырь и Витославлицы - красивые и интересные места.Добрый день! Сам маршрут прекрасен, Юрьев монастырь и Витославлицы - красивые и интересные места.Добрый день! Сам маршрут прекрасен, Юрьев монастырь и Витославлицы - красивые и интересные места.Добрый день! Сам маршрут прекрасен, Юрьев монастырь и Витославлицы - красивые и интересные места.Добрый день! Сам маршрут прекрасен, Юрьев монастырь и Витославлицы - красивые и интересные места.Добрый день! Сам маршрут прекрасен, Юрьев монастырь и Витославлицы - красивые и интересные места.
А
4 янв 2025
Огромная благодарность всей команде Tripster, и в частности, экскурсоводу Екатерине Валентиновне! Она прекрасна!!! Она ТАК рассказывает!!!! Здоровья крепкого!!! И сбычи мечт, конечно же!!!!

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