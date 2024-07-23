Жемчужины Новгородского края. Майские выходные

Жемчужины Новгородского края
Прогуляться по современному и средневековому Новгороду и увидеть древнейшие экспонаты, услышать, о чём говорило новгородское вече, и узнать традиции русской деревни — вот что можно сказать про эту поездку. А еще Вас ждет посещение императорского города-курорта – Старой Руссы.
5
3 отзыва
Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Кремлёвский комплекс. Ярославово Дворище. «Витославлицы»

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14.00.

Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Интерактивная программа «Великий гость».

Во славном городе да Великом Новгороде, рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина. Забава Путятишна, да Агафьюшка знахарка или дочь купеческая Ульянка, готовы встретить и угостить, да приветить каждого дорогого гостя., да покуролесят чуток с гостями (угощения пряник, мед, конфеты).

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым - стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание - Лихудов корпус; Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества,; Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.); памятник «Тысячелетие России» - энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Свободное время для сувениров.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место - Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого. Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято - Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества "Витославлицы". Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

(Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь).

Кремлёвский комплекс. Ярославово Дворище. «Витославлицы»Кремлёвский комплекс. Ярославово Дворище. «Витославлицы»Кремлёвский комплекс. Ярославово Дворище. «Витославлицы»Кремлёвский комплекс. Ярославово Дворище. «Витославлицы»Кремлёвский комплекс. Ярославово Дворище. «Витославлицы»Кремлёвский комплекс. Ярославово Дворище. «Витославлицы»Кремлёвский комплекс. Ярославово Дворище. «Витославлицы»Кремлёвский комплекс. Ярославово Дворище. «Витославлицы»Кремлёвский комплекс. Ярославово Дворище. «Витославлицы»Кремлёвский комплекс. Ярославово Дворище. «Витославлицы»Кремлёвский комплекс. Ярославово Дворище. «Витославлицы»
2 день

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. "Грановитая палата". Посещение экспозиции музея "Русская икона"

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» - сокровищница Великого Новгорода.

Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.

Посещение экспозиции музея «Русская икона» - одна из крупнейших в России экспозиций иконописи XI-XVIII вв. Древнейшая из сохранившихся русских икон «Петр и Павел» XI в. Основную часть коллекции составляют творения новгородских иконописцев XI-XV вв.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. "Грановитая палата". Посещение экспозиции музея "Русская икона"Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. "Грановитая палата". Посещение экспозиции музея "Русская икона"Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. "Грановитая палата". Посещение экспозиции музея "Русская икона"Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. "Грановитая палата". Посещение экспозиции музея "Русская икона"
3 день

Старая Русса. Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).

Отъезд в г. Старая Русса (103 км).

Императорский город курорт - обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.

Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.

Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.

Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 300 руб).

Возвращение в Великий Новгород.

Трансфер на ж/д вокзал.

Старая Русса. Завершение программыСтарая Русса. Завершение программыСтарая Русса. Завершение программыСтарая Русса. Завершение программыСтарая Русса. Завершение программыСтарая Русса. Завершение программыСтарая Русса. Завершение программы

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаКатегория номера

Место в

2-местном номере

Место в

1-местном номере

3-ий взр. на доп. местеПакет обеды (3 обеда)Пакет ужины (3 ужина в отеле)

«Бианки» 4*

Шведский стол

Стандарт2705035755142501650-

«Береста Парк отель» 4*

(бассейн + сауна)
Шведский стол

Стандарт2298031300144051650-
Бизнес239003260014405

«Волхов» 4*

Шведский стол

Стандарт19524211881350816501650
Улучшенный213502430013508

«Садко» 3*

Шведский стол

Стандарт16068169641158816501650
Улучшенный168002470011588

«Интурист» 3*

Шведский стол

Стандарт15428187561158816501650
Комфорт165002430011588
«Welcome inn» 3*
Шведский стол		Стандарт15940181161299616501650

При любом варианте размещения скидка на ребёнка до 14 лет — 400 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Волхов»

2 ночи

Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.

Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.

В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.

Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.

Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.

Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.

К Вашим услугам:

  • 123 уютных номера;
  • бесплатный Wi-Fi;
  • ресторан «Marusya»;
  • лобби-бар;
  • два конференц-зала на 50 мест;
  • автостоянка;
  • бильярд;
  • организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
  • услуги прачечной;
  • сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»

Гостиница Садко

2 ночи

Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.

Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».

Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.

Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.

Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.

Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.

Гостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница Садко

Гостиница Интурист

2 ночи

Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.

В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.

Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.

Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».

В номерах гостиницы Интурист не курят.

Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты

К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.

Интурист – надежность, качество, доступные цены!

Гостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница Интурист

Welcome inn 3

2 ночи

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3

Береста Парк Отель 4

2 ночи

Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.

В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.

Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4

Бианки 4

2 ночи

Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.

На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.

В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.

Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории, питание
  • 3 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание, транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Пакет ужины - оплачивать при покупке тура, пакет обеды - возможна оплата на месте
  • Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 300 руб)
  • Дополнительные экскурсии (стоимость необходимо уточнять у гида)
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Какие есть дополнительные экскурсии?

Теплоходная прогулка: стоимость уточняется (заказ у гида).

Фолк рок мюзикл "Садко": 18.00 анимационная программа перед входом в театр.

Даты: 29.04; 30.04; 20.00 - 22.00. Продолжительность: 2 часа.

Стоимость билета: дети до 7 лет (включительно) — бесплатно, без предоставления отдельного места; от 8 до 14 лет — 1200 руб.; 14+ лет — 1700 руб.

Премьера спектакля «Александр Невский - рождение воина».

Даты: 09.05; 10.05; 11.05; 20.00-21.30 Продолжительность: 1 час 20 минут.

Стоимость билета: 1000 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
23 июл 2024
Экскурсии очень понравились, рассказы экскурсоводов очень интересные, много исторических фактов. Узнали много об истории Руси, вообщем остались довольны.
З
15 мая 2024
Все очень понравилось, особенно сам В. Новгород
Маловато времени свободного в Старой Руссе.
И
28 фев 2024
Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы. Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо.
Самое главное, что от
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путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах.
Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность.
Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

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