Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Сегодня в 12:30
17 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Путешествие по донским степям обещает незабываемые виды и уникальные природные объекты. Отдохните на пляжах и насладитесь видами скал
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Открывая Новочеркасск: Музей донского казачества
Посетите музей в Новочеркасске и узнайте о богатой истории и культуре донских казаков. Уникальные экспозиции ждут вас
Начало: На Платовском проспекте
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
450 ₽ за человека
- ИИван20 июня 2025Новочеркасск столичный и станичныйДата посещения: 11 июня 2025Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск
- ЕЕкатерина2 ноября 2025Все просто замечательно
- ААнастасия12 октября 2025Прекрасная экскурсия! Спасибо большое! Были с родителями и с детьми-всем было интересно!!! Однозначно рекомендую! 🤗
- ССоломатина21 августа 2025Благодарю Надежду за увлекательный и интересный рассказ об истории Новочеркасска!
- ГГалина16 июня 2025Были на экскурсии с Надеждой. Полностью удовлетворены выбранной темой и информацией, полученной от экскурсовода. Хотелось бы отметить ее коммуникативные навыки,а также историческую составляющую и глубину материала. Время экскурсии просто "пролетело". Слова искренней благодарности в адрес Надежды.
- ИИрина21 мая 2025Прекрасный познавательный маршрут. Много исторических Фастов, интересных историй. Чувствуется любовь экскурсовода к истории города и глубокие знания. 2,5 часа прошли в интересной беседе и дружественной атмосфере.
- ООльга23 сентября 2021Я очень обрадовалась, когда нашла в Трипстере эту экскурсию. Мы путешествуем без машины, и это была прекрасная возможность побольше увидеть
