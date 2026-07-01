Мои заказы

Джанхот - райский уголок (из Новороссийска)

Посетить усадьбу Короленко, увидеть скалу "Парус" и сосновый бор и заглянуть в "Голубую бездну"
Это будет маленькое путешествие к красивейшим местам Геленджикского района. Вы посетите дом-музей Владимира Короленко, утопающий в зелени, и узнаете о жизни писателя. Увидите необычную скалу. Надышитесь целебным воздухом пицундских сосен, а ещё заглянете в «Голубую бездну».
5
6 отзывов
Джанхот - райский уголок (из Новороссийска)
Джанхот - райский уголок (из Новороссийска)
Джанхот - райский уголок (из Новороссийска)

Описание экскурсии

По пути из Новороссийска остановимся на потрясающей смотровой площадке, с которой открывается завораживающий вид на весь город и порт.

В программе нас ждут:

  • Дом-музей Владимира Короленко — резная усадьба конца 19 века в живописном местечке хутора. Построена она была по чертежам и рисункам писателя, при его личном участии — вы отсмотрите интерьеры и предметы быта, сохранившиеся с тех времен.
  • Скала «Парус» — живописный объект и геологический памятник. Природа создала настоящее произведение искусства — и вам предстоит его оценить.
  • Бор пицундской сосны — затем отправимся на прогулку среди реликтовых сосен. Воздух здесь пропитан дивным ароматом и обладает лечебными свойствами — вдохните поглубже! А еще с обрыва полюбуемся панорамами фотогеничной бухты «Голубая бездна».

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Toyota Yaris Cross
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в дом-музей Короленко: взрослые — 500 ₽, дети — 250 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 328 туристов
По образованию я психолог, а по призванию — гид и фотограф. Родилась в прекрасном городе-герое Новороссийске. Очень люблю природу и историю, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Т
Эту экскурсию я бы назвала дружеской поездкой в позитивной атмосфере. Благодаря Марии посетили удивительные уголки природы и ещё раз убедились в том, как богата и красива наша страна. Скала "Парус", Голубая бухта, панорама Новороссийска останутся с нами надолго. Все очень понравилось.
Эту экскурсию я бы назвала дружеской поездкой в позитивной атмосфере. Благодаря Марии посетили удивительные уголки природы
Эту экскурсию я бы назвала дружеской поездкой в позитивной атмосфере. Благодаря Марии посетили удивительные уголки природы
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная экскурсия, шикарные виды, дружелюбная атмосфера. Всё очень понравилось. Благодарим, Марию)
Отличная экскурсия, шикарные виды, дружелюбная атмосфера. Всё очень понравилось. Благодарим, Марию)
Отличная экскурсия, шикарные виды, дружелюбная атмосфера. Всё очень понравилось. Благодарим, Марию)
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
К осмотру представлено сочетание культурных и природных достопримечательностей окрестностей Геленджика. Скала Парус, к сожалению, практически недоступна (по воде или камням, изрядно попотев, добраться можно), а издалека выглядит не так впечатляюще. Не упустите возможность искупаться в чистой морской воде на пляже Прасковеевки. После водных процедур вас ждут натуральные ингаляции фитонцидами сосны пицундской и незабываемые морские пейзажи)) Всем моря впечатлений!!!
К осмотру представлено сочетание культурных и природных достопримечательностей окрестностей Геленджика. Скала Парус, к сожалению, практически недоступна
К осмотру представлено сочетание культурных и природных достопримечательностей окрестностей Геленджика. Скала Парус, к сожалению, практически недоступна
К осмотру представлено сочетание культурных и природных достопримечательностей окрестностей Геленджика. Скала Парус, к сожалению, практически недоступна
К осмотру представлено сочетание культурных и природных достопримечательностей окрестностей Геленджика. Скала Парус, к сожалению, практически недоступна
К осмотру представлено сочетание культурных и природных достопримечательностей окрестностей Геленджика. Скала Парус, к сожалению, практически недоступна
К осмотру представлено сочетание культурных и природных достопримечательностей окрестностей Геленджика. Скала Парус, к сожалению, практически недоступна
К осмотру представлено сочетание культурных и природных достопримечательностей окрестностей Геленджика. Скала Парус, к сожалению, практически недоступна
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Огромное спасибо Марии за такую чудесную экскурсию, мы даже не ожидали, что будет так круто. Рано утром нас забрали на машине и повезли по разным красивым местам. Мы делали остановки
читать дальшеуменьшить

у памятника "морякам революции", в Геленджике, в доме музее Короленко, дальше поехали смотреть красоты природы в Джанхот(делали прогулку по царской тропе) и завершали наше путешествие посещением соснового бора и голубой бездны. Сделали множество красивых фотографий, любовались природой здешних мест. По пути нам рассказывали про поселения которые мы проезжали, в том числе и про Новороссийск. Обязательно приедем еще и обязательно обратимся к Марии за новой экскурсией в другие места, потому что посмотреть все за раз нереально.

Огромное спасибо Марии за такую чудесную экскурсию, мы даже не ожидали, что будет так круто. Рано
Вам был полезен этот отзыв?
С
Прекрасно организованная экскурсия, которая сочетает в себе и интеллектуальную составляющую, и прекрасные виды. Все прошло отлично!
Прекрасно организованная экскурсия, которая сочетает в себе и интеллектуальную составляющую, и прекрасные виды. Все прошло отлично!
Прекрасно организованная экскурсия, которая сочетает в себе и интеллектуальную составляющую, и прекрасные виды. Все прошло отлично!
Прекрасно организованная экскурсия, которая сочетает в себе и интеллектуальную составляющую, и прекрасные виды. Все прошло отлично!
Прекрасно организованная экскурсия, которая сочетает в себе и интеллектуальную составляющую, и прекрасные виды. Все прошло отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мария просто потрясающий гид! Со знанием края,его особенностей и истории. С ней легко,комфортно и приятно общаться. Посмотели все и даже больше,отдельное спасибо за это. Сделала потрясающие фото и получила массу новых и ярких впечатлений!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Новороссийска

Похожие экскурсии на «Джанхот - райский уголок (из Новороссийска)»

Секретные места Большого Геленджика
На машине
6 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика
Автопутешествие по культовым местам Геленджика: древние мегалиты, экопоселение и живописная лагуна. Погрузитесь в атмосферу и историю региона
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 11 600 ₽ за всё до 4 чел.
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
На машине
4 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
Живописное озеро, завод шампанских вин
Начало: Новороссийск
Сегодня в 13:30
11 авг в 10:30
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
Пешая
4 часа
-
5%
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
Индивидуальная экскурсия по живописным тропам Абрау-Дюрсо. Панорамные виды на Черное море, горы и лес. Расслабление и снятие стресса в Доме йога
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 7125 ₽7500 ₽ за всё до 4 чел.
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
На машине
6.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Погрузитесь в мир вкуса и красоты Новороссийска, где каждая остановка раскрывает новую страницу культурного и гастрономического наследия
Завтра в 13:00
10 авг в 11:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Новороссийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Новороссийске
от 12 700 ₽ за экскурсию