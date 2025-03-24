читать дальше

формату. Это не экскурсия, это медитативные практики. Мы загадывали желание и создавали условия для наиболее благоприятного его исполнения: сначала через полное расслабление тела и повышения вибраций с помощью йоги нидра и поющих чаш. Медитация длилась около часа, ощущения на природе, рядом со стихией воды, стихией ветра под жарким солнцем непередаваемые. Потом мы пробовали практику гвоздестояния. Лично для меня это был первый опыт. Бодрит, больно, необычные ощущения. Опять же работали со своим желанием, придавая ему импульс через рецепторы и новые ощущения в теле. А далее около двух часов мы занимались нейрографикой. Уникальная практика. Незаменима для того, чтобы включить подсознание и отключить ум. Затягивает невероятно, помогает отключиться от проблем, сосредоточиться на своём желании, помогая своему подсознанию найти наилучший вариант его исполнения. Одним словом, рекомендую всем. Три часа пролетели как одно мгновение. Стоит пробовать, контактировать с собой, своим телом, стихиями природы и своим подсознанием. Екатерине огромное спасибо и заслуженное признание.