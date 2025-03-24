Мои заказы

Медитации – экскурсии в Новороссийске

Найдено 7 экскурсий в категории «Медитации» в Новороссийске, цены от 6900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
На машине
4 часа
21 отзыв
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Джанхот - райский уголок (из Новороссийска)
На машине
5.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Джанхот - райский уголок
Откройте для себя красоту Геленджикского района: от дома-музея Короленко до величественной скалы Парус. Все включено, кроме входных билетов
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Пешая
5 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в тайны Абрау-Дюрсо: медитация с видом на море, прогулка по озеру и история виноградаря
Начало: По договоренности
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
Пешая
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Йога и медитация на мысе Любви
Наслаждайтесь морским воздухом и духовными практиками на мысе Любви в Новороссийске. Группа до 10 человек
Начало: Возле набережной
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6900 ₽ за человека
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешие маршруты Абрау-Дюрсо: панорамные виды и лесные тропы
Индивидуальная экскурсия по живописным тропам Абрау-Дюрсо. Панорамные виды на Черное море, горы и лес. Расслабление и снятие стресса в Доме йога
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6950 ₽ за всё до 4 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дана
    24 марта 2025
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Мы отлично провели время - ездили с подругой и тремя детьми-подростками. Наш гид Любовь встретила нас на автовокзале Новороссийска. Увидели красоты Абрау Дюрсо, попили вкусный чай в беседке на Тропе Йоги. 3 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую
  • В
    Вера
    21 июля 2024
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    На данную медитацию я хотела уже давно. В октябре нашла её, но никак не могла попасть. Спасибо большое Екатерине за 3ёх часовую медитацию. Я не думала, что когда-либо смогу встать на гвозди, но смогла! Мне очень понравилось. Рекомендую всем ❤️
  • А
    Алиса
    13 марта 2024
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Прекрасная экскурсия с Екатериной! 4 часа пролетели, как 5 минут) Расслабились, загадали желание! Рекомендую)))
  • О
    Олеся
    22 ноября 2023
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Путешествие в Новороссийск оставило незабываемое впечатление и восторг!!!!! Особую роль в этом сыграла гид Екатерина, которая провела для меня две
    читать дальше

    потрясающе интересных экскурсии и медитацию на Мысе Любви!!! А с какой любовью, теплотой и особой чуткостью вела свой увлекательнейший рассказ о Новороссийске Екатерина! Не влюбиться в этот город было просто невозможно!!! Атмосфера на её экскурсиях очень тёплая и душевная! Я получила огромное удовольствие от экскурсий и общения с Екатериной и до сих пор пребываю в восхищении от созданных ею образов мест в Абрау Дюрсо и в Новороссийске.
    Екатерина, большое Вам спасибо!!!
    Олеся.

  • Т
    Татьяна
    3 сентября 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Огромное спасибо Елене за экскурсию! Прогулялись по экотропе, посмотрели городок. Очень интересно и познавательно. Елена порекомендовала прекрасный ресторан, помогла с билетами на дегустацию.
  • И
    Инга
    16 августа 2023
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие именно по этой причине.
    читать дальше

    И не пожалели! Одно только место, где это проводилось, чего стоит. Мыс Любви, лужайка с видом на море, солнечное утро, йога, тибетские чаши, медитация. Екатерина показала, как вставать на гвозди, и у нас это получилось! Ну а потом сам мастер класс по нейрографике. Было очень интересно, познавательно, круто, весело, позитивно). Теперь точно все горы по плечу, моря по колено, все желания исполнятся! Тот, кто занимается саморазвитием, однозначно должен посетить данную экскурсию. Вы не пожалеете! Спасибо, Екатерина!

  • Е
    Елена
    15 августа 2023
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    По словам Екатерины, подобная экскурсия проводится недавно, второй месяц. Поэтому считаю крайне важным оставить отзыв, чтобы привлечь внимание к подобному
    читать дальше

    формату. Это не экскурсия, это медитативные практики. Мы загадывали желание и создавали условия для наиболее благоприятного его исполнения: сначала через полное расслабление тела и повышения вибраций с помощью йоги нидра и поющих чаш. Медитация длилась около часа, ощущения на природе, рядом со стихией воды, стихией ветра под жарким солнцем непередаваемые. Потом мы пробовали практику гвоздестояния. Лично для меня это был первый опыт. Бодрит, больно, необычные ощущения. Опять же работали со своим желанием, придавая ему импульс через рецепторы и новые ощущения в теле. А далее около двух часов мы занимались нейрографикой. Уникальная практика. Незаменима для того, чтобы включить подсознание и отключить ум. Затягивает невероятно, помогает отключиться от проблем, сосредоточиться на своём желании, помогая своему подсознанию найти наилучший вариант его исполнения. Одним словом, рекомендую всем. Три часа пролетели как одно мгновение. Стоит пробовать, контактировать с собой, своим телом, стихиями природы и своим подсознанием. Екатерине огромное спасибо и заслуженное признание.

  • С
    Светлана
    27 июля 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Хотим сердечно поблагодарить экскурсовода Марию за познавательную экскурсионную программу. Ни минуты тишины, Маша рассказывала об истории города с момента основания
    читать дальше

    и до сегодняшних дней. По городу отмечала интересные, знаменательные архитектурные строения, административные здания, памятники и тд. Казалось бы, за 4 часа нельзя увидеть и малой толики красот города. Но как-то незаметно Маша погрузила нас во времена древних адыгов, бурное развитие края в период царской России и СССР. Показала чудесные виды на Абрау Дюрсо и долину реки Озерейка, озеро Абрау, гроты завода шампанских вин.
    Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле.

  • О
    Ольга
    26 июля 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Экскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографий.
    Сняла одну
    читать дальше

    «звезду», так как непонятно зачем в описании экскурсии значится прогулка на ретро-кораблике. По факту вы идёте кататься сами, и нас не предупредили, что надо заранее взять билеты. Нам предложили билеты аж на 21.50, поэтому пришлось отказаться.
    В остальном всё прошло замечательно.
    Наш гид Екатерина показала нам интересные места и много рассказала об истории Абрау.

  • Е
    Елена
    28 июня 2023
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Мне очень понравилось наше приключение! Екатерина забрала меня из дома, мы комфортно приехали в Абрау-Дюрссо, на эко тропу. Я впервые
    читать дальше

    стояла на гвоздях! Елена очень бережно и внимательно ассистировала мне. Йога практика была приятной, полезной, проведена профессионально. Нейрографика-очень интересно и познавательно.
    Прогулка по эко тропе, в сопровождении Екатерины и Елены была настоящей экскурсией. Затем ты катались по озеру на Сапах. Это было захватывающе, весело и если честно, то не просто, так как мы периодически потоками ветра нас сносило.
    Впечатления от поездки: разнообразно, интересно, красиво, познавательно, необычно! Однозначно рекомендую!

  • А
    Анастасия
    16 апреля 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Чудесная экскурсия, впечатления самые приятные! Экскурсовод Екатерина отлично знает местность, были в таких местах, которые сама бы никогда не нашла, решение заказать экскурсию было очень верным. Шикарные эксклюзивные виды, необычный маршрут, профессиональный, харизматичный и душевный проводник - вообщем, рекомендую.
  • Б
    Борис
    6 марта 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    все прошло отлично
  • О
    Оксана
    5 октября 2022
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Экскурсия очень понравилась! В начале может показаться, что маршрут тяжеловат для простого обывателя, но все сложности уходят, как только достигается
    читать дальше

    цель. Шикарные виды со склонов Абрау и внимание со стороны экскурсовода Екатерины оставляют только приятное послевкусие от прогулки. Главное, взять с собой хорошее настроение. Рекомендую к посещению. Большое спасибо организаторам за необычный маршрут.

  • А
    Анна
    29 июля 2021
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Экскурсия отличная. Гид Юля много и интересно рассказывает. Подниматься в гору было достаточно не сложно, даже приятно, среди ароматных горных
    читать дальше

    трав в тени деревьев. Из домика йога открывается шикарный вид на море, горы и долину. Аж дух захватывает. Юля, спасибо Вам огромное!!! Я ни секунды не пожалела, что заказала эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Медитации»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
  2. Джанхот - райский уголок (из Новороссийска)
  3. Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
  4. Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
  5. Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Крейсер Михаил Кутузов
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Абрау
  6. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в декабре 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Медитации" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 6900 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Новороссийске на 2025 год по теме «Медитации», 63 ⭐ отзыва, цены от 6900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль