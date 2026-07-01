Это будет маленькое путешествие к красивейшим местам Геленджикского района. Вы посетите дом-музей Владимира Короленко, утопающий в зелени, и узнаете о жизни писателя. Увидите необычную скалу. Надышитесь целебным воздухом пицундских сосен, а ещё заглянете в «Голубую бездну».
Описание экскурсии
По пути из Новороссийска остановимся на потрясающей смотровой площадке, с которой открывается завораживающий вид на весь город и порт.
В программе нас ждут:
- Дом-музей Владимира Короленко — резная усадьба конца 19 века в живописном местечке хутора. Построена она была по чертежам и рисункам писателя, при его личном участии — вы отсмотрите интерьеры и предметы быта, сохранившиеся с тех времен.
- Скала «Парус» — живописный объект и геологический памятник. Природа создала настоящее произведение искусства — и вам предстоит его оценить.
- Бор пицундской сосны — затем отправимся на прогулку среди реликтовых сосен. Воздух здесь пропитан дивным ароматом и обладает лечебными свойствами — вдохните поглубже! А еще с обрыва полюбуемся панорамами фотогеничной бухты «Голубая бездна».
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Toyota Yaris Cross
- Отдельно оплачиваются входные билеты в дом-музей Короленко: взрослые — 500 ₽, дети — 250 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 328 туристов
По образованию я психолог, а по призванию — гид и фотограф. Родилась в прекрасном городе-герое Новороссийске. Очень люблю природу и историю, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Эту экскурсию я бы назвала дружеской поездкой в позитивной атмосфере. Благодаря Марии посетили удивительные уголки природы и ещё раз убедились в том, как богата и красива наша страна. Скала "Парус", Голубая бухта, панорама Новороссийска останутся с нами надолго. Все очень понравилось.
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Н
Отличная экскурсия, шикарные виды, дружелюбная атмосфера. Всё очень понравилось. Благодарим, Марию)
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К осмотру представлено сочетание культурных и природных достопримечательностей окрестностей Геленджика. Скала Парус, к сожалению, практически недоступна (по воде или камням, изрядно попотев, добраться можно), а издалека выглядит не так впечатляюще. Не упустите возможность искупаться в чистой морской воде на пляже Прасковеевки. После водных процедур вас ждут натуральные ингаляции фитонцидами сосны пицундской и незабываемые морские пейзажи)) Всем моря впечатлений!!!
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Т
Огромное спасибо Марии за такую чудесную экскурсию, мы даже не ожидали, что будет так круто. Рано утром нас забрали на машине и повезли по разным красивым местам. Мы делали остановки
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С
Прекрасно организованная экскурсия, которая сочетает в себе и интеллектуальную составляющую, и прекрасные виды. Все прошло отлично!
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Е
Мария просто потрясающий гид! Со знанием края,его особенностей и истории. С ней легко,комфортно и приятно общаться. Посмотели все и даже больше,отдельное спасибо за это. Сделала потрясающие фото и получила массу новых и ярких впечатлений!
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