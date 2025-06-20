Мои заказы

Выездные экскурсии из Новочеркасска

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Новочеркасске, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новочеркасск столичный и станичный
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Сегодня в 12:30
17 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Путешествие по донским степям обещает незабываемые виды и уникальные природные объекты. Отдохните на пляжах и насладитесь видами скал
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Открывая Новочеркасск: Музей донского казачества
1 час
Групповая
до 25 чел.
Открывая Новочеркасск: Музей донского казачества
Посетите музей в Новочеркасске и узнайте о богатой истории и культуре донских казаков. Уникальные экспозиции ждут вас
Начало: На Платовском проспекте
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
450 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    20 июня 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Дата посещения: 11 июня 2025
    Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск
    читать дальше

    пал неслучайно. По работе был в этом городе неоднократно, но в какой-то момент понял, что хочу узнать об этом месте больше. Сайт "Хорошо там" познакомил меня с замечательным экскурсоводом Надеждой. Она оперативно вышла на связь, подтвердив бронирование, а за день до события напомнила о нашей встрече. Мы с нетерпением ждали этого дня, собирая информацию о Новочеркасске, готовя вопросы по теме. За день до встречи Надежда напомнила нам о нашем рандеву, что было очень приятно. И вот настал час "Х". Мы встретились в назначенном месте и понеслось... Время нашего общения пролетело незаметно, и после фотосессии у собора мы поняли, что ошиблись с выбором... Мы выбрали обзорную экскурсию, а надо было выбирать "всё включено"! Поскольку даже за то непродолжительное время, что Надежда была с нами, мы узнали очень много занимательных и удивительных историй из жизни Донского казачества в целом и его столицы в частности. Думаю, что мы ещё вернёмся в этот замечательный город, ведь теперь мы знаем, кто нас проведёт по уютным улочкам казачьей столицы. Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо Надежде!

  • Е
    Екатерина
    2 ноября 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Все просто замечательно
  • А
    Анастасия
    12 октября 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Прекрасная экскурсия! Спасибо большое! Были с родителями и с детьми-всем было интересно!!! Однозначно рекомендую! 🤗
  • С
    Соломатина
    21 августа 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Благодарю Надежду за увлекательный и интересный рассказ об истории Новочеркасска!
  • Г
    Галина
    16 июня 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Были на экскурсии с Надеждой. Полностью удовлетворены выбранной темой и информацией, полученной от экскурсовода. Хотелось бы отметить ее коммуникативные навыки,а также историческую составляющую и глубину материала. Время экскурсии просто "пролетело". Слова искренней благодарности в адрес Надежды.
  • И
    Ирина
    21 мая 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Прекрасный познавательный маршрут. Много исторических Фастов, интересных историй. Чувствуется любовь экскурсовода к истории города и глубокие знания. 2,5 часа прошли в интересной беседе и дружественной атмосфере.
  • О
    Ольга
    23 сентября 2021
    Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
    Я очень обрадовалась, когда нашла в Трипстере эту экскурсию. Мы путешествуем без машины, и это была прекрасная возможность побольше увидеть
    читать дальше

    в Ростовской области, познакомиться с ее природой. Огромное спасибо Александру! Он необыкновенно много знает, относится с душой к своему делу, показывает потрясающе интересные исторические и природные места. Без него мы никогда бы такого не увидели и не узнали. Очень рекомендую!

