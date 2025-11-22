-
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Начало: Санкт-Петербург, 7:00 - отправление от Казанского ...
Сегодня в 07:00
6 дек в 07:00
8450 ₽
16 900 ₽ за человека
Автобусный тур в Великий Новгород, Псков и Изборск: главные места и погружение в историю
Посетить Псково-Печерский монастырь, увидеть Труворово городище и полюбоваться деревянным зодчеством
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
5 дек в 06:24
30 080 ₽ за человека
Автобусный тур в сердце Древней Руси: Старая Ладога, Великий Новгород и Старая Русса
Побывать в доме-музее Ф. Достоевского, посетить Ярославово дворище и полюбоваться святынями
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
28 ноя в 06:24
5 дек в 06:24
31 705 ₽ за человека
Великий Новгород и Старая Русса: тур в прошлое России с увлекательными экскурсиями
Заглянуть в Грантовитую палату, увидеть древние иконы, посетить дом-музей Достоевского и здравницу
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
28 ноя в 06:24
5 дек в 06:24
26 042 ₽ за человека
По следам истории Новгородской земли: на автобусе по Валдаю, Великому Новгороду и Старой Руссе
Зайти в Музей колоколов, погрузиться в атмосферу вече и увидеть, где творил Ф.М. Достоевский
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
28 ноя в 06:24
5 дек в 06:24
29 331 ₽ за человека
На родину Садко: автобусный тур по Великому Новгороду и окрестностям
Посетить Новгородский кремль, узнать, где находился двор Ярослава Мудрого и зайти в музей зодчества
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
29 ноя в 06:24
6 дек в 06:24
12 192 ₽ за человека
2 эпохи русской культуры: путешествие по Великому Новгороду и Старой Руссе на автобусе
Побывать в Ярославовом дворище, заглянуть в дом-музей Ф.М. Достоевского и осмотреть святыни
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
29 ноя в 06:24
6 дек в 06:24
18 976 ₽ за человека
Автобусный тур в древность: Великий Новгород, Старая Ладога, Псков, Изборск и Пушкинские Горы
Побывать в Михайловском, осмотреть Псково-Печорский монастырь, посетить Владычную и Крестовую палаты
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
26 ноя в 06:24
3 дек в 06:24
52 544 ₽ за человека
Вперёд в прошлое! Автобусный тур в Великий Новгород, Старую Руссу и Валдай
Позвонить в валдайские колокольчики, побывать в доме Ф. Достоевского и осмотреть древние монастыри
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
26 ноя в 06:24
3 дек в 06:24
43 187 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в ноябре 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Вечерние туры" можно забронировать 9 авторских туров от 8450 до 52 544 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
