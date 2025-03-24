Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Джанхот - райский уголок
Откройте для себя красоту Геленджикского района: от дома-музея Короленко до величественной скалы Парус. Все включено, кроме входных билетов
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в тайны Абрау-Дюрсо: медитация с видом на море, прогулка по озеру и история виноградаря
Начало: По договоренности
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Йога и медитация на мысе Любви
Наслаждайтесь морским воздухом и духовными практиками на мысе Любви в Новороссийске. Группа до 10 человек
Начало: Возле набережной
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешие маршруты Абрау-Дюрсо: панорамные виды и лесные тропы
Индивидуальная экскурсия по живописным тропам Абрау-Дюрсо. Панорамные виды на Черное море, горы и лес. Расслабление и снятие стресса в Доме йога
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДана24 марта 2025Мы отлично провели время - ездили с подругой и тремя детьми-подростками. Наш гид Любовь встретила нас на автовокзале Новороссийска. Увидели красоты Абрау Дюрсо, попили вкусный чай в беседке на Тропе Йоги. 3 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую
- ВВера21 июля 2024На данную медитацию я хотела уже давно. В октябре нашла её, но никак не могла попасть. Спасибо большое Екатерине за 3ёх часовую медитацию. Я не думала, что когда-либо смогу встать на гвозди, но смогла! Мне очень понравилось. Рекомендую всем ❤️
- ААлиса13 марта 2024Прекрасная экскурсия с Екатериной! 4 часа пролетели, как 5 минут) Расслабились, загадали желание! Рекомендую)))
- ООлеся22 ноября 2023Путешествие в Новороссийск оставило незабываемое впечатление и восторг!!!!! Особую роль в этом сыграла гид Екатерина, которая провела для меня две
- ТТатьяна3 сентября 2023Огромное спасибо Елене за экскурсию! Прогулялись по экотропе, посмотрели городок. Очень интересно и познавательно. Елена порекомендовала прекрасный ресторан, помогла с билетами на дегустацию.
- ИИнга16 августа 2023Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие именно по этой причине.
- ЕЕлена15 августа 2023По словам Екатерины, подобная экскурсия проводится недавно, второй месяц. Поэтому считаю крайне важным оставить отзыв, чтобы привлечь внимание к подобному
- ССветлана27 июля 2023Хотим сердечно поблагодарить экскурсовода Марию за познавательную экскурсионную программу. Ни минуты тишины, Маша рассказывала об истории города с момента основания
- ООльга26 июля 2023Экскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографий.
Сняла одну
- ЕЕлена28 июня 2023Мне очень понравилось наше приключение! Екатерина забрала меня из дома, мы комфортно приехали в Абрау-Дюрссо, на эко тропу. Я впервые
- ААнастасия16 апреля 2023Чудесная экскурсия, впечатления самые приятные! Экскурсовод Екатерина отлично знает местность, были в таких местах, которые сама бы никогда не нашла, решение заказать экскурсию было очень верным. Шикарные эксклюзивные виды, необычный маршрут, профессиональный, харизматичный и душевный проводник - вообщем, рекомендую.
- ББорис6 марта 2023все прошло отлично
- ООксана5 октября 2022Экскурсия очень понравилась! В начале может показаться, что маршрут тяжеловат для простого обывателя, но все сложности уходят, как только достигается
- ААнна29 июля 2021Экскурсия отличная. Гид Юля много и интересно рассказывает. Подниматься в гору было достаточно не сложно, даже приятно, среди ароматных горных
