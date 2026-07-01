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у памятника "морякам революции", в Геленджике, в доме музее Короленко, дальше поехали смотреть красоты природы в Джанхот(делали прогулку по царской тропе) и завершали наше путешествие посещением соснового бора и голубой бездны. Сделали множество красивых фотографий, любовались природой здешних мест. По пути нам рассказывали про поселения которые мы проезжали, в том числе и про Новороссийск. Обязательно приедем еще и обязательно обратимся к Марии за новой экскурсией в другие места, потому что посмотреть все за раз нереально.