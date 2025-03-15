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в Ростовской области, познакомиться с ее природой. Огромное спасибо Александру! Он необыкновенно много знает, относится с душой к своему делу, показывает потрясающе интересные исторические и природные места. Без него мы никогда бы такого не увидели и не узнали. Очень рекомендую!