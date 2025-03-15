Экскурсии проходящие только летом в Новочеркасске

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Новочеркасске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Большая прогулка по Новочеркасску
На машине
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
Начало: На площади Ермака
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Поразиться неизведанными ландшафтам Ростовской области
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Проследить историю города на горе и увидеть всё самое важное
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    15 марта 2025
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Спасибо Александру за отличную экскурсию. Мы все в восторге!!!
  • Г
    Галина
    29 июля 2024
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Большая просьба не публиковать мою фамилию. Только имя. Спасибо
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!
    Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!
  • О
    Ольга
    23 сентября 2021
    Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
    Я очень обрадовалась, когда нашла в Трипстере эту экскурсию. Мы путешествуем без машины, и это была прекрасная возможность побольше увидеть
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    в Ростовской области, познакомиться с ее природой. Огромное спасибо Александру! Он необыкновенно много знает, относится с душой к своему делу, показывает потрясающе интересные исторические и природные места. Без него мы никогда бы такого не увидели и не узнали. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в марте 2025
Сейчас в Новочеркасске в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 12 800. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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